Аптекам в РК запретят продавать лекарства, до истечения срока годности которых остается меньше двух месяцев

При оптовой продаже лекарственные средства реализуются со сроком годности не менее шести месяцев, при розничной - не менее двух месяцев

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Астана. 14 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения РК подготовил проект приказа "О внесении изменений и дополнений в приказ министра здравоохранения РК от 17 сентября 2020 года № ҚР ДСМ-104/2020 "Об утверждении Правил оптовой и розничной реализации лекарственных средств и медицинских изделий". Документ опубликован для публичного обсуждения на портале " - Комитет медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения РК подготовил проект приказа "О внесении изменений и дополнений в приказ министра здравоохранения РК от 17 сентября 2020 года № ҚР ДСМ-104/2020 "Об утверждении Правил оптовой и розничной реализации лекарственных средств и медицинских изделий". Документ опубликован для публичного обсуждения на портале " Открытые НПА"





Согласно документу, при оптовой продаже лекарственные средства и медицинские изделия реализуются со сроком годности не менее шести месяцев, при розничной - со сроком годности не менее двух месяцев.





Пункты 9 и 18 дополняются подпунктом в целях исключения возможности отпуска населению лекарственных средств с истекающим сроком годности, учитывая период применения лекарственных средств, в том числе с периодическим применением вводится норма по конкретизации срока годности отпускаемых препаратов. В настоящее время в адрес Комитета медицинского и фармацевтического контроля, а также в территориальные департаменты поступают жалобы по отпуску препаратом с подходящим сроком годности", - говорится в пояснительной записке к документу.





Кроме того, в проекте отмечается, что лекарственные средства и медицинские изделия не подлежат обмену и возврату, за исключением случаев реализации лекарственных средств и медицинских изделий с истекшим сроком годности.





В торговом зале аптеки, в зоне обслуживания населения аптечного пункта на витрину выставляются лекарственные средства, реализуемые без рецепта врача. Не допускается размещение на витрине лекарственных средств, подлежащих рецептурному отпуску.





Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.



