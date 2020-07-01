В Алматы создали мониторинговую группу для контроля наличия лекарств в аптеках

Мониторинг будет проводиться ежедневно по 41 торговому наименованию лекарственных средств.
Аптечные организации Алматы должны ежедневно до 17.00 предоставлять информацию о наличии лекарственных средств.
Кроме того, руководителям аптечных организаций необходимо строго соблюдать предельные розничные цены на лекарственные средства.
Как сообщалось ранее, ажиотажный спрос привел к дефициту парацетамола и градусников в аптеках Алматы.
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