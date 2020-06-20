Сагинтаев поздравил медработников Алматы с профессиональным праздником

Алматы. 19 июня. Kazakhstan Today - Сегодня аким Алматы Бакытжан Сагинтаев провел онлайн-встречу с медицинским сообществом, чтобы поздравить их с профессиональным праздником - Днем медицинского работника, передает Kazakhstan Today.

Сагинтаев выразил слова благодарности врачам и всему медицинскому персоналу мегаполиса, сообщили в пресс-службе акима.

Преданные избранной профессии и верные клятве Гиппократа, вы достойно противостоите вызовам времени. Выражаю благодарность от всех алматинцев за ваш самоотверженный труд на передовой борьбы с коронавирусом. Ваш вклад в дело укрепления здоровья и сохранения жизней невозможно оценить", - подчеркнул Бакытжан Сагинтаев.

Аким города отметил, что Алматы всегда был признанным центром развития медицины. Здесь сосредоточены научно-исследовательские институты и центры, организации медицинского образования, городские, республиканские, ведомственные, частные клиники, в которых трудятся более 30 тыс. медицинских работников.

Ежегодно в канун профессионального праздника проводятся профессиональные конкурсы. В текущем году конкурс на звание лучшего по профессии проведен по 13 номинациям. К традиционным - лучший врач, медицинская сестра - добавились такие, как лучший инфекционист, лучший врач поликлиники, скорой помощи, а также водитель.

Это говорит о том, что труд каждого из вас очень важен. Поздравляю всех победителей", - сказал Сагинтаев, подчеркнув также самоотверженный труд более 2 тыс. врачей, задействованных в борьбе с коронавирусом.

Пять медицинских работников отмечены нагрудным знаком "Енбегі ушін", который выдается за особые заслуги перед городом. Ряд медработников отмечен благодарственными письмами от имени акима.

Пандемия многому нас всех научила. Уверен, что общими усилиями мы сможем с честью справиться с этими вызовами и далее служить делу сохранения и укрепления здоровья алматинцев", - подчеркнул аким Алматы.

Как отметили в пресс-службе акима города, Сагинтаев с первых дней своего назначения уделяет особое внимание развитию сферы здравоохранения. По его поручению проведен аудит всех медучреждений на предмет материально-технической обеспечения. Составлен трехлетний план оснащения с финансированием из местного и республиканского бюджета, в соответствии с которым планируется довести уровень оснащенности медучреждений Алматы необходимым оборудованием до 90%.

Также приняты меры по созданию учреждений первичной медицинской помощи в присоединенных районах по принципу "шаговой доступности". Открыт 171 дополнительный участок врачей общей практики в медицинских организациях ПМСП. Всего по городу организован 931 участок общей практики.

Кроме того, с 10 июня 2019 года открыто 10 врачебных амбулаторий, завершен капитальный ремонт в Высшем медицинском колледже и Городской поликлинике №30.

С 1 января 2020 года отмечается существенный - в 7,4 раза - рост объемов медицинской реабилитации в системе ОСМС. Финансирование стационарной и стационарозамещающей помощи по Алматы увеличилось в 4 раза, клинико-диагностических услуг - также в 4 раза.

За период с июня 2019 года по май 2020 года построены и введены в эксплуатацию 5 объектов здравоохранения, в том числе 2 подстанции скорой медицинской помощи и корпус городского Центра психического здоровья.

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