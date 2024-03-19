Альназарова разъяснила схему посещения узких специалистов без направления терапевта
Астана. 18 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Министр здравоохранения Акмарал Альназарова разъяснила, как казахстанцы смогут попасть на прием к узким специалистам в поликлиниках без направления участкового терапевта.
Акмарал Альназарова в мажилисе пояснила, в каких случаях пациенты в поликлиниках могут напрямую обращаться к узким специалистам.
Если у пациента есть подозрение на злокачественные новообразования, которое он получил на УЗИ или КТ, то ему нет необходимости идти к врачу общей практики. Он сразу идет к онкологу", - сказала министр.
Также она сообщила об увеличении срока ожидания записи к специалистам с 10 до 15 дней.
Срок ожидания "свободного окна" составляет 10 дней. Мы удлинили его в ручном режиме до 15 дней. Чтобы в течение 15 дней запись к узкому специалисту была открыта", - пояснила Альназарова.
Министр также выразила обеспокоенность дефицитом медицинских кадров.
В целом вопрос дефицита кадров системный. Возможно, это где-то упущение прошлых лет по планированию кадров", - сказала глава Минздрава.
По ее словам, до 60% медработников перешли в частную медицину.
Одним предложением не назвать решение этой проблемы. Проблема очень большая. Медики стареют. Мы этот анализ тоже видим", - подчеркнула спикер.
Она добавила, что для освобождения врачей часть их функционала планируют передать медсестрам. Также планируется разработка механизма, при котором медицинские кадры будут закреплены в государственных медорганизациях.
Напомним, Министерство здравоохранения внесло поправки в приказы и стандарты для улучшения оказания медпомощи в поликлиниках. С апреля пациент сможет обратиться к профильным специалистам без направления врача общей практики в следующих случаях: неотложные состояния и травмы, в т.ч. офтальмологические, оториноларингологические и другие травмы; оказание экстренной и плановой стоматологической помощи; заболевания дерматовенерологического профиля; приемы к акушеру-гинекологу и психологу по месту прикрепления; приемы онколога и онкогематолога; приемы кардиолога, эндокринолога, офтальмолога, невропатолога, хирурга пациентов, состоящих на диспансерном учете; повторные приемы к профильному специалисту по его назначению; приемы специалистов в молодежных центрах здоровья; при оказании услуг передвижных медицинских комплексов и других мобильных служб.