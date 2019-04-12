В Карагандинской области начнут работать передвижные аптеки и медицинские комплексы

Караганда. 11 апреля. Kazakhstan Today - В Карагандинской области начнут работать шесть передвижных медицинских комплексов, передает Kazakhstan Today.

Об этом на площадке Региональной службы коммуникаций рассказал руководитель областного управления здравоохранения Ержан Нурлыбаев.

С этого года мы увеличили количество передвижных медицинских комплексов. Из столичного городского отдела здравоохранения нам на баланс передали два современных медицинских передвижных комплекса. Они оснащены ультрасовременным медицинским оборудованием. Уже в мае эти комплексы начнут свою работу на территории Карагандинской области. В каждый район будут выезжать разные бригады", - сказал Ержан Нурлыбаев.

Также в Карагандинской области начнут действовать передвижные аптечные пункты.

"Это наш долгожданный проект. Не все жители сельской местности, особенно в отдалённых сёлах, имеют доступ к качественным лекарственным препаратам. Там отсутствуют аптеки, потому что частному бизнесу их открывать в отдалённых сёлах невыгодно. И в данной ситуации мы берём на себя эту ответственность. В области начнут работать передвижные аптечные пункты. По графику они будут объезжать населённые пункты и обеспечивать жителей лекарственными препаратами", - сообщил Ержан Нурлыбаев.

Он также рассказал, как решается вопрос с Интернетом в сельских медпунктах. Обеспечить бесперебойный доступ к сети поможет государственно-частное партнёрство. В населённых пунктах, где отсутствует широкополосный интернет, будут устанавливать спутниковые тарелки.

Это позволит обеспечить 42 сельских медицинских пункта спутниковым интернетом. Если проект себя оправдает, и мы убедимся в его действенности и надёжности, то будем тиражировать по оставшимся сельским местностям. Интернет необходим для видеоконсультаций с врачами из сельской местности", - пояснил руководитель областного управления здравоохранения.

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