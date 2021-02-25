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Бабакумаров провел совещание по актуальным вопросам развития системы здравоохранения Алматы

24.02.2021 6319
Бабакумаров провел совещание по актуальным вопросам развития системы здравоохранения Алматы
Алматы. 24 февраля. Kazakhstan Today - Заместитель акима города Алматы Ержан Бабакумаров посредством видеоконференцсвязи провел совещание с участием руководства и сотрудников управления общественного здоровья, департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг, филиала Фонда социального медицинского страхования, а также главврачей медицинских организаций города, передает Kazakhstan Today.
 
Рассмотрены актуальные вопросы развития системы здравоохранения мегаполиса в части повышения качества оказываемых горожанам медицинских услуг, уровня кадрового обеспечения медицинских организаций, борьбы с материнской и младенческой смертностью, смертностью от онкологических заболеваний и болезней системы кровообращения.
 
В Алматы функционируют 74 государственные медицинские организации, 13 республиканских и 90 частных, 1383 участка первичной медико-санитарной помощи. Работают 6046 врачей и 12 969 среднего медперсонала. 
 
Одним из важных показателей эффективности системы здравоохранения является удовлетворенность населения медицинскими услугами. Несмотря на то что в 2020 году этот показатель повысился на 5% и составляет 54,3%, пациенты продолжают жаловаться на грубость со стороны медперсонала, имеющиеся факты отсутствия или отказа в выдаче бесплатных лекарств, отказа в прикреплении, качество оказываемой медпомощи, отказ в госпитализации. Подобные недостатки касаются поликлиник №4, 8, 11, 12, 17 и городских больниц №7, 4, 2, на что обращено внимание главврачей данных медорганизаций.
 
Заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров поручил решать оперативно возникающие с пациентами инциденты в течение "золотого часа" на уровне медорганизаций. Кроме того, главврачам следует организовать обучение медперсонала коммуникационным навыкам, соблюдать стандарты услуг по медицинскому сервису. При этом вся информация о деятельности и оказываемым услугам в рамках гарантированного объема медпомощи и ОСМС должна публиковаться на сайтах медорганизаций. 
 
Качество медицинских услуг напрямую зависит от уровня профессионализма и кадровой укомплектованности. В 2020 году дефицит специалистов был сокращен на 30%. С целью восполнения нехватки кадров медработников Ержан Бабакумаров поручил сформировать долгосрочный прогноз обеспеченности медорганизаций кадрами и разработать Дорожную карту, включающую меры социальной поддержки, увеличение грантов на подготовку медработников, в том числе узких специалистов.
 
Касательно охраны здоровья матери и ребенка. В Алматы за прошедший год взято на учет 44 818 женщин со сроком беременности до 12 недель, что составляет 82%. Ранний охват наблюдением позволяет спрогнозировать возможные осложнения во время беременности и родов, снижает различные риски.
 
В ходе совещания были озвучены недостатки в менеджменте по организации работы на всех этапах перинатального звена. В этой связи с целью снижения материнской и младенческой смертности заместитель акима города Е. Бабакумаров поручил усилить взаимодействие на всех уровнях сопровождения беременности, повысить эффективность патронажной службы ПМСП в период наблюдения и послеродовой период. 
 
С целью предупреждения смертности от онкологии будет усилена профилактическая работа по снижению рискового поведения населения. В рамках мер по снижению смертности от болезней системы кровообращения и органов дыхания укрепляется материально-техническое оснащение медорганизаций, внедряются ИТ-технологии с созданием единой базы данных рентген- и КТ-снимков, усиливается кардиологическая служба, внедряются передовые методы лечения.
 
На совещании заслушаны руководители городских кардиологического и онкологического центров. Так, в онкоцентре охват лечением за последние 3 года составлял 80%, за 2020 год охват увеличен до 96%, что в результате в ближайшие годы позволит снизить уровень смертности. Вместе с тем с целью оперативного реагирования и оказания экстренной высококвалифицированной помощи будет создана мобильная группа из числа лучших городских и республиканских специалистов в области медицины. 
 
Главный государственный санитарный врач города, руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Жандарбек Бекшин отметил важность усиленного контроля по соблюдению санитарных требований на территории медицинских организаций и повышения квалификации госпитальных эпидемиологов. 
 
В свою очередь, руководитель городского филиала НАО "Фонд социального медицинского страхования" Т. Абилдаев озвучил итоги аудита склада лекарственных препаратов. На сегодня имеется 31 млн единиц лекарственных препаратов и медицинских изделий, что превышает двухмесячный запас от потребности города.
 

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