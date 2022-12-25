Унесший жизни детей в Узбекистане препарат не продается в РК - Минздрав

Здравоохранение является одной из перспективных сфер для наращивания взаимовыгодного сотрудничества

Фото: pixabay.com

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Астана. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Вопросы укрепления сотрудничества в области здравоохранения и фармацевтики обсудили участники 11-го заседания диалоговой платформы "Казахстан - Евросоюз", - Вопросы укрепления сотрудничества в области здравоохранения и фармацевтики обсудили участники 11-го заседания диалоговой платформы "Казахстан - Евросоюз", сообщает пресс-служба премьер-министра Республики Казахстан.





Перед Казахстаном и Евросоюзом открыт широкий спектр возможностей для укрепления партнерства в сферах медицины и фармацевтики. Мы готовы к тесному сотрудничеству и совместному решению стоящих перед нами задач", - заявил Алихан Смаилов.





Премьер-министр подчеркнул, что здравоохранение является одной из перспективных сфер для наращивания взаимовыгодного сотрудничества между Казахстаном и Европейским союзом.





Он напомнил, в текущем году в республике был принят национальный проект "Качественное и доступное здравоохранение для каждого гражданина "Здоровая нация", основной целью которого является увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 75 лет к 2027 году. Кроме того, по его словам, РК планирует увеличить долю собственного выпуска фармпродукции до 50% путем реализации механизма контрактного производства оригинальных препаратов.





Участники заседания обсудили вопросы повышения квалификации работников сферы, управления медучреждениями, регулирования ценообразования на лекарства, защиты прав на интеллектуальную собственность, а также развития системы здравоохранения в целом.





В рамках мероприятия также состоялась сессия "вопрос-ответ", в ходе которой представители центральных госорганов дали комментарии по интересующим иностранных партнеров темам.





Премьер-министр отметил, что правительство оперативно рассмотрит поступившие предложения для разработки и реализации дальнейших шагов по укреплению взаимовыгодного сотрудничества.





В мероприятии приняли участие глава представительства Евросоюза в РК, послы Австрии, Бельгии, Болгарии, Германии, Италии, Нидерландов, Португалии, Словакии, Финляндии, Хорватии, Чехии и Швеции, а также представители центральных госорганов РК.