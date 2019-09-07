Бекшин прокомментировал ситуацию с отзывом вакцины БЦЖ в Казахстане

фото: emc89.ru

Нур-Султан. 6 сентября. Kazakhstan Today - Заместитель председателя Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения РК, главный государственный санитарный врач РК Жандарбек Бекшин рассказал корреспонденту агентства, по какой причине была отозвана вакцина БЦЖ (вакцина против туберкулеза - прим. агентства) и каким образом Минздрав предотвращает заражение новорожденных туберкулезом.

Причиной отзыва вакцины БЦЖ послужило обнаружение производителем, компанией "Japan BCG Laboratory" (Япония) инородных веществ в растворителе к вакцине, выявленное в процессе упаковки в четырех флаконах из 90 тысяч. Флаконы, в которых выявлены инородные вещества, находились на заводе производителя, то есть в Казахстан не поступали", - сказал Жандарбек Бекшин.

Он подчеркнул, что, согласно требованиям Стандарта фармаконадзора Японии, в таких случаях подлежат отзыву все серии вакцины. В связи с этим сам производитель, несмотря на финансовые расходы, оповестил всех поставщиков вакцины об отзыве вакцины.

По мнению Бекшина, отзыв вакцины производителем свидетельствует о его добросовестности и высокой ответственности.

"Ежегодно против туберкулеза в РК вакцинируется более 600 тысяч новорожденных и детей. Данная вакцина БЦЖ успешно применяется в Казахстане последние 14 лет, а отозванные производителем 5 серий вакцины БЦЖ применялись в Казахстане с 2018 года. За истекший период в республике данной вакциной привито более 700 тысяч детей, среди которых серьезных случаев неблагоприятных проявлений после иммунизации не зарегистрировано, что свидетельствует об отсутствии угрозы состоянию здоровья детей, получивших вакцинацию против туберкулеза указанными сериями вакцин", - сказал главный государственный санитарный врач РК.

Поскольку вакцинация временно приостановлена и, в частности, новорожденные не получают обязательную прививку БЦЖ в роддоме, Минздрав принимает меры для предотвращения заражения младенцев туберкулезом.

Иммунитет от туберкулеза не передается от матери к ребенку, и он практически не защищен от этой инфекции. Поэтому необходимо принять меры, чтобы новорожденный после выписки из родильного стационара был максимально огражден от заражения. В связи с временным отсутствием вакцины БЦЖ Министерством здравоохранения РК принимаются меры по предупреждению туберкулеза среди новорожденных. Согласно Инструкции по организации оказания медицинской помощи при туберкулезе, выписка из родильного стационара новорожденных, не привитых против туберкулеза, осуществляется только после обследования на туберкулез родителей и всех лиц, проживающих совместно. Поэтому министерством поручено управлениям здравоохранения обеспечить проведение разъяснительной работы среди беременных женщин дородового периода, состоящих на учете в организациях здравоохранения независимо от форм собственности, до наступления родов позаботиться об обследовании на туберкулез всех членов семьи и других лиц, проживающих вместе с ними", - объяснил Бекшин.

При этом взрослые и подростки должны иметь флюорообследование органов грудной клетки (в течение года), а дети до 14 лет - обследование путем проведения пробы Манту (в течение года, при положительных пробах справку от фтизиопедиатра).

В родильный стационар до выписки мамы с новорожденным необходимо представить соответствующие справки. При наличии в семье детей, не обследованных в течение года по пробе Манту, следует провести их обследование. Еще раз обращаю внимание, что это вынужденная мера в целях защиты новорожденных. Кроме того, после выписки новорожденного рекомендуем максимально ограничить его контакт с лицами, не обследованными на туберкулез и не посещать с ним места массового скопления", - уточнил Бекшин.









По данным официальной статистики, в 2018 году в Казахстане на диспансерном учете стояло 35 тысяч 181 пациент, из них с активной формой туберкулеза 14 тысяч 874 пациента. В течение 2018 года - 8 тысячам 942 пациентам "диагноз поставлен впервые". Самое большое количество лиц на диспансерном учете зарегистрировано в Шымкенте и Туркестанской области (3604), Алматинской (3311), Восточно-Казахстанской (2860), Кызылординской (2495) областях.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства