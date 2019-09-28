В Казахстане в июле выявлен 281 новый носитель ВИЧ-инфекции

Нур-Султан. 27 сентября. Kazakhstan Today - В Казахстане в июле 2019 года выявлен 281 новый носитель ВИЧ-инфекции, что на 16,6% больше, чем в июле 2018 года, передает Kazakhstan Today.

По данным Комитета по статистике МНЭ РК, в январе - июле 2019 года зарегистрировано 2039 носителей ВИЧ-инфекции, что на 12,5% больше, чем в январе - июле 2018 года.

Кроме того, по данным статкомитета, в июле 2019 года зарегистрировано 640 случаев заболевания туберкулезом органов дыхания, что на 7,4% больше, чем в июле прошлого года.

В январе - июле 2019 года было зарегистрировано 4505 случаев заболевания.

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