У жительницы Туркестанской области подозревают конго-крымскую геморрагическую лихорадку

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В Казахстане построят еще один фармацевтический завод
Компания Nobel Ilac дополнительно вложила 55 млн долларов в модернизацию и расширение действующего производства, а также строительство второго фармацевтического завода в Алматы, на котором будет налажено производство препаратов в форме саше и высокотехнологичных биосимиляров", - отметили в ведомстве.
Данное предприятие будет способствовать развитию отечественного производства оригинальных лекарственных средств и медицинских изделий, повышению экспортного потенциала отечественной фармацевтической продукции, а также повышению научного и кадрового потенциала", - подчеркнула Гиният.
Казахстанские ученые разработали биоматериал для восстановления костей
Гидроксиапатит из биологического сырья получают с помощью термической обработки, обжига, проведения специальных химических реакций и посттермического обжига. Наша модификация заключается в улучшении всей методики получения где-то за счет увеличения времени, где-то за счет подбора более высокого температурного режима и т.д. В результате мы получили высококачественный материал с улучшенной кристаллической структурой и с высоким содержанием чистоты самого продукта (95%). ГАП такого высокого качества зарубежные компании продают примерно по 32 тысячи тенге за 1 грамм. Наш же материал стоит 10 тысяч тенге за 1 грамм", - рассказывает ученый Института проблем горения МОН РК Зулхаир Мансуров.
Стоит отметить, что имплантаты, покрытые гидроксиапатитом, не вызывают реакции отторжения и обладают способностью активно связываться со здоровой костной тканью, ускоряя процесс регенерации и реабилитации. Наш отечественный высококачественный гидроксиапатит может спокойно заменить импортные материалы", - отмечает Зулхаир Мансуров.
В ВОЗ заявили о возможной вспышке детского гепатита в 20 странах
Заболевание непродолжительное и протекает не тяжело, если только у детей не ослаблен иммунитет. Поэтому, если причина этих случаев действительно аденовирус, скорее всего, появился его новый вариант, который вызывает гепатит", - сказал вирусолог из Школы медицины имени Джеффри Чеа при университете Монаш в Малайзии доктор Винод Баласубраманиама.
В Алматы успешно проведены 4 операции от ожирения в рамках ОСМС
С внедрением обязательного социального медицинского страхования казахстанцам стала доступна дорогостоящая операция, направленная на лечение ожирения", - отметили в пресс-службе больницы.
Оперативные вмешательства по лапароскопической бариатрии - современный хирургический способ коррекции избыточного веса и сопутствующих заболеваний, таких как гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца. С 2019 года операции, которые помогают снизить вес, успешно проводятся в нашей клинике. Это совместные операции заведующего отделением хирургии городской клинической больницы № 7 Мусы Сахипова и известного казахстанского хирурга Орала Оспанова с применением данных технологий", - сообщила пресс-служба ГКБ № 7.
В Казахстане расширили перечень лекарств, подлежащих маркировке
НУР-СУЛТАН. 29 АПРЕЛЯ - Правительство РК внесло изменения в перечень товаров, подлежащих маркировке, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Маркировке с 1 июля 2022 года подлежат лекарственные средства, произведенные с 1 июля 2022 года.
В список вошли:
сыворотки иммунные и прочие фракции крови;
иммунологические продукты, расфасованные в виде дозированных лекарственных форм или в формы или упаковки для розничной продажи;
кровь животных, приготовленная для использования в терапевтических, профилактических или диагностических целях;
лекарственные средства.
Напомним, с 1 апреля маркировке также подлежат сигареты и все табачные изделия, а с 1 ноября 2022 года - обувь.
Постановление о маркировке лекарств вводится в действие с 8 мая 2022 года.
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Просьбой Минздрава о выделении дополнительного финансирования заинтересовались депутаты
При формировании республиканского бюджета на 2022 год мною поднимался вопрос о целесообразности сокращения расходов на закуп вакцин в сумме 6,7 млрд тенге. Был получен ответ, что средств на закуп вакцин достаточно. А 6,7 млрд тенге это просто лишнее. Вот прошло три месяца, и мы видим обратную картину. Вы снова просите дополнительно на закуп вакцин", - сказала депутат мажилиса парламента.
Получается, что сначала вы сокращаете расходы на 6,7 млрд, а сегодня приходите на уточнение и просите уже 27 млрд тенге. Поясните, с чем связано такое финансирование? Мы готовимся к новой волне пандемии?" - поинтересовалась Лариса Павловец.
В прошлом году при формировании бюджета, действительно, на сумму 6,7 млрд тенге были не поддержаны расходы. Данные суммы были тогда направлены на закуп вакцины против вируса папилломы человека для девочек-детей, против ВПЧ вакцинацию. Тогда это было связано с ковидом и в целом с социальной напряженностью в обществе по поводу проведения вакцинации (...) сегодня мы действительно запрашиваем 6,7 млрд тенге. Суммы совпадают, но они не взаимосвязаны друг с другом, из этих сумм 3,4 млрд тенге - это на увеличение стоимости пентавакцины. Вы знаете, что для детей - это вакцины против дифтерии, полиомиелита, коклюша и гемофильной инфекции", - сообщила Гиният.
Что касается вакцины Pfizer. Это не новый закуп. В прошлом году, закупая вакцины Pfizer, мы брали средства из "СК-Фармации". По договору мы должны были осенью стопроцентно оплатить всю сумму вакцин, и "СК-Фармация" погасила данную сумму. На сегодняшний день необходимо погасить долг перед "СК-Фармацией". Эта задолженность если своевременно в мае не погасится, то единый дистрибьютор не сможет свои договорные отношения с поставщиками по лекарственным препаратам обеспечить. Поэтому просим поддержать", - заключила министр.
Соответствующих денег в бюджете не было предусмотрено, также у нас в резерве денег не оставалось, поскольку мы в течение года более 100 млрд тенге потратили на ковидные мероприятия, поэтому, когда решение принималось, "СК-Фармация" напрямую заключила договор с Pfizer и закупила вовремя эти вакцины. И мы обещали, что в этом году при уточнении данные средства будем предусматривать", - пояснил министр финансов.
Самозанятые казахстанцы смогут оплачивать взносы в Фонд медстрахования на год вперед
- на двенадцать месяцев, предстоящих дате уплаты, в размере 5 процентов от минимального размера заработной платы, установленного на текущий финансовый год законом о республиканском бюджете;
- за неуплаченный период, но не более двенадцати месяцев, предшествующих дате оплаты, в размере 5 процентов от минимального размера заработной платы, установленного на текущий финансовый год законом о республиканском бюджете.
По действующей норме плательщикам для получения права на медицинскую помощь в системе ОСМС необходимо погасить долги за предыдущие 12 месяцев и в дальнейшем производить уплату взносов ежемесячно за каждый месяц", - говорится в документе.
Альтернативный механизм более привлекательный для самостоятельных плательщиков взносов на ОСМС за 12 месяцев вперед. При этом право на медицинскую помощь в системе ОСМС для самостоятельных плательщиков предоставляется с даты уплаты таких взносов", - отметили в Минздраве.
Ожидается, что этим механизмом воспользуется порядка 30% незастрахованного населения, соответственно, им будет доступна медицинская помощь", - подчеркнули в Минздраве.
В Казахстане усилят оснащение Центра медицины катастроф
В настоящее время прорабатываются меры по усилению Центра медицины катастроф, в том числе созданию четырех трассовых медико-спасательных пунктов, двух мобильных полевых госпиталей, выделению финансовых средств для обновления автомобильного парка", - проинформировал премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.
В соответствии с законом Республики Казахстан "О чрезвычайном положении" для принятия мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации социального характера и ее последствий государственный орган по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации социального характера вправе использовать материальные ценности государственного материального резерва", - добавил Алихан Смаилов.
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