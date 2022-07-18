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В УОЗ Алматы назначен новый руководитель

17.07.2022, 15:58 2616
В УОЗ Алматы назначен новый руководитель
Фото: facebook/Иран Шаметеков
АЛМАТЫ. 17 ИЮЛЯ - Новым руководителем управления общественного здравоохранения Алматы стал Иран Шаметеков, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Решение конкурсной комиссии опубликовано на сайте акимата Алматы.
 
Иран Шаметеков окончил Актюбинскую государственную медицинскую академию по специальности "Лечебное дело" в 2000 году.
 
Интернатуру по специальности "Хирургия" прошел в 2000-2001 годах в Западно-Казахстанской медицинской академии.
 
В 2006 году окончил бакалавриат университета имени Д.А. Кунаева по специальности "Юриспруденция", присвоена академическая степень "бакалавр юриспруденции".
 
Имеет ученую степень доктора философии и общественного здравоохранения.
 
Трудовую деятельность в должности врача-хирурга приемного отделения начал в 2001 году в городской больнице Байконкура.
 
В разные годы работал в медицинских учреждениях и государственных органах. С апреля 2019 года по настоящее время Иран Шаметеков работал главным врачом многопрофильной городской детской больницы № 3 города Нур-Султана.
 

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Алматинки с ВИЧ рожают здоровых детей

16.07.2022, 13:25 6641
АЛМАТЫ. 15 ИЮЛЯ - 99,8% алматинок с ВИЧ рожают здоровых детей. Благоприятный исход беременности и рождение здорового малыша у женщин с таким диагнозом напрямую зависит от приема антиретровирусной терапии. Об этом сообщили в Центре по профилактике и борьбе со СПИД города Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Центр начал свою работу в 1990 году. Врачи занимаются профилактическими мероприятиями для предупреждения распространения ВИЧ-инфекции среди населения и оказывают квалифицированную медицинскую и психологическую помощь детям и взрослым на безвозмездной основе в рамках государственного заказа.
 
Вначале эпидемии лекарств от недуга не было, и на тот момент он считался неисцелимым. Но медицина не стоит на месте, и сегодня ВИЧ успешно поддается лечению.
 
Слаженные действия команды профессионалов центра и пациентов дали желаемые результаты. Алматинцы с ВИЧ живут полноценной жизнью, получают образование, учатся, создают семьи и рожают здоровых детей.
 

Наши пациенты требуют особого к себе внимания. Каждый из них нуждается в поддержке и дружеском участии. Они ежедневно сталкиваются с множеством проблем, включая стигму и дискриминацию со стороны общества. Многие из них скрывают диагноз даже от близких родственников. К сожалению, в обществе остаются ложные стереотипы о ВИЧ, люди ошибочно считают, что можно инфицироваться при поцелуях, рукопожатиях и посещении мест общего пользования", - рассказывает педиатр Гайни Усенова.

 
Гайни Дилдабаевна работает в центре с первого дня его открытия. Некоторые ее пациенты уже приводят к ней на прием своих детей. Дети и взрослые одинаково уважают и любят улыбчивого врача, считают ее членом семьи, делятся с ней новостями, рассказывают об удачах и неприятностях. Телефон Гайни Усенова никогда не отключает, ведь пациенты могут позвонить ей в любое время.
 

Я за долгие годы успела освоить навыки психолога. Люди разные, надо к ним найти индивидуальный подход, тут нет единой схемы. Помню, как мы всем коллективом радовались, когда появилась антиретровирусная терапия. Вместе с тем одни пациенты с оптимизмом соглашались начать лечение, другие решительно отказывались пить таблетки, думая, что это какие-то исследования", - вспоминает Гайни Дилдабаевна.

 
По данным центра, о полной победе над болезнью говорить еще рано, у людей продолжают выявлять недуг, и здесь очень важно донести до пациента то, что ему необходимо немедленно приступить к лечению и не прерывать его.
 

Не все пациенты привержены лечению, случается, что они забывают сами принимать лекарство или давать его детям. Мол, чувствует себя ребенок хорошо, можно и пропустить прием пару дней. Но это преступное заблуждение. Прерывать лечение нельзя. Поэтому мы работаем и с детьми, и со взрослыми. Даже нашим самым маленьким пациентам говорим о важности пить сироп. Показываем им специально для них снятый мультфильм о волшебной витаминке, делающей организм сильным", - говорит Гайни Дилдабаевна.

 
Для детей в центре разработана целая программа. Ребята не просто приходят на медицинские процедуры, но и общаются друг с другом (при согласии родителей). Гайни Дилдабаевна ведет маленьких пациентов с самого их рождения, постепенно готовя к тому, чтобы рассказать им об их диагнозе, не вызвав шока и негативных эмоций. Часто родители ошибочно считают, будто бы ребенку не стоит знать о болезни, однако они не правы. В возрасте 8-10 лет дети могут уже воспринимать такую информацию. Гайни Усенова гордится успехами и достижениями своих юных пациентов. Некоторые из них открыто рассказали о своем диагнозе одноклассникам, друзьям и ученикам. И никто от них не отвернулся, более того, их в компании никак не выделяют и приглашают на все совместные праздники и прогулки.
 
Сообщается, что в Центре по профилактике и борьбе со СПИД все услуги оказываются бесплатно, по желанию можно пройти тестирование экспресс-методом на ВИЧ анонимно без предъявления удостоверения личности или свидетельства о рождении. Также при центре функционирует горячая линия поддержки. Пациенты или их родственники могут получить информацию по вопросам лечения, льготного и бесплатного лекарственного обеспечения, узнать о процедуре прикрепления к поликлинике.
 

Токаев: система медстрахования оказалась неэффективной

14.07.2022, 14:19 29656
НУР-СУЛТАН. 14 ИЮЛЯ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил правительству совместно с Агентством стратегического планирования и реформ подготовить предложения по совершенствованию системы медицинского страхования, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Несмотря на увеличение количества денег, выделяемых на сферу медицины, поднятые здесь проблемы так и не решены. Система обязательного социального медицинского страхования оказалась неэффективной, реального результата нет. Около 3 млн человек исключены из медицинского страхования. Из-за этого они не могут в полной мере пользоваться услугами здравоохранения", - сказал глава государства сегодня на расширенном заседании правительства.

 
Президент отметил, что в стране увеличилась детская и материнская смертность. Большинство современных родильных домов не соответствуют международным стандартам, этот вопрос необходимо срочно решать. Также остается высокой смертность от хронических заболеваний.
 
Кроме того, Касым-Жомарт Токаев заявил, что работа по цифровизации системы здравоохранения продвигается очень медленно. 
 

В целом текущий уровень цифровизации не облегчает работу врачей. В сфере здравоохранения работает более 40 информационных систем. У каждой системы есть свои недостатки. Министерство же убегает от ответственности и не принимает четкого решения. От этого страдают врачи и граждане. Правительство должно решить эту проблему как можно скорее", - сказал президент.

 
Также он отметил, что в последние недели растет число людей, инфицированных коронавирусом. В том числе ситуация осложнилась и в Казахстане. 
 

Алматы может вернуться в "красную" зону. Основная причина в том, что жители и врачи не соблюдают меры безопасности. Необходимо усилить работу межведомственной комиссии. Также необходимо возродить кампанию ревакцинации. В этой работе не должно быть преувеличений. Лучше учитывать интересы малого и среднего бизнеса", - заключил глава государства.

 

Алматинский врач рассказала, как поддерживать здоровье в жару

10.07.2022, 13:21 36271
Алматинский врач рассказала, как поддерживать здоровье в жару
АЛМАТЫ. 10 ИЮЛЯ - Врач общей практики Назы Кошикбаева дала ряд рекомендаций по сохранению здоровья в жаркую погоду, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам специалиста, прежде всего необходимо стараться избегать пика солнцепека, особенно если ваше состояние здоровья входит в группу риска.
 

В самые жаркие часы - с 12.00 до 16.00 по возможности проводить в тени. Чтобы не столкнуться с обезвоживанием, надо употреблять достаточное количество жидкости. Предпочтение отдавать воде без газа, или минеральной воде с содержанием калия, кальция и магнезии. При этом сладких газированных напитков, лимонадов лучше избегать. Не употребляйте на солнце алкогольные напитки и кофе, так как они приводят к быстрому обезвоживанию организма. Они могут усложнить работу почек и печени, когда нагрузка на них во время жары и без того сильно увеличивается",- поделилась доктор Кошикбаева, сообщает пресс-служба управления общественного здоровья Алматы. 

 
В обязательном порядке рекомендуется следить за питанием. Стараться не употреблять соленую и жирную пищу. Отдавать предпочтение фруктам, овощам, нежирному мясу или рыбе (в небольшом количестве). Во время пребывания на солнце носить головные уборы - шляпу, кепку, панаму. Они смогут защитить голову от перегрева.
 
Кроме того, следует носить легкие, удобные вещи из натуральных материалов, в которых тело не перегревается, может "дышать". Выбирать одежду светлых тонов, поскольку они отражают свет. Темные вещи поглощают солнечные лучи, быстрее нагреваются, что может вызвать тепловой удар.
 

Врачи Алматы спасли пожилую женщину от паралича

07.07.2022, 17:16 41836
Врачи Алматы спасли пожилую женщину от паралича
Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 7 ИЮЛЯ - Врачи Центральной городской клинической больницы Алматы провели сложнейшую операцию 65-летней женщине, которой грозила парализованность, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Она обратилась с такими жалобами к нам в больницу. Мы посмотрели, обследовали ее и взяли на операцию. Операция длилась около семи часов. Операция прошла успешно. Такие грозные осложнения, к примеру паралич обеих нижних конечностей, теперь ей не грозят", - сообщил заведующий отделением нейрохирургии ЦГКБ Марат Алматов.

 
По данным пресс-службы больницы, ранее пациентка проходила лечение в другом месте и отказывалась от операции - это привело к серьезным осложнениям. Ей грозил паралич. Семичасовую операцию на позвоночник провели нейрохирурги Центральной городской клинической больницы. 
 
Случай входит в число операций в рамках обязательного медицинского страхования. Всего с начала года нейрохирурги Центральной больницы сделали порядка 100 бесплатных операций. В целом нейрохирургические операции в платных медучреждениях могут стоить от 500 тысяч до 7,5 млн тенге.
 

На 19% выросли показатели распространенности ВИЧ в двух областях Казахстана

07.07.2022, 12:40 42781
На 19% выросли показатели распространенности ВИЧ в двух областях Казахстана
Фото: pexels.com
НУР-СУЛТАН. 7 ИЮЛЯ - На 19% выросли показатели распространенности ВИЧ в Алматинской и Жетысуской областях, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

За 5 месяцев текущего года по Алматинской и Жетысуской областям зарегистрировано 147 новых случаев ВИЧ-инфекции среди граждан Казахстан, один из них ребенок до 14 лет. Отмечен рост показателя распространенности ВИЧ на 19%", - сообщили в пресс-службе департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области. 

 
По данным ведомства, наибольшая пораженность населения ВИЧ отмечается в Каратальском, Илийском, Енбекшиказахском, Талгарском районах и городах Конаеве, Талдыкоргане, Текели. 
 

Отмечен рост передачи ВИЧ-инфекции гетеросексуальным половым путем на 11%, и составил 80%, вместе с тем 65% инфицированных составляют неработающие, около 60% инфицированных - мужчины. В этой связи Алматинским областным центром по борьбе и профилактике со СПИД представлены мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции среди групп риска", - проинформировали ДСЭК. 

 
В департаменте подчеркнули, что особую важность составляет обеспечение безопасного режима в медицинских организациях.
 

В основе защиты от инфицирования лежат меры неспецифической профилактики, в том числе соблюдение санитарно-эпидемиологического режима в медицинских организациях, соблюдение правил личной гигиены медицинскими работниками и пациентами", - добавили в ведомстве.

 

Смягчить наказание за смерть пациентов по вине врачей намерены в Казахстане

01.07.2022, 14:57 52446
Смягчить наказание за смерть пациентов по вине врачей намерены в Казахстане
НУР-СУЛТАН. 1 ИЮЛЯ - Мажилис парламента сегодня одобрил поправки в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения, которые смягчают наказание за смерть пациентов по вине врачей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
1. Так, если из-за непрофессиональных или недобросовестных действий медработников была причинена средняя тяжесть вреда здоровью человека, они будут наказываться штрафом в размере до 100 месячных расчетных показателей (МРП), либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 100 часов, либо арестом на срок до 30 суток.

В настоящее время за такие деяния предусмотрены штраф в 200 МРП, либо привлечение к общественным работам на срок до 180 часов, либо арест до 50 суток.

2. Такие же деяния, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, наказываются штрафом в размере до 2 тысяч МРП, либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до одного года или без такового.

Сейчас за это предусмотрены штраф в 3 тысяч МРП, либо ограничение свободы на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до одного года или без такового. 

3. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, повлекшие по неосторожности смерть человека, наказываются ограничением свободы на срок до 4 лет либо лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Сейчас за это предусмотрено лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. 

4. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц, наказываются ограничением свободы на срок до шести лет либо лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. 

Сейчас за это предусмотрено лишение свободы на срок от трех до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
 

В Кызылорде выявлено 15 случаев заболевания конго-крымской геморрагической лихорадкой

01.07.2022, 11:56 53196
В Кызылорде выявлено 15 случаев заболевания конго-крымской геморрагической лихорадкой
Фото: Depositphotos
КЫЗЫЛОРДА. 1 ИЮЛЯ - В Кызылорде число заболевших конго-крымской лихорадкой в области достигло 15, из них 8 подтверждены лабораторно, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Специалисты отрасли призвали жителей области защищаться от вредителей в степной местности и быть осторожными с сельскохозяйственными животными, сообщает kyzylorda-news.kz
 

В настоящее время проводится соответствующее лечение больных граждан. Сегодня в области насчитывается 16 видов клещей, вызывающих конго-крымскую лихорадку. В результате из года в год увеличивается количество видов больных клещей-носителей. Если показатель поражения клещами по республике в среднем составляет 4,2, в нашей области этот показатель превышает. Конго-крымская лихорадка особенно опасна в мае и июне. Поэтому каждый гражданин должен помнить об обязательных мерах предосторожности на поле или рядом с домашними животными", - сказала заместитель руководителя областного департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алия Абдыкаимова. 

 
Отмечается, что подавляющее большинство заболевших конго-крымской геморрагической лихорадкой госпитализированы в тяжелом состоянии. 70 процентов из них несвоевременно обратились за медицинской помощью, несмотря на наличие клинических симптомов. 
 

Все пациенты, которые к нам поступили, это заболевшие за последнюю неделю. Со дня их прибытия в больницу выдаются специальные препараты, проводится усиленное 3-разовое лабораторное обследование. Основными симптомами конго-крымской лихорадки являются головокружение, тошнота, лихорадка и понос. Отдельно от этих симптомов может быть кровоточивость зубов или кровоточивость носа. Если эти симптомы наблюдаются, необходимо срочно пройти медицинское обследование", - сказала главный врач областной инфекционной больницы Айна Мухамбетова. 


Ранее сообщалось, что зафиксированный случай конго-крымской геморрагической лихорадки подтвердился в Шымкенте.

 

В Карагандинской области заболеваемость туберкулезом среди детей выросла на 28,6%

27.06.2022, 17:57 59016
В Карагандинской области заболеваемость туберкулезом среди детей выросла на 28,6%
КАРАГАНДА. 27 ИЮНЯ - За 5 месяцев этого года в Карагандинской области отмечается рост заболеваемости туберкулезом среди детей на 28,6%, а среди подростков - на 37,5%, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По информации департамента санэпидконтроля региона, в последнее время участились отказы родителей от вакцинации и ревакцинации детей прививкой БЦЖ, сообщает eKaraganda.
 
Из числа родившихся детей не привито 656, удельный показатель не охваченных вакцинацией в родильных домах составил 8,6%. Из этого числа по причинам временного медицинского отвода не вакцинированы 4,5% (346 случаев), из-за отказа от вакцинации - 4,0% (302 случая), по другим причинам - 0,6% (8 случаев). Недостаточный охват новорожденных прививками против туберкулеза вызван, кроме того, низкой осведомленностью о вакцинации и профилактике этой болезни среди будущих матерей.
 
Согласно рекомендациям ВОЗ в странах с высоким бременем туберкулеза все дети грудного возраста должны получить 1 дозу вакцины БЦЖ как можно раньше после рождения. За отчетный период в Карагандинской области родилось 7624 ребенка, против туберкулеза в родильных домах и родильных отделениях привито 6968 детей (91,4%) - это число ниже рекомендованного ВОЗ (не менее 95%) и ниже республиканского показателя (93,2%).
 
Основной мера профилактики туберкулеза у детей остается вакцинация БЦЖ, которую проводят в роддоме при отсутствии противопоказаний в первые 4 дня жизни ребенка. Прививка не защищает от заражения возбудителем туберкулеза, но предотвращает переход скрытой инфекции в явную болезнь, предупреждая развитие ее острых и генерализованных форм.
 

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