Астана. 14 марта. Kazakhstan Today - В Казахстане на борьбу с туберкулезом выделено почти 48 млрд тенге, передает Kazakhstan Today.

"В Казахстане выявление, профилактика и лечение туберкулеза входит в гарантированный объем бесплатной медицинской помощи и осуществляется абсолютно бесплатно. В 2019 году на диагностику, лечение и социальную помощь больных туберкулезом из государственного бюджета было выделено 47,7 млрд тенге", - сообщили в пресс-службе Фонда социального медицинского страхования.

По данным официальной статистики в 2018 году в Казахстане на диспансерном учете стояло 35 тысяч 181 пациент, из них с активной формой туберкулеза 14 тысяч 874 пациента. В течение 2018 года - 8 тысячам 942 пациентам "диагноз поставлен впервые". Самое большое количество лиц на диспансерном учете зарегистрировано в Шымкенте и Туркестанской области (3604), Алматинской (3311), Восточно-Казахстанской (2860), Кызылординской (2495) областях.

При своевременном выявлении и лечении болезнь излечима полностью, поэтому важно не запускать процесс, строго соблюдать предписания лечащего врача и беречь свое здоровье. По данным ВОЗ, в период с 2000 по 2016 годы в мире благодаря диагностике и лечению туберкулеза было спасено 53 миллиона человеческих жизней.

Лечение при обычном туберкулезе занимает около 6 месяцев. В нашей стране реализуется стратегия интегрированного контроля болезни. Эта стратегия контроля позволяет больным туберкулезом с закрытой формой проходить лечение амбулаторно в своих поликлиниках.

Основа медицинской профилактики туберкулеза - это регулярные осмотры в поликлинике, они бесплатны для каждого казахстанца и входят в пакет гарантированной бесплатной медицинской помощи: вакцина БЦЖ - в первые дни рождения; ревакцинация БЦЖ в возрасте 7 и 14 лет (до проведения вакцинации - проверить реакцию организма (проба Манту); флюорографический скрининг (ежегодно для взрослых); при показаниях: рентгенография легких.





Ежегодно 24 марта в мире отмечается Всемирный день борьбы с туберкулезом. Мероприятие было учреждено Всемирной организацией здравоохранения. В этом году кампания борьбы с туберкулезом проходит под лозунгом "Find. Treat. All. #EndTB" ("Выявить и вылечить ВСЕХ, ликвидировать туберкулез").

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