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В Казахстане в июле выявлен 281 новый носитель ВИЧ-инфекции

27.09.2019, 10:51 7696
В Казахстане в июле выявлен 281 новый носитель ВИЧ-инфекции
Нур-Султан. 27 сентября. Kazakhstan Today - В Казахстане в июле 2019 года выявлен 281 новый носитель ВИЧ-инфекции, что на 16,6% больше, чем в июле 2018 года, передает Kazakhstan Today. 
 
По данным Комитета по статистике МНЭ РК, в январе - июле 2019 года зарегистрировано 2039 носителей ВИЧ-инфекции, что на 12,5% больше, чем в январе - июле 2018 года. 
 
Кроме того, по данным статкомитета, в июле 2019 года зарегистрировано 640 случаев заболевания туберкулезом органов дыхания, что на 7,4% больше, чем в июле прошлого года. 
 
В январе - июле 2019 года было зарегистрировано 4505 случаев заболевания.
 
 

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