В Казахстане в июне выявлено 294 новых носителей ВИЧ-инфекции

Нур-Султан. 15 августа. Kazakhstan Today - В Казахстане в июне 2019 года выявлено 294 новых носителей ВИЧ-инфекции, что на 9,7% больше, чем в июне 2018 года, передает Kazakhstan Today.

По данным Комитета по статистике МНЭ РК, в I полугодии 2019 года зарегистрировано 1759 носителей ВИЧ-инфекции, что на 12% больше, чем в I полугодии 2018 года.

Кроме того, по данным статкомитета, в июне 2019 года зарегистрировано 617 случаев заболевания туберкулезом органов дыхания, что на 8,5% меньше, чем в июне прошлого года.

В январе - июне 2019 года было зарегистрировано 3865 случаев заболевания.

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