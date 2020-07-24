Алматы. 23 июля. Kazakhstan Today - Работающие с тяжелыми больными клиники в Алматы обеспечат системами подачи кислорода, сообщил в ходе выступления в программе Akimat Live на телеканале "Алматы" аким города Бакытжан Сагинтаев, передает Kazakhstan Today.

Аким отметил, что один из факторов, влияющих на качественное лечение - обеспечение пациентов медицинским кислородом. В этой связи для системного решения данного вопроса принята городская программа по установке кислородных станций в медицинских организациях. Так, будут оснащены кислородом на 100% койко-места первого эшелона.

Если у клиник есть своя кислородная станция, которая сможет обеспечить в нужном объеме работу станции, то необходимо наладить эту систему. На это уже выделены деньги. До 10 сентября 8 клиник первого эшелона, которые работают с тяжелыми больными, будут обеспечены стационарными системами подачи централизованного кислорода. На втором этапе мы перейдем к оснащению кислородом клиник второго эшелона, тем самым решив эту проблему, — подчеркнул аким.

Он отметил, что разделение стационаров по эшелонам снизило нагрузку на коечный фонд и на врачей.

Для повышения качества медуслуг внедрен принцип разделения всех стационаров по степени тяжести пациентов - эшелонирование. Сегодня одним из важных показателей, что эшелонирование работает, является доступность коечных мест. Если ранее загруженность стационаров составляла 90%, то сегодня данный показатель снизился до 48%.

В первый эшелон госпитализируются тяжелые больные, пациенты средней тяжести с сопутствующими заболеваниями и возможными рисками. Во второй эшелон госпитализируются пациенты средней тяжести. Третий эшелон - это резервные стационары. Здесь я хотел бы отметить, что вне зависимости от места госпитализации все пациенты находятся на постоянном контроле.

Как только мы выстроили работу по эшелонам и скорой помощи, мы сразу получили эффект в виде снижения загруженности коечного фонда. Практически до 48% снижена нагрузка в наших клиниках. И врачи во всех медучреждениях работают в спокойном режиме", - отметил Б. Сагинтаев.

Он также отметил, что для снижения уровня тяжелых пациентов и летальности активно работает Центр реаниматологии и анестезиологии из числа ведущих специалистов. Это мобильная реанимационная, выездная группа быстрого реагирования, которая ведет мониторинг состояния пациентов всех реанимационных отделений города и контролирует состояние каждого тяжелого пациента.

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