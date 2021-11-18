В Казахстане в сентябре выявлено 306 новых носителей ВИЧ-инфекции

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НУР-СУЛТАН. 17 НОЯБРЯ - В Казахстане за сентябрь 2021 года выявлено 306 новых носителей ВИЧ-инфекции, что на 1,7% больше показателя за аналогичный период прошлого года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам республики, в январе - сентябре 2021 года зарегистрировано 2689 носителей ВИЧ-инфекции, что на 10% больше показателя 2020 года.

Кроме того, по данным статведомства, в сентябре 2021 года зарегистрировано 492 случая заболевания туберкулезом органов дыхания, что на 1,2% меньше, чем в сентябре прошлого года. В январе - сентябре 2021 года было выявлено 4439 случаев заболевания (рост на 6,8%).



