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С 15 сентября в Казахстане стартует прикрепительная кампания по выбору организации ПМСП

15.09.2020, 10:39 7642
Алматы. 15 сентября. Kazakhstan Today - С 15 сентября по 15 ноября у алматинцев есть возможность сменить поликлинику, передает Kazakhstan Today.
  
С 15 сентября в Казахстане стартует прикрепительная кампания по свободному выбору организации первичной медико-санитарной помощи (ПМСП). Прикрепиться к ней можно в течение двух месяцев, до 15 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе филиала по Алматы НАО "Фонд социального медицинского страхования".
 
По словам представителей филиала, на сегодня по городу Алматы 74 организации ПМСП имеют договор с Фондом и оказывают медицинские услуги в рамках Гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в пакете медстрахования.
 

Несомненным плюсом для граждан является то, что во время прикрепительной кампании пациенты могут прикрепиться как и в государственные, так и в частные медорганизации, которые имеют договор с фондом. Это отличная возможность выбрать медучреждение, в котором пациент хотел бы наблюдаться на постоянной основе", - прокомментировал директор филиала Тлеухан Абилдаев. 

 
Стоит добавить, что, прикрепившись к организации ПМСП в период кампании, граждане начнут получать медицинскую помощь в ней с 1 января 2021 года. До 31 декабря этого года граждане продолжат обслуживаться в поликлинике, к которой прикреплялись ранее.
 
Прикрепление к поликлинике осуществляется несколькими способами. 
 
Первый способ - необходимо обратиться в регистратуру поликлиники и собственноручно написать заявление с предоставлением документа, удостоверяющего личность. Этот способ доступен: 
 

       пенсионерам и инвалидам;

 

       студентам; 

 

       законным представителям ребенка и опекунам инвалидов с детства; 

 

       детям, родившимся за границей; 

 

       осужденным, отбывающим срок наказания в колонии; 

 

       военнослужащим срочной службы;

 

       представителям детей, находящихся в домах малютки, а также сирот и престарелых; 

 

       лицам, оформляющим прикрепление по официальной доверенности.

 
Второй способ - подать заявку в личном кабинете портала www.eGov.kz. Этот способ доступен всем гражданам без исключения при наличии электронной цифровой подписи или одноразового пароля для входа в кабинет.
 
Отмечаем, что кампания по прикреплению проводится только среди медицинских организаций, зарегистрированных в базе данных субъектов здравоохранения и претендующих на оказание медицинских услуг по ГОБМП и ОСМС. Ознакомиться со списком доступных для прикрепления поликлиник можно на сайте фонда www.fms.kz в разделе "Выбрать поликлинику".
 
Более подробную информацию о прикреплении можете узнать по телефону единого контакт-центра 1406.
 

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