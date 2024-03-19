Альназарова разъяснила схему посещения узких специалистов без направления терапевта

Сейчас в регионе шесть больных коклюшем детей

Фото: Depositphotos

Рассказать друзьям

Караганда. 15 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Карагандинской области с начала года зарегистрировали 48 случаев заболевания острой бактериальной инфекцией - коклюшем.





Рост заболеваемости коклюшем связан со снижением коллективного иммунитета из-за пропуска плановой вакцинации и отказов от вакцинации. Рекомендуем родителям обратить внимание на наличие прививок у своих детей. В случае отсутствия вакцинации получить прививки в медицинской организации по месту прикрепления. Вакцину против коклюша детям делают в 2, 3, 4, 18 месяцев и ревакцинацию в 6 лет", - цитирует ekaraganda.kz руководителя управления здравоохранения Карагандинской области Бибигуль Тулегенову.





Сообщается, что в настоящее время в регионе шесть больных коклюшем детей. Один из них находится в реанимации в тяжелом состоянии.





Бибигуль Тулегенова отметила, что заболеваемость инфекциями, передающимися воздушно-капельным путем, вызывает обеспокоенность, однако ситуация пока стабильная.



