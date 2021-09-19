В Алматы увеличат объем бесплатных медицинских препаратов

АЛМАТЫ. 18 СЕНТЯБРЯ - На XI сессии маслихата депутатами утверждено расширение перечня лекарственных средств для лечения редких заболеваний и увеличен объем бесплатных медицинских препаратов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По предложению акимата Алматы депутатами утверждено расширение перечня лекарственных средств для лечения редких заболеваний, а также увеличен объем медицинских препаратов. Выделенные дополнительные средства в размере 1,3 млрд тенге будут направлены на лечение спинальной мышечной атрофии, сахарного диабета I типа, симптоматической эпилепсии и других болезней.

Кроме того, на сессии маслихата принято предварительное решение о переименовании двух станций метрополитена . Станцию "Достык" планируется переименовать на станцию "Бауыржан Момышулы", в честь Халык кахарманы, легендарного полководца, известного писателя. Одноименная улица расположена рядом с данной станцией. Станцию метро "Автовокзал "Западный", расположенную в направлении движения составов в сторону Карасайского района Алматинской области, планируется переименовать на станцию "Карасай".

Совместное решение акимата и маслихата города будет направлено для согласования в Республиканскую ономастическую комиссию.

Также на сессии принято решение о сложении полномочий депутата Арманжана Байтасова на основе личного заявления. Данное решение Арманжан Мерекеевич объяснил тем, что он приступает к реализации масштабного медиапроекта, который будет реализован на территории нашей страны и близлежащих государств. В связи с тем что Байтасов был избран по мандату партии "Nur Otan", решением Бюро городского филиала партии депутатом маслихата вместо Байтасова стал известный строитель, председатель правления Союза строительной отрасли Республики Казахстан Ералы Сауранбаев.

Председателем постоянной комиссии маслихата по развитию предпринимательства, инноваций, информационных технологий и креативной индустрии вместо Байтасова избран депутат Кайрат Кудайберген.

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