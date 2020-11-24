Министр здравоохранения утвердил порядок выдачи больничных листов

Нур-Султан. 23 ноября. Kazakhstan Today - В Казахстане утверждены правила проведения экспертизы временной нетрудоспособности, а также выдачи листа или справки о временной нетрудоспособности, передает Kazakhstan Today.

Так, согласно правилам, экспертиза временной нетрудоспособности, выдача листа или справки о временной нетрудоспособности осуществляется:

- врачами медорганизаций государственной и частной формы собственности, а также занимающиеся частной медицинской практикой при наличии у них лицензии на осуществление медицинской деятельности, включающей проведение экспертизы временной нетрудоспособности;

- медработниками со средним медицинским образованием организаций первичной медико-санитарной помощи государственной формы собственности при самостоятельном приеме пациентов и самостоятельном обслуживании первичных вызовов на дому;

- врачебно-консультативной комиссией медицинской организации (далее - ВКК).

При проведении экспертизы временной нетрудоспобности медицинский работник:

1) устанавливает признаки временной нетрудоспособности на основе оценки состояния здоровья, характера и условий труда, социальных факторов;

2) определяет сроки временной нетрудоспобности;

3) выдает лист или справку о временной нетрудоспобности и назначает дату очередного посещения врача, фиксируя ее в первичной медицинской документации;

4) своевременно направляет пациента для консультации на ВКК и медико-социальную экспертную экспертизу (МСЭ).

Лист о временной нетрудоспособности выдается при:

1) острых или обострении хронических заболеваний;

2) травмах и отравлениях, связанных с временной потерей трудоспособности;

3) искусственном прерывании беременности;

4) уходе за больным ребенком;

5) беременности и родах;

6) усыновлении (удочерении) новорожденного ребенка (детей);

7) долечивании в санаторно-курортных организациях;

8) карантине;

9) ортопедическом протезировании.

Больничный лист, согласно правилам, выдается гражданам РК, оралманам, иностранцам, лицам без гражданства, постоянно проживающим на территории РК, осуществляющим трудовую деятельность и обучающимся в организациях образования на период их зачисления на оплачиваемые рабочие места в период производственной практики.

Лист о временной нетрудоспособности не выдается:

- проходящим медицинское освидетельствование, медицинское обследование или лечение по направлению органов военного управления;

- находящимся под стражей или административным арестом;

- лицам с хроническими заболеваниями вне обострения (ухудшения), проходящим обследование, принимающим различные процедуры и манипуляции в амбулаторно-поликлинических условиях;

- обратившимся за медицинской помощью в медицинскую организацию, если у них не выявлено признаков временной нетрудоспособности.

В указанных случаях пациенту выдается выписка из медицинской карты амбулаторного (стационарного) больного.

Листы о временной нетрудоспособности не выдают следующие медицинские организации:

1) организации, осуществляющие деятельность в сфере службы крови;

2) организации, осуществляющие деятельность в сфере судебной медицины;

3) травматологические пункты и приемные отделения медицинских организаций, оказывающих стационарную помощь;

4) санаторно-курортные организации;

5) организации медицины катастроф;

6) организации, осуществляющие деятельность в сфере организации, осуществляющие деятельность в сфере формирования здорового образа жизни и здорового питания;

7) врачебно-физкультурные диспансеры;

8) организации, осуществляющие деятельность в сфере санитарно- эпидемиологического благополучия населения;

9) организации скорой медицинской помощи.





С полным текстом правил можно ознакомиться здесь

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