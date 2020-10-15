Во всех регионах организованы стабфонды лекарственных средств на сумму более 13 млрд тенге - Минздрав РК

Нур-Султан. 14 октября. Kazakhstan Today - Для бесперебойного лекарственного обеспечения Министерством здравоохранения сформирован запас в инфекционных и провизорных центрах по всей стране, так единым дистрибьютором уже отгружено 91 наименование лекарственных средств на сумму более 16 млрд тенге, сообщили в ведомстве, передает Kazakhstan Today.

Дополнительно жаропонижающие средства и антикоагулянты предусмотрены для 1 млн человек до конца года для лечения в амбулаторных условиях.

Данная мера позволила разгрузить инфекционные и провизорные центры, лечить легкие формы COVID-19 на амбулаторном уровне, снизить карманные расходы населения на закуп ЛС, снизить расходы государства на стационарное лечение", - отметили в Минздраве.

На сегодняшний день во всех регионах организованы стабилизационные фонды лекарственных средств на сумму более 13 млрд тенге.

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