24.12.2022, 19:45 2351
Унесший жизни детей в Узбекистане препарат не продается в РК - Минздрав
Астана. 24 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Унесший жизни 15 детей в Узбекистане препарат не продается в Казахстане, заявили в пресс-службе Министерства здравоохранения Республики Казахстан.
Согласно информации Нцэлс, препарат "Док-1 Макс", производитель Marion Biotech, Индия. Срок регистрация истек в 2018 году. На сегодняшний день в РК не зарегистрирован. Содержит 500 миллиграммов парацетамола, гвайфенезин - 200 миллиграммов и фенилэфрина гидрохлорид - 10 миллиграммов", - сообщили в пресс-службе.
По данным ведомства, с таким составом зарегистрирован 1 препарат под торговым названием "Викс Актив Стоптомакс плюс", Великобритания.
Дозировка только для взрослых. В инструкции указано: детям до 18 лет нельзя применять. Это группа комбинированных противопростудных препаратов", - пояснили в Минздраве.
Сообщается, что из-за парацетамола - препарат имеет побочные действия в виде нарушения функций почек.
Поэтому в инструкции есть указания, что в сутки нужно принимать через каждые 4-6 часов, не чаще. Заболевания печени и почечная недостаточность являются противопоказаниями всех препаратов парацетамола. У нас не продается", - добавили в ведомстве.
Ранее в узбекистанском сегменте социальных сетей появилась копия письма директора Самаркандского областного детского многопрофильного медицинского центра Азизова начальнику управления здравоохранения области Давронбеку Жуманиезову, в котором говорится об осложнениях и смерти пациентов, принимавших таблетки и сироп "Док-1 Макс", сообщает gazeta.uz.
После применения препарата "Док-1 Макс" в большом количестве случаев к нам поступают обращения о побочных действиях. У детей проявляются в основном признаки повреждения и недостаточности почек", - отмечается в письме.
За последние два месяца с жалобами на осложнения поступил 21 пациент. У них в основном наблюдалась анурия - отсутствие поступления мочи в мочевой пузырь.
У 17 детей болезнь протекала крайне тяжело, пришлось даже провести несколько сеансов гемодиализа. Наблюдалось 15 случаев смерти", - говорится в письме.
22 декабря Минздрав Узбекистана со ссылкой на Агентство по развитию фармацевтической отрасли сообщил о создании оперативной группы из специалистов для расследования ситуации и выяснения причин осложнений у пациентов.
Продажа этого препарата на всей территории Узбекистана временно приостановлена.
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23.12.2022, 17:10 5171
В Минздраве отмечают подъем заболеваемости ОРВИ
Циркулирует вирус группы В, он отмечен практически во всех регионах
Астана. 23 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане отмечается сезонный подъем заболеваемости гриппом - ОРВИ, заявил в ходе брифинга центральное службы коммуникаций заместитель министра здравоохранения РК Вячеслав Дудник.
С начала эпидемии, которая началась 1 октября, по данным санитарной службы, зарегистрировано более 2 млн 100 тысяч случаев ОРВИ. Из них среди детей до 14 лет - 1 млн 370 тысяч случаев. Мы провели исследование возбудителя. Циркулирует вирус группы В, он отмечен практически во всех регионах", - заявил он.
Также, по его словам, подъем заболеваемости простудными заболеваниями выше показателей прошлого года в среднем на 10%.
Ранее сообщалось, что штамм коронавируса цербер циркулирует в Казахстане.
08.12.2022, 12:37 26956
Казахстан готов наращивать сотрудничество с Евросоюзом в области здравоохранения и фармацевтики
Фото: pixabay.com
Астана. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Вопросы укрепления сотрудничества в области здравоохранения и фармацевтики обсудили участники 11-го заседания диалоговой платформы "Казахстан - Евросоюз", сообщает пресс-служба премьер-министра Республики Казахстан.
Перед Казахстаном и Евросоюзом открыт широкий спектр возможностей для укрепления партнерства в сферах медицины и фармацевтики. Мы готовы к тесному сотрудничеству и совместному решению стоящих перед нами задач", - заявил Алихан Смаилов.
Премьер-министр подчеркнул, что здравоохранение является одной из перспективных сфер для наращивания взаимовыгодного сотрудничества между Казахстаном и Европейским союзом.
Он напомнил, в текущем году в республике был принят национальный проект "Качественное и доступное здравоохранение для каждого гражданина "Здоровая нация", основной целью которого является увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 75 лет к 2027 году. Кроме того, по его словам, РК планирует увеличить долю собственного выпуска фармпродукции до 50% путем реализации механизма контрактного производства оригинальных препаратов.
Участники заседания обсудили вопросы повышения квалификации работников сферы, управления медучреждениями, регулирования ценообразования на лекарства, защиты прав на интеллектуальную собственность, а также развития системы здравоохранения в целом.
В рамках мероприятия также состоялась сессия "вопрос-ответ", в ходе которой представители центральных госорганов дали комментарии по интересующим иностранных партнеров темам.
Премьер-министр отметил, что правительство оперативно рассмотрит поступившие предложения для разработки и реализации дальнейших шагов по укреплению взаимовыгодного сотрудничества.
В мероприятии приняли участие глава представительства Евросоюза в РК, послы Австрии, Бельгии, Болгарии, Германии, Италии, Нидерландов, Португалии, Словакии, Финляндии, Хорватии, Чехии и Швеции, а также представители центральных госорганов РК.
05.12.2022, 17:49 33126
На 2023 год установят новую величину ставки вознаграждения, получаемого от активов ФСМС
Фото: пресс-служба Фонда социального медстрахования
Астана. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство здравоохранения РК подготовило проект постановления "Об установлении предельной величины процентной ставки комиссионного вознаграждения, получаемого от активов Фонда социального медицинского страхования, на 2023 год". Документ опубликован на портале "Открытые НПА".
Установить на 2023 год предельную величину процентной ставки комиссионного вознаграждения на осуществление деятельности некоммерческого акционерного общества "Фонд социального медицинского страхования" не более 1,56 процентов от размера активов, поступивших на счет фонда за отчетный месяц", - говорится в документе.
Отмечается, что принятие проекта позволит НАО "Фонд социального медицинского страхования" осуществлять собственную финансово-хозяйственную деятельность.
Постановление вводится в действие с 1 января 2023 года.
02.12.2022, 15:38 44736
Сенаторы призвали правительство РК комплексно модернизировать сферу здравоохранения
В Казахстане имеются нерешенные проблемы, в частности с доступностью медицинских услуг незастрахованному населению
Астана. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В сенате состоялся правительственный час на тему "Доступная и эффективная система здравоохранения", в ходе которого депутаты призвали правительство комплексно модернизировать сферу здравоохранения, сообщает пресс-служба сената.
Вице-спикер палаты Ольга Перепечина отметила, что создание условий, позволяющих каждому гражданину реализовывать свое право на охрану здоровья, является главным приоритетом государственной политики.
Она подчеркнула, что проблемы в отрасли остаются актуальными и в этом сенаторы убеждались не раз в ходе своих поездок в регионы.
Сегодня, несмотря на второй год реализации национального проекта "Качественное и доступное здравоохранение для каждого гражданина "Здоровая нация", принимаемые меры и выделяемые средства, проблемы в системе здравоохранения, к сожалению, остаются актуальными: это и очереди в поликлиниках, нехватка узких специалистов, текущее тарифообразование не позволяет покрывать реальные расходы, в связи с чем нарастает дефицит бюджета и кредиторская задолженность в медицинских организациях, особенно в сельской местности, не решаются сложности работы в неинтегрированных информационных системах, что отражается на качестве оказываемых услуг, прозрачности и эффективности расходов", - сказала Ольга Перепечина.
По словам сенатора Акмарал Альназаровой, Казахстан, как член Организации Объединенных Наций, имеет обязательства по достижению 17 глобальных целей устойчивого развития, принятых на Генеральной ассамблее ООН.
С момента принятия повестки дня в области устойчивого развития Казахстану удалось достичь видимого прогресса в их реализации, однако половина индикаторов целей в области здравоохранения не достигнуты - 7 из 14.
По словам депутата, в стране имеются нерешенные проблемы, в частности с доступностью медицинских услуг незастрахованному населению. В то же время те, кто застрахован, недополучают положенный объем медуслуг. Имеются проблемы низкого качества проводимых в стране скринингов на раннее выделение заболеваний, а также качество амбулаторного лекарственного обеспечения.
Сенат обеспокоен высокими показателями материнской и младенческой смертности. С момента внедрения системы медицинского страхования в стране незастрахованной женщине репродуктивного возраста недоступна плановая подготовка к беременности, амбулаторное или стационарное лечение. Только после 10-й недели беременности женщина получает статус застрахованной в льготной категории граждан, когда важное для наблюдения и лечения время упущено", - рассказала сенатор.
Она отметила, что с учетом критической ситуации по материнской смертности необходимо расширить спектр медицинских услуг как для беременных, так для женщин репродуктивного возраста и пересмотреть списки амбулаторного лекарственного обеспечения для беременных.
Не каждая женщина может наблюдаться и лечиться за свой счет", - подчеркнула депутат.
Также в ходе правительственного часа со своими докладами выступили министр здравоохранения Республики Ажар Гиният и председатель правления корпоративного фонда University Medical Center Юрий Пя, в обсуждении вопросов принимали участие представители государственных органов, заместители акимов областей и городов Астаны, Алматы, Шымкента, независимые специалисты в области здравоохранения и члены клуба молодых экспертов при сенате.
По итогам правительственного часа были сформированы рекомендации, которые будут направлены в адрес правительства.
Ранее сообщалось, что более двухсот сел в Казахстане не имеют медицинских объектов.
02.12.2022, 12:39 45951
Депутат: 57,7% населения Казахстана удовлетворены качеством медуслуг
Астана. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат сената Ольга Перепечина в ходе правительственного часа в палате парламента назвала проблемы системы здравоохранения в Казахстане.
К сожалению, ожидаемая продолжительность жизни снизилась, младенческая и материнская смертность выросли, уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью медицинских услуг оставляет желать лучшего и составил 57,7%", - проинформировала спикер.
По словам депутата, сегодня, несмотря на второй год реализации национального проекта "Качественное и доступное здравоохранение для каждого гражданина "Здоровая нация", принимаемые меры и выделяемые средства, проблемы в системе здравоохранения, к сожалению, остаются актуальными.
Это и очереди в поликлиниках, нехватка узких специалистов, текущее тарифообразование не позволяет покрывать реальные расходы, в связи с чем нарастает дефицит бюджета и кредиторская задолженность в медицинских организациях, особенно в сельской местности, не решаются сложности работы в неинтегрированных информационных системах, что отражается на качестве оказываемых услуг, прозрачности и эффективности расходов", - сказала Перепечина.
Она отметила, что ни в одном регионе не обеспечено 100-процентное обеспечение медицинскими работниками организаций здравоохранения до уровня минимальных нормативов.
Согласно заключению Агентства по стратегическому планированию и реформам РК, несмотря на достижение показателей результатов нацпроекта на 100% и реализации мероприятий на 89%, запланированный на 2021 год социально-экономический эффект и стратегические показатели достигнуты лишь на 25% (достигнуты 2 из 8 показателей), а основные показатели здоровья населения имеют отрицательную динамику.
Депутат подчеркнула, что проблемы качества и доступности в оказании медицинской помощи населению подтверждает увеличивающийся рост жалоб. Только за период 2020-2021 годы количество жалоб увеличилось более чем в 2 раза, с 7800 до 17,5 тысячи.
Напомним, более двухсот сел в Казахстане не имеют медицинских объектов.
02.12.2022, 09:12 47096
В Казахстане запустят производство противоопухолевых препаратов
Займется этим швейцарская фармацевтическая компания
Астана. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Министерством здравоохранения Республики Казахстан и швейцарской фармацевтической компанией Roche Holding AG подписано соглашение о реализации проекта по локализации производства инновационных противоопухолевых препаратов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РК.
Мы приветствуем трансферт швейцарских технологий в Казахстан, в том числе реализацию компанией Roche проектов, направленных на внедрение современных методов диагностики и лечения социально значимых заболеваний, осуществляя активный вклад в развитие системы здравоохранения Казахстана", - отметила министр здравоохранения РК Ажар Гиният в ходе встречи с главой концерна доктором Кристофом Францем.
Министр подчеркнула, что данный совместный проект с ведущей фармкомпанией улучшит доступ пациентов к инновационным лекарственным средствам и методам лечения, особенно тем, которые предназначены для лечения определенных онкологических заболеваний, таких как рак молочной железы.
Глава фармкомпании Кристоф Франц в свою очередь поблагодарил казахстанскую сторону за активную сотрудничество и заверил, что партнерские отношения по целому ряду направлений, начиная с производства лекарств до трансфера технологий, будут только укрепляться.
01.12.2022, 18:42 49216
В Алматы врачам удалось извлечь из желудка ребенка батарейку без операции
Фото: Центр детской неотложной медицинской помощи Алматы
Алматы. 1 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Центр детской неотложной медицинской помощи Алматы обратились родители трехлетнего ребенка. По словам мамы малыша, он проглотил мизинчиковую батарейку.
ФГДС-исследование показало наличие инородного тела на дне желудка. Отметим, что воспалительный процесс после заглатывания батарейки начинается уже через несколько часов. Это становится причиной ожога слизистой оболочки желудка или пищевода и даже перфорации органов.
При попытке вытащить инородное тело оно все время выскальзывало из верхней трети пищевода, как раз в зоне верхнего физиологического сужения. После чего мы решили подвести батарейку к верхней трети и завести за нее катетер Фолея. Инородное тело было захвачено с помощью корзинки Дормия (инструмент предназначен для удаления камней и различных инородных тел из полостей при проведении эндоскопических процедур). Затем катетер Фолея был надут и вместе с тубусом эндоскопа и корзиной Дормия, захватившей инородное тело, был успешно извлечен из желудка и пищевода", - рассказал врач хирург-эндоскопист Центра детской неотложной медицинской помощи Алматы Мурат Дуйсебаев.
Благодаря оперативно оказанной медицинской помощи и находчивости врачей обошлось без хирургической операции.
С начала года в Центр детской неотложной медицинской помощи поступили 125 детей с инородным телом в желудочно-кишечном тракте и 32 ребенка с инородным телом в дыхательных путях. В основном дети проглатывают монеты, батарейки, мелкие игрушки. В легких врачи находят в основном арахис, семечки, грецкий орех, колпачки от ручек.
23.11.2022, 10:01 64896
ВОЗ переименует оспу обезьян из-за давления США
Администрация президента США оказывает давление на ВОЗ и в частном порядке попросила организацию поменять название болезни.
Астана. 23 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) намерена переименовать оспу обезьян в MPOX (Эм-пи-оу-экс).
Решение может быть объявлено сегодня, 23 ноября. Оно было принято в рамках борьбы со стигматизацией (формирование негативного отношения к отдельному человеку или группе людей на основании каких-то особенностей ), сообщает Lenta.ru.
Как информирует издание, администрация президента США Джо Байдена оказывает давление на ВОЗ и в частном порядке попросила организацию поменять название болезни.
США будут принимать меры в одностороннем порядке, если международная организация не будет действовать достаточно быстро", - говорится в статье.
Ранее в ВОЗ оспу обезьян назвали чрезвычайной ситуацией международного значения.
По последним данным ВОЗ, с начала года в 109 странах было зарегистрировано 77,2 тысячи случаев оспы обезьян, 36 человек умерли от инфекции. В июле организация объявила оспу обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения международного значения.
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В Казахстане в последнее время наблюдается рост цен на продукты питания и жилье. Цены на товары растут быстрее, чем реальные зарплаты казахстанцев. Только на конец второго квартала 2022 года рост цен на продукты составил 18,7%. Считаете ли вы, что государство должно взять на особый контроль рост цен в стране?