Более половины медоборудования в селах Казахстана изношено

Астана. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Износ медицинской инфраструктуры первичной медико-санитарной помощи в сельской местности превышает 50%. Об этом в ходе правительственного часа в мажилисе доложила министр здравоохранения Республики Казахстан Ажар Гиният.
По информации главы Минздрава, в более чем двухстах населенных пунктах нет медицинских объектов, в около четырехстах селах медобъекты находятся в арендованных, аварийных зданиях.
Также среди проблем медобслуживания на селе Ажар Гинят отметила низкое качество динамического наблюдения, недостаточную доступность консультативно-диагностических услуг.
Обеспечение дорогостоящими лекарствами пациентов с хроническими заболеваниями в два раза меньше среди сельского населения, чем среди городского населения. В некоторых селах отсутствуют аптечные пункты", - сказала министр.
Кроме того, анализ кадрового обеспечения на селе показал дефицит более 1700 медицинских работников, в том числе более 1000 врачей.
Вместе с тем Ажар Гиният сообщила, что с 20 октября в селах страны начнут проводить профилактические медосмотры.
С 15 сентября в центральных районных больницах Абайского района Карагандинской области, Аршалынского района Акмолинской области и Енбекшиказахского района Алматинской области проводится пилотный проект. С 20 октября профилактические осмотры в селах будут проводиться по всей стране", - уточнила министр.
При этом она сообщила о расширении перечня услуг по раннему выявлению заболеваний желудочно-кишечного тракта и мочеполовой системы для лиц в возрасте от 18 до 70 лет и старше, заболеваний органов дыхания и рака предстательной железы для лиц в возрасте 50 лет и старше.
Также введены дополнительные общеклинические методы лабораторных исследований для детей в возрасте одного года, трех лет, шести лет и 14 лет.
Ранее министр сообщила, что в селах РК на треть выросла младенческая смертность.