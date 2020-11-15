В Казахстане утверждены правила хирургической стерилизации

Нур-Султан. 14 ноября. Kazakhstan Today - Министр здравоохранения Республики Казахстан утвердил приказ "Об утверждении правил и условий проведения хирургической стерилизации", передает Kazakhstan Today.

Согласно документу, условием хирургической стерилизации как метода предупреждения нежелательной беременности является письменное согласие гражданина не моложе 35 лет или имеющего двух детей, а при наличии медицинских показаний, с согласия пациента независимо от возраста и наличия детей.

Медицинские показания для проведения хирургической стерилизации:

1) наличие в настоящем или в прошлом злокачественных новообразований всех локализаций;

2) повторное кесарево сечение или наличие рубца на матке после гинекологических операций при наличии детей;

3) болезни эндокринной системы;

4) болезни крови и кроветворных органов;

5) психические расстройства (удостоверенные психоневрологической организацией у матери или у отца будущего ребенка);

6) болезни нервной системы и органов чувств, в том числе перенесенные тяжелые воспалительные болезни центральной нервной системы наследственные и дегенеративные болезни центральной нервной системы, мышечная дистрофия, отслойка сетчатки болезни радужной оболочки - тяжелые формы, отосклероз - все формы, болезни слухового нерва при наличии прогрессирующего понижения слуха, врожденная глухота, глухонемота и др.;

7) болезни системы кровообращения;

8) болезни органов дыхания;

9) болезни органов пищеварения;

10) болезни мочеполовой системы;

11) болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани;

12) моногенные наследственные заболевания при отсутствии пренатальной молекулярно-генетической диагностики.

Также определён ряд противопоказаний для проведения хирургической стерилизации:

1) острые (или хронические в стадии обострения) инфекционные заболевания любой локализации;

2) острые (или хронические в стадии обострения) воспалительные заболевания любой локализации;

3) хронические заболевания жизненно важных органов в стадии декомпенсации;

4) нарушения показателей гемодинамики при заболеваниях сердечно-сосудистой системы;

5) нарушения гематологических показателей при заболеваниях крови и кроветворных органов.

Перед проведением хирургической стерилизации лечащий врач проводит беседу для разъяснения необратимости данного процесса, морально-этических, психологических и негативных физиологических последствий и осложнений", - говорится в общих положениях правил .

Гражданам, желающим использовать хирургическую стерилизацию по месту прикрепления заполняется медицинская карта. Врачи акушер-гинекологи и урологи-андрологи медицинских организаций производят обследование для установления отсутствия медицинских противопоказаний к операции.

При отсутствии медицинских противопоказаний к операции хирургической стерилизации, а также при наличии письменного согласия пациента, гражданам выдается направление в субъекты здравоохранения, через портал бюро госпитализации, с выпиской из карты амбулаторного больного с наличием результатов обследования пациента.

При обращении граждан в медицинскую организацию необходимо предоставить:

- направление через портал бюро госпитализации;

- заключение ВКК, в случае предусмотренного в пункте 9 настоящих правил;

- выписка из карты амбулаторного больного с наличием результатов обследования пациента.

Хирургическая стерилизация проводится бесплатно "в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования".

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