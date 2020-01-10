Биртанов поручил провести внеплановую проверку по факту смерти ребенка от ветрянки

По поручению министра здравоохранения РК Елжана Биртанова начата внеплановая проверка с привлечением независимых экспертов по факту летального исхода ребенка от ветряной оспы в Алматинской области", - сообщила председатель комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг в Министерства здравоохранения Казахстана Людмила Бюрабекова в Facebook.
По ее словам, также будет проведена оценка адекватности оказания медицинской помощи ребёнку с диагнозом ветрянка.
Кроме того, в рамках работы выездных региональных штабов по координации ОСМС, вице-министр Лязат Актаева проведет разбор по данному факту при проведении штаба в Алматинской области.
Напомним, в октябре прошлого года трехлетний мальчик скончался от ветрянки в одной из больниц Алматы.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства