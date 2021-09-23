Врачи Нур-Султана провели уникальную операцию "хрустальным детям"

НУР-СУЛТАН. 22 СЕНТЯБРЯ - Столичные врачи провели уникальную операцию "хрустальным детям", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Хирурги городской детской больницы №2 провели уникальную операцию совершенно новым инновационным методом, который ранее не использовался на практике. Мальчика и девочку в возрасте 4 и 6 лет из детского дома Тараза с диагнозом "несовершенный остеогенез" прооперировали на устранение деформаций трубчатых длинных костей скелета, которые постепенно прогрессировали и могли привести к нарушению активности у детей", - сообщили в управлении внутренней политики города.

При таком диагнозе и его прогрессировании дети теряют возможность способность самостоятельно передвигаться. В данной хирургической коррекции был применен один из инновационных методов - телескопические интрамедуллярные стержни fassier-duval. Основным преимуществом является его легкая установка и лучшая фиксация в эпифизах длинных трубчатых костей", - говорит заведующий отделением ортопедии и реабилитации детской больницы №2 Агабек Чикинаев.

Операция проводилась совместно с известным профессором из России, членом Европейского общества детских ортопедов EPOS Константином Жердевым в рамках обучения казахстанских специалистов.

Данная операция у нас прошла впервые, мы были очень взволнованы, но профессионально подготовлены. Это обучение способствовало повышению квалификации наших специалистов и приобретению международного опыта. В дальнейшем казахстанские врачи смогут применять данный инновационный метод в проведении сложных операций, так как количество пациентов с подобным диагнозом каждым годом растет", - поделился врач Бахтияр Джумабеков.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства