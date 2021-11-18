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Сводка эпидситуации в РК: за сутки 1058 новых случаев заболевания COVID-19

17.11.2021, 08:38 121258
Сводка эпидситуации в РК: за сутки 1058 новых случаев заболевания COVID-19
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 17 НОЯБРЯ - По состоянию на 23.59 16 ноября 2021 года в Казахстане подтверждено 959 526 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 1058 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них: 
 
в городе Нур-Султане - 126; 
 
в городе Алматы - 119;  
 
в городе Шымкенте - 20;  
 
в Акмолинской области - 57; 
 
в Актюбинской области - 11;  
 
в Алматинской области - 60; 
 
в Атырауской области - 21; 
 
в ВКО - 78; 
 
в Жамбылской области - 13;  
 
в ЗКО - 23; 
 
в Карагандинской области - 135; 
 
в Костанайской области - 98;  
 
в Кызылординской области - 18; 
 
в Мангистауской области - 7; 
 
в Павлодарской области - 123; 
 
в СКО - 134; 
 
в Туркестанской области - 15. 
 
В Казахстане за сутки 2298 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровело 919 170 человек от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
На 17 ноября лечение от КВИ продолжают получать 32 622 человека (-27 882+ и 4 740 КВИ-), из них: в стационарах - 6611 пациентов, на амбулаторном уровне - 26 011 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: 
 
- в тяжелом состоянии - 504 пациента, 
 
- в состоянии крайней степени тяжести - 130 пациентов, 
 
- на аппарате ИВЛ - 86 пациентов. 
 
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 16 ноября 2021 года зарегистрировано 12 474 летальных случая от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 15 ноября 2021 года от КВИ+ скончались 24 человека. 
 
15 ноября 2021 года зафиксировано 195 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, два летальных исхода, 375 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 81 398, летальных случаев - 5101, выздоровевших - 71 557.
 
В "красной" зоне: Павлодарская, Северо-Казахстанская области. 
 
В "желтой" зоне: Нур-Султан, Атырауская, Акмолинская, Карагандинская, Костанайская области. 
 
В "зеленой" зоне: Алматы, Шымкент, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области. 
 
17 ноября 2021 году в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 8 578 822 человека, вторым - 7 864 800 человек.
 

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Акмолинская область ожидает поставки более 35 тысяч доз вакцины Pfizer

18.11.2021, 10:38 9181
Акмолинская область ожидает поставки более 35 тысяч доз вакцины Pfizer
Фото: УВП Акмолинской области
КОКШЕТАУ. 18 НОЯБРЯ - Вакцинацией препаратом Pfizer в Акмолинской области будет охвачено более 66 тысяч человек, из них детей и подростков - 47 тысяч, беременных - 8,3 тысяч, женщин в период лактации - 10,8 тысяч, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

С начала учебного года в области зарегистрировано 1202 случая заболевания КВИ среди школьников. 43 класса в 34 школах региона переведены на дистанционный формат обучения. За минувшие сутки инфекция выявлена еще у четырех подростков", - сообщили в пресс-службе регионального управления внутренней политики.

 
По информации департамента санитарно-эпидемиологического контроля, в сравнении с прошлым годом заболеваемость среди детей до 14 лет возросла в 18 раз, от 15 до 17 лет - в 25 раз. 
 

Сегодня снизить рост заболеваемости может только вакцинация, которая не раз доказывала эффективность. На днях в Акмолинскую область привезут вакцину Pfizer/BioNTech. Районы ознакомлены с инструкциями по хранению, транспортировке вакцин по медицинским организациям, а также с порядком вакцинации граждан", - рассказали в ведомстве. 

 
Отмечается, что вакцинацией препаратом Pfizer/BioNTech будет охвачено более 66 тысяч человек, из них детей и подростков - 47 тысяч, беременных - 8,3 тысяч, женщин в период лактации - 10,8 тысяч.
 
Как отметил главный педагог области, руководитель управления образования Акмолинской области Бейбит Жусупов, вакцинация детей будет проводиться только с согласия родителей. 
 

Вакцинация будет проводиться в организациях образования и в сети прививочных пунктов области после добровольного информационного письменного согласия родителей или их законных представителей. По желанию родители могут присутствовать при вакцинации своих детей как в поликлинике, так и в школе", - пояснил руководитель. 

 

Напомним, что в регион поступили две морозильные камеры, поддерживающие ультранизкий температурный режим -90 -60 градусов. Для подвоза вакцин задействовано два авторефрижератора. На днях ожидается поставка вакцины в количестве 35 100 доз для двукратной вакцинации", - добавили в УВП.

 

Врач назвала крайне опасную форму постковида

18.11.2021, 10:13 10720
МОСКВА. 18 НОЯБРЯ - Постковидный синдром иногда развивается в форме, которая может оказаться фатальной. В чем заключается опасность и как ее избежать, рассказала врач-гематолог высшей категории Диана Ким, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Пациенты, перенесшие коронавирусную инфекцию, могут еще долгое время сталкиваться с последствиями этого заболевания, в числе которых и нарушение свертываемости крови. Даже молодые люди, переболевшие COVID-19 в легкой форме, рискуют спустя некоторое время получить диагнозы "тромбоз" или "инсульт", предупредила врач. 
 
Именно к таким тяжелым поражениям организма приводит повышение густоты крови после коронавирусной инфекции, пояснила она.
 

У меня были молодые пациенты, которые перенесли коронавирусную инфекцию в легкой форме, но через три месяца у них был диагностирован тромбоз. В частности, у одного из них случился инсульт. То есть даже те, кто перенес COVID-19 в легкой форме, не защищены от поствирусного, постковидного тромбообразования", - цитирует медика РИА "Новости".

 
Если тромбы образуются в сосудах головного мозга, исход для пациента может быть фатальным, продолжила врач-гематолог.
 

Тромбообразование всегда опасно, но все зависит от того, где образовался тромб. Если это произошло в головном мозге, будет инсульт. В зависимости от отдела мозга это может быть либо фатальный инсульт, либо с минимальными последствиями", - добавила она.

 
Предотвратить постковидное тромбообразование можно, принимая разжижающие кровь препараты - антикоагулянты. Но назначить подобное лечение может только специалист.
 

Считается, что после перенесенной коронавирусной инфекции следует три месяца продолжать антикоагулянтную терапию, которая служит профилактикой образования тромбов. Однако самостоятельно назначать себе антикоагулянты не надо, это делается под контролем врача. Подобные препараты не совсем безобидные", - объяснила Ким.

 
Наиболее подвержены риску повышенного тромбообразования после коронавирусной инфекции те люди, которые и ранее страдали заболеваниями сосудов, уточнила она.
 
Защититься от COVID-19 и тяжелых последствий этого заболевания поможет вакцинация, пишет издание.
 

Сводка эпидситуации в РК: выявлено 1083 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией

18.11.2021, 08:35 21196
Сводка эпидситуации в РК: выявлено 1083 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией
Фото: inform.kz
НУР-СУЛТАН. 18 НОЯБРЯ - По состоянию на 23.59 17 ноября 2021 года в Казахстане подтверждено 960 609 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 1083 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них: 
 
в городе Нур-Султане - 125; 
 
в городе Алматы - 128;  
 
в городе Шымкенте - 20;  
 
в Акмолинской области - 72;  
 
в Актюбинской области - 20; 
 
в Алматинской области - 49;  
 
в Атырауской области - 28; 
 
в ВКО - 77; 
 
в Жамбылской области - 11; 
 
в ЗКО - 25;  
 
в Карагандинской области - 115; 
 
в Костанайской области - 110;  
 
в Кызылординской области - 15; 
 
в Мангистауской области - 5; 
 
в Павлодарской области - 118;  
 
в СКО - 143;  
 
в Туркестанской области - 22. 
 
В Казахстане за сутки 2029 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровело 921 199 человек от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
На 18 ноября лечение от КВИ продолжают получать 31 475 человек (-26 913+ и 4 562 КВИ-), из них: в стационарах - 6454 пациента, на амбулаторном уровне - 25 021 пациент.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: 
 
- в тяжелом состоянии - 506 пациентов; 
 
- в состоянии крайней степени тяжести - 125 пациентов;  
 
- на аппарате ИВЛ - 91 пациент. 
 
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 17 ноября 2021 года зарегистрировано 12 497 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 16 ноября 2021 года от КВИ+ скончались 23 человека.
 
16 ноября 2021 года зафиксировано 177 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, три летальных исхода и 352 человека выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 81 575, летальных случаев - 5104, выздоровевших - 71 909.
 
В "красной" зоне: Павлодарская, Северо-Казахстанская области. 
 
В "желтой" зоне: Нур-Султан, Атырауская, Акмолинская, Карагандинская, Костанайская области. 
 
В "зеленой" зоне: Алматы, Шымкент, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области. 
 
На 18 ноября 2021 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 8 597 897 человек, вторым - 7 884 832 человека.
 

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