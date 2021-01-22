Ростех планирует поставку в Казахстан до 3 млн доз в год вакцины от гриппа

Нур-Султан. 21 января. Kazakhstan Today - Современная вакцина от гриппа последнего поколения "Ультрикс Квадри", разработанная компанией "ФОРТ" (входит в холдинг "Нацимбио" Госкорпорации Ростех) получила регистрацию в Казахстане на пять лет, передает Kazakhstan Today.

Начать поставки компания планирует уже в 2021 году. Объемы экспорта в республику могут составить до трех миллионов доз гриппозных вакцин в год.

Вакцина "Ультрикс Квадри" обеспечивает защиту от четырех актуальных штаммов вируса гриппа - двух подтипов вируса A и двух - вируса B. Препарат содержит по 15 микрограмм антигенов каждого штамма в каждой дозе - всего 60 микрограмм. Именно такой состав рекомендован Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для включения в инактивированные вакцины. Препарат производится на заводе "ФОРТ" по технологии полного цикла с соблюдением международных стандартов GMP", - рассказали в пресс-службе госкорпорации "Ростех".

В пресс-службе проинформировали, что биофармацевтическая компания "ФОРТ" в 2020 году вышла на международный рынок, отправив на экспорт более миллиона доз вакцин. Свыше 90% поставок составила четырехвалентная вакцина "Ультрикс Квадри".

В 2019 году, в рамках государственной стратегии по переходу на квадривалентные вакцины для профилактики гриппа, Ростех выпустил на рынок препарат "Ультрикс Квадри". Это, без преувеличения, инновационный продукт мирового уровня, который защищает сразу от четырех штаммов вируса. Он безопасен и эффективен. Вакцина востребована на международном рынке и, исходя из запросов 2020 года, мы планируем значительно расширить поставки за рубеж. При этом обеспечение потребностей российского рынка остается для нас безусловным приоритетом - в прошлом году мы выпустили более 10 млн доз вакцины "Ультрикс Квадри" и планируем наращивать поставки на внутренний рынок", - рассказал исполнительный директор госкорпорации Олег Евтушенко.

В компании добавили, что в ближайшее время предприятие "ФОРТ" готовится пройти процедуру преквалификации Всемирной организацией здравоохранения, что даст возможности расширить географию экспортных поставок. Сейчас вакцины производства "ФОРТ" применяются для иммунопрофилактики населения в Республиках Беларусь и Молдова, Кыргызстане, Туркменистане и Узбекистане.





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