Система Минздрава РК не готова к чрезвычайным ситуациям – мажилисмен

В частности, депутат фракции "Народная партия Казахстана" отметил, что данная проблема затрагивает обширный пласт организационных и законодательных аспектов, относящихся к зоне ответственности целого ряда государственных органов республиканского и местного уровней, включая МЧС, Минздрав, Минтруда и соцзащиты, МВД, МИО и другие.
Как показывает практика участившихся в последние годы чрезвычайных происшествий и ситуаций, система медицины катастроф, как и система Министерства здравоохранения, не готовы к вызовам. В условиях нестандартной ситуации им не хватает оперативности, а также практики кризис-менеджмента и полномочий. Ответственные органы и службы местного уровня неспособны к самостоятельной эффективной организации, чаще пребывая в ожидании приказов и согласований вышестоящих структур", - сказал мажилисмен в ходе заседания нижней палаты.
Взяв за основу январские события, депутат актуализировал вопросы, связанные с организацией оказания медицинской помощи населению, снизившейся до критического уровня в условиях чрезвычайных ситуаций.
По данным Смайлова, машины скорой помощи без охраны подвергались нападениям, снизив шансы оказать медпомощь при инсультах, инфарктах, травмах и т.д. Больницы также подвергались нападениям, не обеспечивая безопасность пациентов. Госпитализация в круглосуточные стационары города снизилась до критического минимума. Учреждения здравоохранения и пациенты стационаров во время ЧС испытали на себе дефицит запасов продовольствия и питьевой воды в связи с прекращением подвоза.
Кроме того, на амбулаторном уровне хронические больные остались без консультативной поддержки. При поступлении в приемный покой родильного дома у женщин продолжали требовать предоставления справки ПЦР, несмотря на жизненную опасность перемещения по городу. В следственных изоляторах города одновременно оказались сотни и тысячи человек, в том числе те, которым требовалась медицинская помощь.
Как считает депутат, необходимо преобразовать систему медицины в части расширения функционала и пересмотра оперативных задач с позиций межведомственного и межсекторального взаимодействия.
Для этого необходимо создать межведомственную рабочую группу по изучению проблем в организации реагирования на ЧС с привлечением международных экспертов, считает мажилисмен.
Далее следует выработать предложения и меры, включая необходимые поправки в законодательство и разработку стандартов, а также сформировать службу дистанционного медицинского консультирования пациентов в случае введения режима ЧС", - отметил он.