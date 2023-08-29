Фармпродукция в Казахстане подорожала на 11% за год

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Астана. 24 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В июле текущего года фармацевтическая продукция подорожала на 0,2% за месяц и на 10,8% за год.





Наибольшее удорожание в месячной динамике было отмечено в Павлодарской области: на 1,2%. Следом идут Улытауская (плюс 0,7% за месяц), Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Жетысуская и Костанайская (плюс 0,6% в каждом из регионов) области. В Атырауской и Акмолинской областях цены остались на прежнем уровне. В Туркестанской, Карагандинской и Алматинской областях цены, напротив, немного снизились: на 0,4%, 0,3% и 0,1% соответственно.





В годовой динамике наибольший годовой рост цен был зафиксирован в Алматы: сразу плюс 18% за год. В тройке антилидеров также оказались Улытауская (плюс 15,4%) и Кызылординская (плюс 14,9%) области. Наименьший годовой рост цен был отмечен в Жетысуской области: на 5,9%, сообщает портал energyprom.kz





Аналитики уточняют, что среди фармацевтической продукции в месячной динамике парацетамол подорожал на 2,4%, "Эссенциале форте Н" - на 1,6%, капли "Фенистил Нью" - на 1,3%, "Энап" - на 0,9%, активированный уголь - на 0,7%. Подешевела такая продукция, как ацикловир (на 0,7%), азитромицин и "Ингавирин" (на 0,6%), "Смекта" (на 0,5%), "Корвалол" (на 0,4%), "Ренни", спрей "Аквалор Форте" (на 0,3%), "Йодомарин" и ацетилсалициловая кислота (на 0,2%), "Нурофен" (на 0,1%).





В годовой динамике заметно подорожали парацетамол (сразу на 58,2%), раствор йода (на 29,9%), спрей "Аквалор Форте" (на 28,3%), амброксол (на 21,5%), ацетилсалициловая кислота (на 18%), активированный уголь (на 17,8%), ацикловир (на 16,5%).





Специалисты подчеркнули, что в целом Казахстан обеспечивает себя фармацевтическими товарами на достаточно низком уровне. К примеру, по итогам января-июня текущего года спрос (реализация на внутреннем рынке плюс микроскопический экспорт) на провитамины, витамины и их производные был обеспечен собственным производством лишь на пренебрежительно малые 0,02%. В стране за этот период произвели всего 43 кг витаминов, хоть это и на 48,3% больше, чем годом ранее. Для сравнения: импорт составил 173,2 тонны (плюс 10,4% за год).





Спрос на антибиотики обеспечен лучше, но все же всего на 38,2%. Производство антибиотиков достигло 7,8 тонны - на 11,2% больше, чем годом ранее. Импорт при этом составил 12,7 тонны, минус 50,7%. Соответственно, доля импорта составила 61,8% от ресурсов. На внутреннем рынке реализовали 20,4 тонны антибиотиков - на 38% меньше, чем годом ранее (сказался спад пандемии коронавируса).





По итогам первого полугодия текущего года Казахстан импортировал 13,9 тысячи тонн медикаментов на сумму 694,2 млн долл. США. В натуральном выражении рост составил 11,9%, в денежном, напротив, объем импорта уменьшился на 3,7%.





Из стран СНГ в РК ввезли 4 тысячи тонн медикаментов - на 3,8% меньше, чем годом ранее. Больше всего медикаментов завезли из России: 2,9 тысячи тонн на 40,9 млн долл. США. Казахстан также импортирует заметные объемы медикаментов из Беларуси и Украины: 609,9 и 413,3 тонны соответственно.





Объем импорта из прочих государств, не входящих в состав СНГ, составил 9,9 тысячи тонн - на 19,9% больше, чем годом ранее. В тройке лидирующих стран оказались Китай (2,2 тысячи тонн), Германия (1,3 тысячи тонн) и Индия (1,2 тысячи тонн).



