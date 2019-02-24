Около 12 млрд тенге выделено для обеспечения жителей Карагандинской области бесплатными лекарствами в этом году

Этих средств достаточно чтобы обеспечить больных в полном объеме. В перечень данных заболеваний входят социально важные нозологии, как пересадка органов и тканей, онкологические и гематологические заболевания, гемофилия, сахарный диабет, артериальная гипертензия, аритмии, туберкулез, бронхиальная астма, редкие орфанные заболевания и так далее. Также из средств местного бюджета на 2019 год для обеспечения дорогостоящими препаратами больных с редкими заболеваниями было выделено около 1 млрд тенге", - сообщил депутат городского маслихата, директор КГП "Областная детская клиническая больница" Аргын Бидайбаев.
Поставку лекарственных средств по 50 заболеваниям осуществляет Единый дистрибьютор ТОО "СК-Фармация" по всей стране. Поставка лекарственных средств начата в области с 24 января 2019 года. На январь 2019 года пациенты были обеспечены в декабре 2018 года. Для получения бесплатных лекарственных средств, гражданам Карагандинской области необходимо обращаться в поликлинику к лечащему врачу, уточнил он.
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