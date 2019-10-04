Нур-Султан. 3 октября. Kazakhstan Today - ФСМС предлагает сайтам установить свой плагин для проверки посетителями статуса застрахованности, передает Kazakhstan Today.

Как сообщил директор департамента развития информационных систем НАО "Фонд обязательного медицинского страхования" Айдар Айтуев, с помощью плагина пользователи смогут на любом ресурсе путем ввода ИИН получить информацию о своем статусе: застрахован или не застрахован.

В наше цифровое время, когда все пользуются гаджетами, это удобно и экономит время. Если получили ответ "застрахован", то можно быть спокойным. Если ответ "не застрахован" - это значит, что нужно выяснять, в чем причина. Представим такую ситуацию, например, человек имеет социальный статус "наемный работник" и за него выплаты производит его работодатель. Через систему этот сотрудник сможет узнать, оплачивает ли за него его организация взносы за медстрахование или нет", - пояснил он.

Он также отметил, что плагин выполнен в универсальном формате, он с легкостью может быть подключен к любому сайту.

"Также хочу обратиться ко всем заинтересованным владельцам сайтов. В случае, если вас заинтересовало размещение плагина на своих ресурсах, то можете отправить заявку в НАО "Фонд социального медицинского страхования" для получения доступа и размещения данного плагина. Контактный e-mail: p.andreev@fms.kz Для наглядного изучения плагина нужно открыть официальный сайт НАО "ФСМС" www.fms.kz ", - проинформировал директор департамента Фонда.

"К этому времени все мы должны знать о своем статусе застрахованности в рамках ОСМС. Например, человеку поставили диагноз по какому-то заболеванию и ему потребовалась медицинская помощь. Если он не застрахован ему будет доступен гарантированный объем бесплатной медицинской помощи, включающий услуги участкового врача, скорую помощь, экстренную стационарную помощь, медицинскую помощь при социально значимых заболеваниях. Весь остальной объем медицинской помощи из расширенного пакета ОСМС будет доступен только застрахованным гражданам", - отметил Айдар Айтуев.





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