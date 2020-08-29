В медорганизациях Алматы выявили приписки за неоказанные услуги на 5,1 млн тенге

Алматы. 28 августа. Kazakhstan Today - Медорганизации Алматы оштрафовали на 200 млн тенге за полгода за выявленные дефекты в работе, в том числе приписки, передает Kazakhstan Today.

Экспертами филиала по Алматы Фонда социального медицинского страхования за первое полугодие 2020 года выявлено более 4 тыс. дефектов по качеству и объему оказанных услуг, сумма выставленных штрафов для медицинских организаций составила более 200 млн тенге. По сравнению с первым полугодием прошлого года отмечается снижение дефектов: сумма наложенных штрафов за первое полугодие 2019 года составила более 250 млн тенге", - сообщил на брифинге директор филиала Фонда социального медицинского страхования по Алматы Тлеухан Абилдаев.

Он отметил, что Фонд медстрахования производит оплату за услуги медицинским организациям только после проведенного мониторинга качества медицинской помощи. Все суммы снятий по дефектам вновь направляются на оплату медуслуг.

Среди нарушений чаще всего встречаются так называемые приписки. За полгода экспертами Фонда было выявлено более 240 случаев фактически не оказанных услуг, которые были внесены в информационные системы как полученные пациентами на сумму более 5,1 млн тенге. Данные случаи выявлены в рамках мониторинга амбулаторно-поликлинической помощи по 24 медицинским организациям. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года отмечается снижение приписок в 2 раза", - уточнил Абилдаев.

Он подчеркнул, что Фонд заинтересован в искоренении подобных нарушений со стороны поставщиков и призвал граждан сообщать о выявленных фактах возможных приписок.

Напомним, казахстанцы стали делиться в соцсетях сообщениями о том, что в приложении Damumed отражаются визиты к докторам и анализы, которых пациент не совершал и не сдавал.

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