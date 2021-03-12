Востребованные лекарства исчезли из аптек в Алматы

Алматы. 11 марта. Kazakhstan Today - В аптеках Алматы исчезли самые востребованные лекарства, передает Kazakhstan Today.

Речь идет о препаратах, которые применяют при заболеваниях сердца, сосудов и воспалениях дыхательных путей, сообщает " Хабар 24 ".

По словам горожан, их нет в продаже почти три месяца, и виновато в этом Министерство здравоохранения. Ведомство своим приказом установило предельно-допустимые цены эти препараты и их стоимость оказалась ниже рыночной.

Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в Казахстане занимает лидирующие позиции. И пока действенным методом остается только профилактика, говорят врачи. Они рекомендуют своим пациентам популярный препарат "Кардиомагнил", который разжижает кровь. Однако алматинцы не могут купить его в аптеках - давно не завозят.

Причину отсутствия "Кардиомагнила" не знают и сами работники аптек. По их словам, дистрибьюторы просто не завозят им препарат. Такая же ситуация складывается и с "Курантилом", который применяют для профилактики тромбоэмболии. Нет в аптеках и "Эреспала" - этим лекарством лечат острые респираторные заболевания. А в период пандемии необходимость в них трудно переоценить.

Еще до нового года "Кардиомагнил" стоил от 1450 до 2100 тенге - в зависимости от содержания в нём основного вещества. Но позже был издан приказ министра здравоохранения, согласно которому розничная цена снизилась до 1369 тенге. Разница ощутимая. Пациентам только на руку. А вот дистрибьюторам совсем невыгодно. Но при этом речь не идет об убытках. Просто они теперь не смогут получить планируемую прибыль. Возможно, это и стало причиной дефицита данных препаратов.

Если остановиться данных по городу Алматы, на сегодняшний день нами получена информация от департамента нашего медфармконтроля по городу Алматы, что "Кардиомагнил" не во всех аптеках, но во многих аптеках есть. Даже прислали список. Я могу назвать некоторые из них. Это сеть "Рауза" в Алматы, это аптеки ТОО "Оркен", "Абдинор" и другие", - сказал заместитель председателя комитета медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК Нурлыбек Асылбеков.

Но в вышеупомянутой аптеке "Рауза" на самом деле "Кардиомагнила" давно нет. Возможно, в Министерстве здравоохранения оговорились. Хотя сомнительно: ведь точно назвали аптеку. Съемочная группа телеканала побывала там и убедилась в обратном.

Да, зачастую "Кардиомагнил" спрашивают. Мы даем альтернативу, потому что людям надо кровь разжижать. Это патология. "Курантил" - у нас в ноябре было упаковок пять. После этого уже не было. Тоже уже три месяца нет. "Эреспал", "Кипферон" - нет уже больше года. Причину пока не знаем", - говорит заведующая аптекой Наиля Ибрагимова.

Поэтому к Минздраву вопросы о дефиците этих препаратов всё еще актуальны. Ведь их слова расходятся с реальностью, сообщает "Хабар 24".

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