В Атырау у директора школы выявили туберкулез

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Астана. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане в ноябре 2022 года выявлено 314 носителей ВИЧ-инфекции, что на 0,9% меньше показателя за аналогичный месяц 2021 года, сообщает Бюро национальной статистики РК.





В январе-ноябре 2022 года в Казахстане зарегистрирован 3561 носитель ВИЧ-инфекции, что на 11,3% больше, чем за аналогичный период 2021 года.





Кроме того, число зарегистрированных случаев заболевания туберкулезом органов дыхания в январе-ноябре 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года выросло на 6% и составило 5718.





В ноябре выявлено 511 случаев заболевания (снижение на 5,9%).





По данным статведомства, в январе-ноябре 2022 года в Казахстане число умерших составило 122 996 человек, что на 27,4% меньше, чем в январе-ноябре 2021 года. В ноябре скончались 10 857 человек (снижение на 31,6% по сравнению с ноябрем 2021 года).





Численность населения Казахстана на 1 декабря 2022 года составила 19 741 283 человека.