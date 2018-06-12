Биртанов заявил, что лично контролирует состояние больных менингитом

Астана. 12 июня. Kazakhstan Today - Cостояние всех заболевших менингитом в Казахстане контролирует лично министр здравоохранения РК Елжан Биртанов, передает корреспондент агентства.

"По менингиту ситуация стабильная, у нас за вчерашний день два человека с подозрением на менингит госпитализированы. Состояние всех больных я лично контролирую. Угрозы для жизни нет", - заявил министр в беседе с журналистами.

По его словам, накануне в Алматы в тяжелом состоянии госпитализирован ребенок, его диагноз еще не подтвержден.

При этом количество больных с подтвержденным диагнозом остается на уровне прошлой недели - 60 человек, новых случаев не зарегистрировано. В больницах находятся 11 человек, уточнил Биртанов.

Напомним, по данным Управлении здравоохранения Алматы от 11 июня, за последние восемь дней в городе заболеваемость менингококковой инфекцией не зарегистрирована.

"В реанимационных отделениях детской и взрослой инфекционных больниц пациентов нет. На сегодняшний день восемь пациентов с менингококковой инфекцией находятся в отделении инфекционных стационаров и идут на поправку", - говорится в сообщении ведомства.

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