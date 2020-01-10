Биртанов поручил провести внеплановую проверку по факту смерти ребенка от ветрянки

Нур-Султан. 9 января. Kazakhstan Today - Министр здравоохранения республики Казахстан Елжан Биртанов распорядился провести внеплановую проверку по факту смерти трехлетнего ребенка от ветрянки, передает Kazakhstan Today.

По поручению министра здравоохранения РК Елжана Биртанова начата внеплановая проверка с привлечением независимых экспертов по факту летального исхода ребенка от ветряной оспы в Алматинской области", - сообщила председатель комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг в Министерства здравоохранения Казахстана Людмила Бюрабекова в Facebook .

По ее словам, также будет проведена оценка адекватности оказания медицинской помощи ребёнку с диагнозом ветрянка.

Кроме того, в рамках работы выездных региональных штабов по координации ОСМС, вице-министр Лязат Актаева проведет разбор по данному факту при проведении штаба в Алматинской области.

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