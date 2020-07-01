В Алматы создали мониторинговую группу для контроля наличия лекарств в аптеках

Алматы. 30 июня. Kazakhstan Today - Постановлением главного государственного санитарного врача Алматы Жандарбека Бекшина от 29 июня департаменту комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения РК совместно с управлением предпринимательства и инвестиций Алматы и ОЮЛ "Ассоциация поддержки и развития фармацевтической деятельности Республики Казахстан" поручено создать мониторинговую группу обеспеченности лекарственными средствами аптечных организаций города Алматы, передает Kazakhstan Today.

Мониторинг будет проводиться ежедневно по 41 торговому наименованию лекарственных средств.

Аптечные организации Алматы должны ежедневно до 17.00 предоставлять информацию о наличии лекарственных средств.

Кроме того, руководителям аптечных организаций необходимо строго соблюдать предельные розничные цены на лекарственные средства.





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