Сводка эпидситуации в РК: за сутки 1058 новых случаев заболевания COVID-19

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НУР-СУЛТАН. 17 НОЯБРЯ - По состоянию на 23.59 16 ноября 2021 года в Казахстане подтверждено 959 526 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.
За прошедшие сутки зарегистрировано 1058 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в городе Нур-Султане - 126;
в городе Алматы - 119;
в городе Шымкенте - 20;
в Акмолинской области - 57;
в Актюбинской области - 11;
в Алматинской области - 60;
в Атырауской области - 21;
в ВКО - 78;
в Жамбылской области - 13;
в ЗКО - 23;
в Карагандинской области - 135;
в Костанайской области - 98;
в Кызылординской области - 18;
в Мангистауской области - 7;
в Павлодарской области - 123;
в СКО - 134;
в Туркестанской области - 15.
В Казахстане за сутки 2298 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровело 919 170 человек от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
На 17 ноября лечение от КВИ продолжают получать 32 622 человека (-27 882+ и 4 740 КВИ-), из них: в стационарах - 6611 пациентов, на амбулаторном уровне - 26 011 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
- в тяжелом состоянии - 504 пациента,
- в состоянии крайней степени тяжести - 130 пациентов,
- на аппарате ИВЛ - 86 пациентов.
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 16 ноября 2021 года зарегистрировано 12 474 летальных случая от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 15 ноября 2021 года от КВИ+ скончались 24 человека.
15 ноября 2021 года зафиксировано 195 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, два летальных исхода, 375 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 81 398, летальных случаев - 5101, выздоровевших - 71 557.
В "красной" зоне: Павлодарская, Северо-Казахстанская области.
В "желтой" зоне: Нур-Султан, Атырауская, Акмолинская, Карагандинская, Костанайская области.
В "зеленой" зоне: Алматы, Шымкент, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области.
17 ноября 2021 году в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 8 578 822 человека, вторым - 7 864 800 человек.