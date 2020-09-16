С 15 сентября в Казахстане стартует прикрепительная кампания по выбору организации ПМСП

Алматы. 15 сентября. Kazakhstan Today - С 15 сентября по 15 ноября у алматинцев есть возможность сменить поликлинику, передает Kazakhstan Today.

С 15 сентября в Казахстане стартует прикрепительная кампания по свободному выбору организации первичной медико-санитарной помощи (ПМСП). Прикрепиться к ней можно в течение двух месяцев, до 15 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе филиала по Алматы НАО "Фонд социального медицинского страхования".

По словам представителей филиала, на сегодня по городу Алматы 74 организации ПМСП имеют договор с Фондом и оказывают медицинские услуги в рамках Гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в пакете медстрахования.

Несомненным плюсом для граждан является то, что во время прикрепительной кампании пациенты могут прикрепиться как и в государственные, так и в частные медорганизации, которые имеют договор с фондом. Это отличная возможность выбрать медучреждение, в котором пациент хотел бы наблюдаться на постоянной основе", - прокомментировал директор филиала Тлеухан Абилдаев.

Стоит добавить, что, прикрепившись к организации ПМСП в период кампании, граждане начнут получать медицинскую помощь в ней с 1 января 2021 года. До 31 декабря этого года граждане продолжат обслуживаться в поликлинике, к которой прикреплялись ранее.

Прикрепление к поликлинике осуществляется несколькими способами.

Первый способ - необходимо обратиться в регистратуру поликлиники и собственноручно написать заявление с предоставлением документа, удостоверяющего личность. Этот способ доступен:

пенсионерам и инвалидам;

студентам;

законным представителям ребенка и опекунам инвалидов с детства;

детям, родившимся за границей;

осужденным, отбывающим срок наказания в колонии;

военнослужащим срочной службы;

представителям детей, находящихся в домах малютки, а также сирот и престарелых;

лицам, оформляющим прикрепление по официальной доверенности.

Второй способ - подать заявку в личном кабинете портала www.eGov.kz. Этот способ доступен всем гражданам без исключения при наличии электронной цифровой подписи или одноразового пароля для входа в кабинет.

Отмечаем, что кампания по прикреплению проводится только среди медицинских организаций, зарегистрированных в базе данных субъектов здравоохранения и претендующих на оказание медицинских услуг по ГОБМП и ОСМС. Ознакомиться со списком доступных для прикрепления поликлиник можно на сайте фонда www.fms.kz в разделе "Выбрать поликлинику".

Более подробную информацию о прикреплении можете узнать по телефону единого контакт-центра 1406.

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