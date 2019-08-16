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В Казахстане в июне выявлено 294 новых носителей ВИЧ-инфекции

15.08.2019, 10:32 10126
Нур-Султан. 15 августа. Kazakhstan Today - В Казахстане в июне 2019 года выявлено 294 новых носителей ВИЧ-инфекции, что на 9,7% больше, чем в июне 2018 года, передает Kazakhstan Today. 
 
По данным Комитета по статистике МНЭ РК, в I полугодии 2019 года зарегистрировано 1759 носителей ВИЧ-инфекции, что на 12% больше, чем в I полугодии 2018 года.
 
Кроме того, по данным статкомитета, в июне 2019 года зарегистрировано 617 случаев заболевания туберкулезом органов дыхания, что на 8,5% меньше, чем в июне прошлого года.
 
В январе - июне 2019 года было зарегистрировано 3865 случаев заболевания.
 
 

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