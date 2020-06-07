Биртанов: вакцинация обязательна для государства, а не для родителей

Нур-Султан. 6 июня. Kazakhstan Today - Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов написал в Facebook пост, в котором вновь высказался по вопросам вакцинации, передает Kazakhstan Today.

ВАКЦИНАЦИЯ ЧЕЛОВЕКА - это ПЕРСОНАЛЬНАЯ профилактическая медицинская услуга, которая по действующему КОДЕКСУ и проекту НОВОГО Кодекса - любому гражданину проводится только по СОГЛАСИЮ этого человека или его законного представителя (родителя ребенка)", - написал глава Минздрава.

Он отметил, что любой родитель имеет право на отказ, вакцинация не является принудительной.

Вместе с тем Биртанов подчеркнул, что вакцинация населения - единственный научно обоснованный и доказанный метод защиты населения от эпидемий инфекций. "Поэтому она ОБЯЗАТЕЛЬНА для любого государства, для любого НАРОДА. Это ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ мера ГОСУДАРСТВЕННОГО здравоохранения".

Если вакцинация станет НЕОБЯЗАТЕЛЬНОЙ, то она станет необязательной и для исполнения врачами роддомов и поликлиник. Нам необязательно будет закупать эти вакцины. Более 4 миллионов детей в год при рождении и позже не будут вакцинироваться за счет государства, бесплатно от полиомиелита, туберкулеза, столбняка, кори, коклюша, гепатита, пневмонии и других инфекций", - пояснил министр.

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