22.02.2023, 17:25 3746
В медорганизациях Алматы в прошлом году выявили нарушения на миллиард тенге
Фото: Pexels.com
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Алматы. 22 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - За 11 месяцев прошлого года Фонд медстрахования в медицинских организациях выявил более 100 тысяч дефектов на сумму порядка 1 млрд тенге. Об этом сообщил директор филиала Фонда социального медстрахования по Алматы Тлеухан Абилдаев в ходе брифинга РСК.
За 11 месяцев 2022 года Фонд медстрахования в медицинских организациях выявил более 100 тысяч дефектов на сумму порядка 1 млрд тенге", - сказал Тлеухан Абилдаев.
По его словам, больше всего дефектов встречается по городу Алматы в медорганизациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.
В этой части в прошлом году филиал фонда выявил 93 тысячи дефектов на сумму более 117 млн тенге. Также 7,7 тысячи дефектов в прошлом году выявили при оказании стационарной и стационарнозамещающей помощи. По данным нарушениям наложили штрафы на сумму более 880 млн тенге", - сказал Тлеухан Абилдаев.
Он отметил, что основные дефекты выявлены по отклонению от стандартов лечебно-диагностических мероприятий, необоснованному удорожанию стоимости медуслуг и неподтвержденным фактам оказания услуг.
Экспертами было выявлено более 300 случаев фактически не оказанных услуг на сумму более 3 млн тенге. Данные случаи выявлены и сняты с оплаты.
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05.02.2023, 13:39 33091
В Минздраве внесли изменения в работу службы скорой помощи
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Астана. 5 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерством здравоохранения внесены изменения в приказ ведомства "Об утверждении правил оказания скорой медицинской помощи, в том числе с привлечением медицинской авиации" от 19 января 2023 года для улучшения качества и доступности экстренной медицинской помощи населению, сообщает пресс-служба ведомства.
В состав бригады скорой помощи включен парамедик - лицо, прошедшее курс профессиональной подготовки по оказанию первой помощи, который может выполнять дополнительную функцию по оказанию первой помощи и участвовать в работе бригад скорой медицинской помощи по обслуживанию вызовов", - проинформировали в Минздраве.
В моногородах с численностью населения от 100 000 человек по усмотрению местных исполнительных органов организуются самостоятельные станции скорой медицинской помощи. Количество врачебных бригад составляет не менее 25% от общего количество бригад, в состав в которых входят специализированные (врачебные) бригады интенсивной терапии, в том числе для обслуживания детского населения, бригады кардиологического и педиатрического профиля.
По данным министерства, на сегодня в стране функционируют порядка 1500 бригад скорой медицинской помощи, из них 18% - специализированные врачебные бригады.
Анализ показал, что наиболее часто поступают вызовы, связанные с болезнями системы кровообращения и заболеваниями у детей", - отметили в пресс-службе.
Также станциям скорой помощи будет предоставлен доступ к медицинским информационным системам, что будет обеспечивать интеграцию в оказании медицинской помощи для координирующей организации.
В Минздраве напомнили, что станции скорой помощи оснащаются бригадами из расчета 1 бригада на 10 тысяч и менее населения, а отделения СМП в организациях первичной медико-санитарной помощи оснащаются бригадами из расчета 1 бригада на 35 тысяч и менее с учетом обращаемости населения.
Для обслуживания вызовов в сельских населенных пунктах диспетчерами районных подстанций могут привлекаться специалисты, а также санитарный автотранспорт ближайших медицинских организаций.
По решению местных исполнительных органов в населенных пунктах функции СМП передаются через договор соисполнения.
Данные нововведения позволят улучшить качество и доступность оказания экстренной медицинской помощи службы СМП населению страны", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что в Жамбылской области в 2023-2024 годы планируют построить 30 медицинских объектов.
05.02.2023, 09:40 34271
В Алматинской области хирурги извлекли из желудка мужчины столовую ложку
Было применено эндоскопическое удаление
Фото: Depositphotos
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Конаев. 5 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В городской многопрофильной больнице города Қонаева врачи-хирурги извлекли из желудка 43-летнего мужчины столовую ложку, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Республики Казахстан.
По словам врача-хирурга медицинского учреждения Шкуралиева Тахира Закировича, диагностика подобных случаев основана на рентгенографической визуализации, эндоскопическом исследовании.
В лечении может применяться выжидательная тактика, но в данном случае было применено эндоскопическое удаление.
При несвоевременной диагностике возможно было развитие воспалительного процесса, инфильтрата вокруг инородного тела, его нагноение, миграция, а также формирование непроходимости кишечника или перфорации с перитонитом, что может стать причиной летального исхода", - проинформировал Тахир Закирьевич.
Прогноз определяется в данном случае характеристиками предмета и своевременностью оказания медицинской помощи.
На сегодняшний день пациент чувствует себя удовлетворительно и признается, что чужеродный предмет проник в его организм умышленно.
Пациент благодарен врачам городской многопрофильной больницы города Қонаева за спасенную жизнь, за их быструю профессиональную, качественную работу, в которой они используют современные методы лечения, а также внедряют инновационные приемы в лечении пациентов.
Ранее сообщалось, в Семее хирурги извлекли из мозга девушки огромный эхинококк.
31.01.2023, 09:08 44681
В Семее хирурги извлекли из мозга девушки огромный эхинококк
Девушка поступила в больницу с подозрением на инсульт
Фото: ФСМС
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Семей. 31 января. KAZAKHSTAN TODAY - Нейрохирурги Семея провели операцию по извлечению из мозга девушки огромной эхинококкоковой кисты диаметром в 5,5 сантиметра. Об этом сообщается на сайте Фонда медицинского страхования.
Как сообщили в пресс-службе филиала ФСМС по области Абай, 20-летняя пациентка поступила в БСМП города Семея с подозрением на инсульт, но во время КТ в мозге обнаружили опухоль, пишет "Устинка LIVE".
Врачи предварительно диагностировали эхинококк.
МРТ подтвердило диагноз. Была произведена костно-пластическая трепанация черепа и удаление огромной кисты - эхинококка. Кисту отправили в патанатомию на гистологию и там стопроцентно подтвердилось, что это эхинококк", - сказал врач-нейрохирург высшей категории отделения нейрохирургии БСМП города Семея Толеугали Койшыбаев.
Операция по удалению эхинококка длилась два часа и была проведена бесплатно в рамках ОСМС.
Причиной этиологии заболевания являются инфекционные заболевания, передающиеся от больных животных людям - от собак, кошек или лис, из-за несоблюдения правил гигиены.
Сообщается, что пациентку выписали домой в удовлетворительном состоянии. Ни пареза, ни паралича нет. Ей было рекомендовано дальнейшее наблюдение у невропатолога и инфекциониста по месту жительства.
19.01.2023, 21:29 63676
В Атырау у директора школы выявили туберкулез
Главу образовательного учреждения отстранили от работы
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Атырау. 19 января. KAZAKHSTAN TODAY - В отделе образования Атырау сообщили, что у директора одной из средних школ выявлен туберкулез.
18 января ему выдали соответствующую справку в областном управлении санитарно-эпидемиологического надзора, сообщает портал "Мой город".
Главу образовательного учреждения отстранили от работы. Сейчас медицинский осмотр проходят сотрудники школы, находившиеся с ним в контакте.
Напомним, в Атырауской области за восемь месяцев заболеваемость туберкулезом среди детей выросла на семь случаев, всего 21 случай, проинформировали в областном департаменте санитарно-эпидемиологического контроля. С начала этого года зарегистрирован 271 случай впервые выявленных больных туберкулезом, что на 9,8% ниже по сравнению с аналогичным периодом 2021 года,
16.01.2023, 16:34 75536
В Минздраве РК опровергли информацию о смертях от препарата "Цефтриаксон"
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Астана. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - В социальных сетях и мессенджерах распространяется информация о том, что в Алматы скончались 18 человек после того, как получили инъекцию антибиотика "Цефтриаксон". В рассылке говорится, что препарат уже начали массово изымать из аптек. Об этом сообщает портал Stopfake.kz.
Информацию опровергли в Министерстве здравоохранения РК.
Карт-сообщений о нежелательных реакциях (желтые карты) "Цефтриаксона" с указанием летального исхода пациента не зарегистрировано. В Комитет медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК и его территориальный департамент по городу Алматы подобных жалоб не поступало", - сообщили в ведомстве.
Цефтриаксон" - это антибиотик, который выписывают при широком спектре заболеваний, таких как сепсис, менингит, различные виды инфекций, пневмония и другие. Этот препарат лицензирован в Казахстане и продается в аптеках.
16.01.2023, 08:43 77031
В Казахстане за ноябрь прошлого года выявлено 314 новых носителей ВИЧ-инфекции
Фото: Depositphotos
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Астана. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане в ноябре 2022 года выявлено 314 носителей ВИЧ-инфекции, что на 0,9% меньше показателя за аналогичный месяц 2021 года, сообщает Бюро национальной статистики РК.
В январе-ноябре 2022 года в Казахстане зарегистрирован 3561 носитель ВИЧ-инфекции, что на 11,3% больше, чем за аналогичный период 2021 года.
Кроме того, число зарегистрированных случаев заболевания туберкулезом органов дыхания в январе-ноябре 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года выросло на 6% и составило 5718.
В ноябре выявлено 511 случаев заболевания (снижение на 5,9%).
По данным статведомства, в январе-ноябре 2022 года в Казахстане число умерших составило 122 996 человек, что на 27,4% меньше, чем в январе-ноябре 2021 года. В ноябре скончались 10 857 человек (снижение на 31,6% по сравнению с ноябрем 2021 года).
Численность населения Казахстана на 1 декабря 2022 года составила 19 741 283 человека.
05.01.2023, 21:07 94581
В Узбекистане от сиропа "Док-1 Макс" пострадали еще 9 детей
Дети пострадали в Уртасарае в Ташкентской области
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Ташкент. 5 января. KAZAKHSTAN TODAY - Препарат "Док-1 Макс" вызвал побочные действия у девяти детей в Ташкентской области. Состояние четырех из них оценивается как стабильное, пятеро выздоровели и были выписаны домой.
Дети пострадали в Уртасарае в Ташкентской области, сообщает Газета.uz со ссылкой на администрацию региона.
В областном управлении здравоохранения отметили, что пятеро детей уже выздоровели и находятся дома. Состояние еще четырех оценивается как стабильное, они проходят лечение.
До настоящего времени случаев смерти от отравления препаратом "Док-1 Макс" в медучреждениях Ташкентской области не зарегистрировано", - говорится в сообщении.
В администрации также отметили, что представители правоохранительных органов и работников районных и городских медобъединений проверили все аптеки в области и изъяли препараты, произведенные компанией Quramax.
Врачи и патронажные медсестры ходят по домам, объясняя негативные последствия приема лекарств без назначения врача. Они также проверяют аптечки в квартирах", - говорится в сообщении.
Напомним, 22 декабря Минздрав Узбекистана со ссылкой на Агентство по развитию фармацевтической отрасли сообщил о создании оперативной группы из специалистов для расследования ситуации и выяснения причин осложнений у пациентов. Продажа этого препарата на всей территории Узбекистана временно приостановлена.
В Минздраве РК отметили, что унесший жизни 15 детей в Узбекистане препарат не продается в Казахстане.
31.12.2022, 17:22 103546
Врач назвала отличия свиного гриппа от COVID-19
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Москва. 31 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Заведующая терапевтическим отделением городской поликлиники Нижневартовска Роза Шайдуллина назвала отличия свиного гриппа от COVID-19.
Она сообщила, что для свиного гриппа характерны ломота, высокая температура и сухой кашель, а отсутствие обоняния, одышка, боль в горле и заложенность носа чаще говорят о заражении коронавирусной инфекцией, информирует ura.news.
Для свиного гриппа H1N1, как и гриппа в целом, характерен выраженный интоксикационный синдром - ломота в теле, высокая температура - в районе 39 градусов, кашель чаще сухой. При ковиде температура обычно субфебрильная (превышает норму на 1-1,5 градуса), чаще встречаются одышка, отсутствие обоняния, боль в горле и заложенность носа, а также кашель с отхождением мокроты", - отметила врач.
Инкубационный при гриппе очень короткий - от двух до четырех дней. Ковид развивается в среднем от одной до двух недель.
Кроме того, бессимптомное течение болезни характерно для коронавирусной инфекции, а вот при гриппе почти не встречается", - добавила она.
Ранее министр здравоохранения РК Ажар Гиният сообщала о циркуляции свиного гриппа в стране.
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