В Казахстане в июле выявлен 281 новый носитель ВИЧ-инфекции

По данным Комитета по статистике МНЭ РК, в январе - июле 2019 года зарегистрировано 2039 носителей ВИЧ-инфекции, что на 12,5% больше, чем в январе - июле 2018 года.
Кроме того, по данным статкомитета, в июле 2019 года зарегистрировано 640 случаев заболевания туберкулезом органов дыхания, что на 7,4% больше, чем в июле прошлого года.
В январе - июле 2019 года было зарегистрировано 4505 случаев заболевания.
Как сообщалось ранее, в июне выявлено 294 новых носителя ВИЧ-инфекции.
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