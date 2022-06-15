Алматинский онкоцентр закупал препараты для онкобольных по завышенной цене

АЛМАТЫ. 14 ИЮНЯ - Агентство по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан усмотрело нарушения в закупе лекарств для онкологических больных Алматинским онкоцентром, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Жалоба в антимонопольный департамент поступила от отечественной фармкомпании "ЭЛЕАС", которая в августе 2017 года начала производство препарата с международным непатентованным названием (МНН) "Абиратерон" дозировкой 250 мг. Компания наладила производство нового препарата, а в 2019 году получила регистрационное удостоверение на изготовление лекарственного средства "Зигитерон" дозировкой 250 мг, сообщили в АЗРК.
В течение трех лет, с 2017 по 2019 годы, ТОО "СК-Фармация" как единый дистрибьютор закупало препарат. Однако после 2019 года заявки от медорганизаций перестали поступать, и дистрибьютор начал закуп аналогичных препаратов дозировкой 500 мг.
Антимонопольный департамент Алматы установил, что Алматинский онкологический центр в 2020 году закупил 5040 таблеток с МНН "Абиратерон" 500 мг по 14,4 тысячи тенге за таблетку на общую сумму 72,6 млн тенге, в 2021 - 6360 таблеток по 15,5 тысячи тенге за таблетку на общую сумму 98,4 млн тенге", - проинформировали в департаменте.
В 2022 году Алматинский онкологический центр подал заявку на покупку уже 7200 таблеток с МНН "Абиратерон" 500 мг по предельной цене 14,2 тысячи тенге за таблетку вопреки утвержденному перечню лекарственных и медицинских изделий, закупаемых у единого дистрибьютора. В этот список был включен препарат с МНН "Абиратерон" дозировкой 250 мг по предельной цене 5,9 тысячи тенге (11,9 тысячи тенге в двойной дозировке, меньше на 2,3 тысячи тенге, чем 1 таблетка в 500 мг). Однако на препарат в меньшей дозировке заявок от онкоцентра не поступало.
Согласно клиническому протоколу диагностики и лечения рака предстательной железы, пациенту назначается препарат МНН "Абиратерон" в сутки 1000 мг, т.е. 2 таблетки по 500 мг либо 4 таблетки по 250 мг. При этом изменение лекарственной формы не влияет на лечебный эффект", - сообщили в департаменте.
Там пояснили, что заявления онкологического центра о преимуществах использования оригинального препарата перед дженериком не являются обоснованными, так как закупленный онкоцентром в 2021 году препарат "Бидерон" 500 мг также является дженериком.
В действиях Алматинского онкологического центра усмотрены признаки недобросовестной конкуренции, на основании которых антимонопольный департамент направил в адрес учреждения уведомление об их устранении. В конце марта 2022 года Алматинский онкологический центр уведомление исполнил, сообщив о корректировке окончательной заявки на 2022 год по препарату "Абиратерон" дозировкой 500 мг с 7200 на 6600 таблеток и обязательном включении альтернативной дозировки в 250 мг в заявку 2023 года", - резюмировали в ведомстве.