Комиссия Минздрава выедет в Павлодар в связи с протестом хирургов против закрытия кардиоцентра

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Нур-Султан. 2 декабря. Kazakhstan Today - Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов отреагировал на возмущение павлодарских хирургов, где планируется объединить областной кардиологический центр с городской больницей №3, передает Kazakhstan Today.

Хирурги кардиоцентра обратились в СМИ, заявив о своем несогласии с решением Минздрава. Они считают, что реорганизация негативно скажется на оказании специализированной помощи. Медики опасаются уничтожения выстраиваемой годами системы кардиохирургии, которая помает не только пациентам региона, но жителям других областей Казахстана. После объединения статус больницы будет понижен до городского.

Глава Минздрава пообещал детально разобраться в ситуации.

Мы обязательно разберемся в данной ситуации. На следующей неделе комиссия Минздрава выедет на место. Но сразу хочу заявить - мы не допустим снижения качества и уровня технологичности оказываемой медицинской помощи пациентам! И никто из медицинских работников не будет ущемлен!" - написал Биртанов в Facebook .

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