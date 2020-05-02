Медицинский университет Семея исследует иммунозаместительную терапию при лечении COVID-19

Усть-Каменогорск. 1 мая. Kazakhstan Today - Управление здравоохранения Восточно-Казахстанской области совместно с учеными НАО "МУC" уже приступили к исследованию иммунозаместительной терапии при лечении COVID-19, передает Kazakhstan Today

В настоящее время в мире еще не создана вакцина от коронавируса, но медики продолжают разрабатывать наиболее эффективные методы лечения. Одним из перспективных направлений сегодня является переливание иммунной плазмы. Управление здравоохранения ВКО совместно с учеными НАО "МУC" уже приступили к исследованию иммунозаместительной терапии при лечении COVID-19", - сообщает пресс-служба НАО "МУC".

Как отметил ректор МУС Ерсин Жунусов, сегодня ученые всего мира изучают возможность использования плазмы переболевших пациентов и в РК данная терапия будет изучена в первую очередь именно в Восточном Казахстане благодаря выделенному научно-практическому гранту акима области. В этом направлении опыта мало у всего мира, исследования отечественных врачей и ученых могут существенно расширить знания в данной области, а также внедрить эффективный метод лечения COVID-19.

Ведущий инфекционист, врач высшей категории, заведующий кафедрой детских инфекционных болезней МУС Имдат Эфендиев рассказал, что в рамках выделенного гранта планируется провести исследование плазмы у порядка 75 тысяч человек. Пациенты, у которых в крови будут найдены антитела на COVID-19, будут включены в донорскую группу, будут также заготавливаться необходимые запасы плазмы с антителами. В будущем они призваны облегчить процесс лечения пациентов с КВИ.

Эксперты отмечают, что такие меры помогут подготовить систему здравоохранения к возможной второй волне вспышки COVID-19. Кроме того, изучение иммунной плазмы позволит разработать и применять индивидуальные и научно обоснованные методы лечения для каждого пациента с учетом его клинического состояния, особенностей организма, лабораторных исследований и других важных параметров. Они также позволят более детально изучить эпидемиологическую ситуацию в регионе и на их основе создать эффективную модель прогнозирования эпидемической ситуации.

В настоящее время сформирована команда из числа ведущих ученых и клиницистов, которые будут проводить исследования в области иммунозаместительной терапии. Работа уже началась, исследования продлятся в течение ближайших четырех месяцев.

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