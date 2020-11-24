Министр здравоохранения утвердил порядок выдачи больничных листов

Нур-Султан. 23 ноября. Kazakhstan Today - В Казахстане утверждены правила проведения экспертизы временной нетрудоспособности, а также выдачи листа или справки о временной нетрудоспособности, передает Kazakhstan Today.
Так, согласно правилам, экспертиза временной нетрудоспособности, выдача листа или справки о временной нетрудоспособности осуществляется:
- врачами медорганизаций государственной и частной формы собственности, а также занимающиеся частной медицинской практикой при наличии у них лицензии на осуществление медицинской деятельности, включающей проведение экспертизы временной нетрудоспособности;
- медработниками со средним медицинским образованием организаций первичной медико-санитарной помощи государственной формы собственности при самостоятельном приеме пациентов и самостоятельном обслуживании первичных вызовов на дому;
- врачебно-консультативной комиссией медицинской организации (далее - ВКК).
При проведении экспертизы временной нетрудоспобности медицинский работник:
1) устанавливает признаки временной нетрудоспособности на основе оценки состояния здоровья, характера и условий труда, социальных факторов;
2) определяет сроки временной нетрудоспобности;
3) выдает лист или справку о временной нетрудоспобности и назначает дату очередного посещения врача, фиксируя ее в первичной медицинской документации;
4) своевременно направляет пациента для консультации на ВКК и медико-социальную экспертную экспертизу (МСЭ).
Лист о временной нетрудоспособности выдается при:
1) острых или обострении хронических заболеваний;
2) травмах и отравлениях, связанных с временной потерей трудоспособности;
3) искусственном прерывании беременности;
4) уходе за больным ребенком;
5) беременности и родах;
6) усыновлении (удочерении) новорожденного ребенка (детей);
7) долечивании в санаторно-курортных организациях;
8) карантине;
9) ортопедическом протезировании.
Больничный лист, согласно правилам, выдается гражданам РК, оралманам, иностранцам, лицам без гражданства, постоянно проживающим на территории РК, осуществляющим трудовую деятельность и обучающимся в организациях образования на период их зачисления на оплачиваемые рабочие места в период производственной практики.
Лист о временной нетрудоспособности не выдается:
- проходящим медицинское освидетельствование, медицинское обследование или лечение по направлению органов военного управления;
- находящимся под стражей или административным арестом;
- лицам с хроническими заболеваниями вне обострения (ухудшения), проходящим обследование, принимающим различные процедуры и манипуляции в амбулаторно-поликлинических условиях;
- обратившимся за медицинской помощью в медицинскую организацию, если у них не выявлено признаков временной нетрудоспособности.
В указанных случаях пациенту выдается выписка из медицинской карты амбулаторного (стационарного) больного.
Листы о временной нетрудоспособности не выдают следующие медицинские организации:
1) организации, осуществляющие деятельность в сфере службы крови;
2) организации, осуществляющие деятельность в сфере судебной медицины;
3) травматологические пункты и приемные отделения медицинских организаций, оказывающих стационарную помощь;
4) санаторно-курортные организации;
5) организации медицины катастроф;
6) организации, осуществляющие деятельность в сфере организации, осуществляющие деятельность в сфере формирования здорового образа жизни и здорового питания;
7) врачебно-физкультурные диспансеры;
8) организации, осуществляющие деятельность в сфере санитарно- эпидемиологического благополучия населения;
9) организации скорой медицинской помощи.
С полным текстом правил можно ознакомиться здесь.
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