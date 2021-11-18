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В Казахстане в сентябре выявлено 306 новых носителей ВИЧ-инфекции

17.11.2021, 17:54 11287
В Казахстане в сентябре выявлено 306 новых носителей ВИЧ-инфекции
Фото: shliah.by
НУР-СУЛТАН. 17 НОЯБРЯ - В Казахстане за сентябрь 2021 года выявлено 306 новых носителей ВИЧ-инфекции, что на 1,7% больше показателя за аналогичный период прошлого года, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам республики, в январе - сентябре 2021 года зарегистрировано 2689 носителей ВИЧ-инфекции, что на 10% больше показателя 2020 года. 
 
Кроме того, по данным статведомства, в сентябре 2021 года зарегистрировано 492 случая заболевания туберкулезом органов дыхания, что на 1,2% меньше, чем в сентябре прошлого года. В январе - сентябре 2021 года было выявлено 4439 случаев заболевания (рост на 6,8%). 

 

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В Акмолинской области появятся новые объекты здравоохранения

16.11.2021, 16:06 27811
В Акмолинской области появятся новые объекты здравоохранения
Фото: УВП Акмолинской области
КОКШЕТАУ. 16 НОЯБРЯ - Новые объекты здравоохранения появятся в Акмолинской области. Об этом сообщили в управлении внутренней политики региона, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За годы Независимости система здравоохранения региона получила динамичное развитие. Большое внимание уделено модернизации сферы. За последние 5 лет в области построено 10 новых объектов. В этом году планируется ввод новой поликлиники в селе Косшы на 100 посещений, врачебной амбулатории в селе Караоткель и Центра первичной медико-санитарной помощи в селе Коянды Целиноградского района", - сообщает УВП.

 
В рамках государственно-частного партнерства запланировано строительство Многопрофильной областной больницы на 630 коек. Для этого в областном центре выделен земельный участок площадью 17 гектаров с наличием всех необходимых инженерных и коммуникационных сетей и утвержден план детальной планировки.
 
По информации областного управления здравоохранения, частным партнером начато строительство реабилитационного центра в Кокшетау, семейно-врачебной амбулатории на 50 посещений в смену в поселке Бестобе и реконструкция перехода между зданиями взрослого и детского отделения городской поликлиники №1 в Кокшетау.
 
Завершена реконструкция и модернизация Степногорской городской поликлиники. Также проведен капитальный и текущий ремонт 76 объектов здравоохранения, еще 6 объектах капитальный ремонт продолжается. В целом, оснащенность медицинских организаций увеличилась до 75%. 
 

Для улучшения материально-технической базы медицинских организаций области за счёт средств местного бюджета за последние пять лет приобретено 2885 единиц медицинского оборудования, в том числе 156 в этом году, среди них компьютерный томограф, рентген аппараты и другое оборудование", - добавили в областном ведомстве.

 
На сегодня в регионе функционируют 562 объекта здравоохранения: 23 организаций, оказывающих стационарную помощь и 531, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь, из них: 377 медицинских пунктов, 47 ФАПов, 100 врачебных амбулатории, 6 поликлиник, 1 Центр ПМСП и другие организации.

 

Ученые из ВКО создали раствор для диагностики рака

08.11.2021, 15:14 95959
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 8 НОЯБРЯ - Ученые Восточно-Казахстанского университета имени Сарсена Аманжолова создали раствор для комплексной диагностики рака шейки матки. Разработка ученых позволит снизить стоимость медицинской услуги, поскольку она станет куда более доступной как в финансовом, так и в географическом значении, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки РК, на протяжении двух лет научные сотрудники вместе с представителями оздоровительного центра разрабатывали состав жидкости, востребованной в цитологии. В итоге им удалось создать отечественный продукт, который ранее привозили из-за рубежа. Ученые отмечают, что качество при этом не уступает зарубежным аналогам.
 

Разработка наших ученых решит вопрос импортозамещения. В итоге данного исследования разработан оптимальный состав фиксирующего раствора для хранения биоматериала. Он позволяет стабилизировать и транспортировать биоматериалы, то есть мазки шейки матки, для дальнейшей диагностики онкологического заболевания. Уникальность данной разработки заключается в комплексном подходе к решению проблем быстрой диагностики рака", –сообщила младший научный сотрудник национальной научной лаборатории Восточно-Казахстанского университета имени Сарсена Аманжолова Айдана Имашева.

 
В ведомстве отметили, что группа ученых уже получила патент на разработанный ими фиксирующий раствор. В результате данный продукт был включен в реестр лекарственных средств и медицинских изделий Республики Казахстан. Сейчас проект находится на стадии коммерциализации. В то же время ученые работают над усовершенствованием состава раствора для хранения и других биологических материалов.
 
 

Санврачи Алматы отмечают резкий всплеск острых респираторных заболеваний

04.11.2021, 15:42 138403
АЛМАТЫ. 4 НОЯБРЯ - Санитарные врачи Алматы отмечают резкий всплеск острых респираторных заболеваний этой осенью. С 1 сентября зафиксировано более 74 тысяч случаев заражения ОРВИ, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

По данным санврачей, с 1 сентября зафиксировано 74 426 случаев ОРВИ среди горожан. В прошлом году за аналогичный период был всего 17 731 случай", - сообщил заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы Садвакас Байгабулов на пресс-конференции Региональной службы коммуникаций.

 
Байгабулов призвал алматинцев продолжать соблюдать меры санитарно-эпидемиологической безопасности, так как в приграничных странах ситуация с COVID-19 ухудшается. Тем более что коронавирус может маскироваться под ОРВИ. 
 

Несмотря на то что эпидобстановка в Алматы развивается по оптимистичному сценарию, не стоит пренебрегать средствами индивидуальной защиты, нужно чаще мыть руки, обрабатывать антисептиками, соблюдать дистанцию, проветривать помещения. Обезопасить себя поможет вакцинация. Стоит помнить, что мы находимся в "желтой" зоне, что предполагает усиление контроля за соблюдением мер по борьбе с коронавирусом", - сказал заместитель руководителя ДСЭК.

 
По его словам, грипп в Алматы не зарегистрирован. Тем временем в городе продолжается активная вакцинация как против коронавируса, так и против гриппа. Прививки от гриппа уже получили 105 114 жителей, большая часть вакцинирована за счет бюджетных средств.
 

Продолжается кампания по иммунизации против коронавируса. В Алматы уровень коллективного иммунитета составляет 55,2%, из которых 47,2% из числа вакцинированных граждан и 8% из числа переболевших с начала года. Нам необходимо сформировать надежную иммунную прослойку и вакцинировать 80% населения", - отметил Байгабулов.

 
Заместитель руководителя ДСЭК сообщил, что по-прежнему подвержены риску заражения коронавирусом непривитые граждане. К примеру, из 1033 заболевших КВИ за неделю вакцинированы 194 человека, остальные 81% - непривитые. 
 
Эпидемиологи считают, что чаще всего заражаются те граждане, которые уклоняются от вакцинации. Анализ показал, что более 30% зараженных - это самозанятые или безработные, чуть больше 20% - пенсионеры, 19,5% - работники предприятий. Число заразившихся школьников составляет 14% и детей дошкольного возраста - 6%. 
 
Следует отметить, что 94% школьников заразились не в классах, а дома при контактах со взрослыми членами семьи. 
 
Основными местами заражения по-прежнему остаются объекты торговли - 28%, общественный транспорт - 21,4%, контакты в семьях - 22,3% и рынки - 8%.
 
Спикер подчеркнул, что вакцинация не способна гарантированно защитить человека от инфицирования коронавирусом, но обратил внимание на то, что прививка может помочь перенести заболевание в более легкой форме. Алматинцы имеют возможность бесплатно привиться в одном из 137 прививочных пунктов города.
 
 

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