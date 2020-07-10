Антикор ведет внешний анализ коррупционных рисков в СК-Фармация

Нур-Султан. 9 июля. Kazakhstan Today - 7 июля Агентством Республики Казахстан по противодействию коррупции начат внешний анализ коррупционных рисков в деятельности ТОО "СК-Фармация", который продлится до 31 июля, передает Kazakhstan Today.

Анализ проводится сотрудниками антикоррупционной службы, работниками СК-Фармация и представителями общественных организаций.

Учитывая, что анализируемая сфера является актуальной и чувствительной для населения, сведения об известных административных барьерах, входящих в компетенцию СК-Фармации, а также причинах и условиях, способствующих коррупции, просим направлять на электронные адреса s.ayaganova@anticorruption.gov.kz, s.aidarbekov@sk-pharmacy.kz и контактный номер whatsapp 8-707-987-98-33", - сообщили в пресс-службе антикоррупционного агентства.

Отмечается, что данная информация будет использована для выявления коррупционных рисков и выработки рекомендаций по их устранению.

Если вам стало известно о случаях коррупции, вы можете обратиться в Call-центр 1421 в режиме 24/7", - добавили в ведомстве.

Кроме того, в целях повышения открытости своей деятельности антикоррупционная служба разместила на официальном сайте график проведения внешних анализов коррупционных рисков на второе полугодие 2020 года.





В агентстве пояснили, что в нем в первую очередь отражены "сквозные" анализы, проводимые центральным аппаратом и департаментами во всех регионах одновременно.

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