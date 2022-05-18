У жительницы Туркестанской области подозревают конго-крымскую геморрагическую лихорадку

ТУРКЕСТАН, 17 МАЯ - 16 мая в Шымкенте зарегистрирован один "вероятный случай заболевания конго-крымской геморрагической лихорадкой", передает KAZAKHSTAN TODAY.

46-летняя жительница Байдибекского района Туркестанской области обратилась в областную клиническую больницу с диагнозом "желудочно-кишечное кровотечение острой тяжелой степени". В этот же день пациентка переведена в Шымкентскую городскую инфекционную больницу с диагнозом "вероятный случай ККГЛ", сообщает Telegram-канал МВК по нераспространению коронавируса в Казахстане.

На сегодняшний день общее состояние пациентки тяжелое, обусловлено интоксикацией и геморрагическим синдромом. Женщина изолирована и находится в реанимационном отделении Шымкентской городской инфекционной больницы.

Выявлено 15 контактных человек, из них 9 - медицинские работники. Все они взяты под медицинское наблюдение. В целях профилактики эпидемии комплекс эпидемиологических, зоопаразитологических и ветеринарных профилактических мероприятий продолжается соответствующими специалистами.

Шымкент является одним из неблагополучных регионов по заболеваемости конго-крымской геморрагической лихорадкой. За прошлый год зарегистрировано два случая заражения ККГЛ.

Конго-крымская геморрагическая лихорадка (ККГЛ) - это особо опасное заболевание, передающееся через укусы клещей, вызываемое вирусом геморрагической лихорадки крым-конго, при несвоевременном обращении за медицинской помощью больной может умереть.