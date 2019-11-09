В Алматы появится Республиканский координационный центр токсикологической службы

Алматы. 8 ноября. Kazakhstan Today - В Алматы ожидается открытие Республиканского координационного центра токсикологической службы, передает Kazakhstan Today.

Центр будет открыт на базе больницы скорой неотложной помощи. К этому событию в Алматы приурочат международный научно-практический тренинг "Совершенствование токсикологической службы", - который пройдет с 11 по 13 ноября.

Сегодня в Казахстане работают пять отделений токсикологии, самое большое и опытное - в Алматы. Однако нет ни одного центра, куда бы стекалась вся информация и работал справочный call-центр для пострадавших. В новом центре все это будет, а также он станет сотрудничать с центрально-азиатским офисом Центра контроля отравлений и профилактики заболеваний, поскольку Казахстан должен работать в соответствии с международными правилами по инфекционному контролю, химической безопасности на случай катастроф, терактов и знать схемы реагирования", - отмечают организаторы тренинга.

Также отмечается, что тренинг откроет министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов. В ходе обсуждения будут озвучены последние данные по токсикологической ситуации в Казахстане и мире, современные методы оказания помощи при различных отравлениях, информация об отравляющих веществах, которые используют в химическом терроризме, новых психоактивных средствах, отравлениях уксусной кислотой и парацетамолом и многое другое.

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