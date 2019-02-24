Около 12 млрд тенге выделено для обеспечения жителей Карагандинской области бесплатными лекарствами в этом году

Караганда. 12 февраля. Kazakhstan Today - На 2019 год в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи из средств республиканского бюджета для обеспечения жителей Карагандинской области бесплатными лекарственными средствами на амбулаторном уровне по 50 важным заболеваниям было выделено около 12 млрд тенге, передает Kazakhstan Today.

Этих средств достаточно чтобы обеспечить больных в полном объеме. В перечень данных заболеваний входят социально важные нозологии, как пересадка органов и тканей, онкологические и гематологические заболевания, гемофилия, сахарный диабет, артериальная гипертензия, аритмии, туберкулез, бронхиальная астма, редкие орфанные заболевания и так далее. Также из средств местного бюджета на 2019 год для обеспечения дорогостоящими препаратами больных с редкими заболеваниями было выделено около 1 млрд тенге", - сообщил депутат городского маслихата, директор КГП "Областная детская клиническая больница" Аргын Бидайбаев.

Поставку лекарственных средств по 50 заболеваниям осуществляет Единый дистрибьютор ТОО "СК-Фармация" по всей стране. Поставка лекарственных средств начата в области с 24 января 2019 года. На январь 2019 года пациенты были обеспечены в декабре 2018 года. Для получения бесплатных лекарственных средств, гражданам Карагандинской области необходимо обращаться в поликлинику к лечащему врачу, уточнил он.

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