05.11.2023, 10:10 12906
Больным корью не хватает мест в стационарах в Атырауской области
Фото: pexels.com
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Атырау. 5 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырауской области из-за нехватки мест в стационарах для больных корью разворачиваются дополнительные койки.
Атырау занимает второе место после Шымкента по количеству заболеваемости корью. В связи с чем в области создан оперштаб. В него вошли врачи, эпидемиологи и представители областного акимата. С начала года в нашем региона зарегистрировано 1400 случаев заболеваемости корью. 90% из них - дети до 10 лет", - цитирует atpress.kz заместителя акима Атырауской области Жасулана Бисембиева.
По его словам, в середине ноября в область прибудет около 40 тысяч доз вакцин для дополнительной массовой иммунизации против кори.
Корь - очень заразная болезнь, чаще всего заболевают ею непривитые дети. Как только в область прибудет партия дополнительных вакцин, начнем проводить массовую вакцинацию среди детей по возрастным категориям. В поликлиниках, а также в детских садах будут открыты дополнительные пункты вакцинации", - добавил он.
Как сообщалось ранее, заболеваемость корью выросла на 30% в Казахстане, зарегистрировано уже 10 тысяч случаев заражения. Чаще всего болеют дети до 14 лет - на них приходится 80% от общего числа заболевших. В Астане также пройдет массовая вакцинация детей против кори.
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04.11.2023, 12:44 22646
Беспокойство вызывает рост заражения гепатитом А и корью - Есмагамбетова
Фото: Depositphotos
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Астана. 4 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Санитарно-эпидемиологическую ситуацию в стране обсудили на совещании под председательством заместителя премьер-министра РК Тамары Дуйсеновой. Об этом сообщила пресс-служба правительства.
О текущей обстановке доложила заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Айжан Есмагамбетова. По ее словам, беспокойство вызывает рост заражения гепатитом А и корью. Большинство случаев выявлены у людей, не получивших соответствующую вакцину. К примеру, корь уже затронула все регионы страны. Больше всего зараженных в Шымкенте и Алматы.
В связи с этим местные исполнительные органы, а также в городах Астане, Алматы и Шымкенте должны быть готовы к дополнительной массовой иммунизации против кори", - отметила Есмагамбетова.
Вице-премьер Тамара Дуйсенова отметила, что причиной могла быть низкая осведомленность населения об опасности заболевания.
Если люди отказываются от прививок, значит, плохо ведется работа по информированию. Человек ведь сам себе не враг. Если он знает, что есть опасность, предпримет меры к защите. Министерство здравоохранения совместно с местными акиматами должны усилить работу в этом направлении", - поручила Дуйсенова.
На совещании также были озвучены результаты проверок лечебных учреждений. Выявилось, что в ряде объектов здравоохранения не соблюдаются требования по профилактике внутрибольничных инфекций. В отдельных - нарушается дезинфекционно-стерилизационный режим, в других - недостаточная оснащенность средствами индивидуальной защиты.
Учреждения здравоохранения финансируются своевременно. Почему, к примеру, не хватает средств индивидуальной защиты? Наказать за нарушение - не самоцель. Наша задача искать пути решения проблем. Но вы вынуждаете принимать меры", - подчеркнула заместитель премьера.
Она также предупредила, что, если проблема не решится, придется рассмотреть вопрос о приостановке деятельности отдельных объектов здравоохранения.
Как сообщалось ранее, заболеваемость корью выросла на 30% в Казахстане, зарегистрировано уже 10 тысяч случаев заражения. Чаще всего болеют дети до 14 лет - на них приходится 80% от общего числа заболевших.
В Астане пройдет массовая вакцинация детей против кори.
03.11.2023, 21:05 27536
В Астане пройдет массовая вакцинация детей против кори
Фото: Depositphotos
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Астана. 3 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - С начала года в Астане зарегистрировали 93 случая заболевания корью в 52 детских садах, 41 - в 33 школах, 20 - в трех вузах, сообщает пресс-служба акимата столицы.
Надо отметить, что из 93 случаев кори 88, или 95% заболевших детей, посещающих ДДУ, не имели прививки", - сообщила главный государственный санитарный врач Астаны Сархат Бейсенова на брифинге в СЦК.
В 33 школах города корью заболел 41 ученик. Среди заболевших школьников 88%, или 36 случаев, также не имели прививки.
По информации Сархат Бейсеновой, рост количества отказов от профилактических прививок, необоснованные медицинские отводы и низкий охват иммунизацией привел к накоплению неиммунной прослойки населения к вакциноуправляемым инфекциям, что в свою очередь дало рост и распространение этой инфекции.
В связи со сложившейся ситуацией и для прекращения дальнейшего распространения инфекции постановлением главного государственного санврача Казахстана с 6 ноября планируется начать проведение дополнительной массовой иммунизации против кори, краснухи и паротита (ДМИ против кори) детям в возрасте от 6 месяцев до 10 месяцев 29 дней.
С 5 декабря начнется иммунизация детей в возрасте от 2 лет до 4 лет 11 месяцев 29 дней.
Ранее первый заместитель министра здравоохранения Республики Казахстан Тимур Султангазиев объяснил рост заболеваемости корью в Казахстане.
Напомним, в Казахстане растет заболеваемость корью. Зарегистрировано уже 10 тысяч случаев заражения. Также сообщалось, что ситуация по кори обострилась во всем мире.
03.11.2023, 11:40 30326
В Минздраве объяснили рост заболеваемости корью в Казахстане
Наиболее сложная ситуация с корью наблюдается в Шымкенте, Алматы, Алматинской и Жамбылской областях
Фото: Depositphotos
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Астана. 3 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Первый заместитель министра здравоохранения Республики Казахстан Тимур Султангазиев объяснил рост заболеваемости корью в Казахстане.
Данный подъем заболеваемости корью происходит не только в Казахстане, но практически по всему миру. И одной из основных причин являлось выпадение проведения вакцинации во время противоковидных, противопандемийных мероприятий", - цитирует astanatv.kz Тимура Султангазиева.
Отмечается, что наиболее сложная ситуация с корью наблюдается в Шымкенте, Алматы, Алматинской и Жамбылской областях. Первый заместитель министра здравоохранения объяснил это густонаселенностью мегаполисов и регионов.
Напомним, в Казахстане растет заболеваемость корью. Зарегистрировано уже 10 тысяч случаев заражения.
Ранее сообщалось, что ситуация по кори обострилась во всем мире. В Казахстане число заболевших резко выросло в Актюбинской области. Там корью заразились 828 человек.
В инфекционной больнице лечатся семьями - мамы заражаются от детей. По словам инфекционистов, такого числа больных корью в области не было давно.
Вспышка кори также произошла в Алматы. Из-за роста заболеваемости учеников одной из школ перевели на дистанционку.
В Байконуре горадминистрация заявила об опасности ухудшения эпидемиологической ситуации по кори на комплексе и призвала жителей вакцинироваться.
31.10.2023, 19:15 45051
На сегодня три казахстанца лечатся от сибирской язвы - Минздрав
Фото: Depositphotos
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Астана. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане в 2023 году зарегистрировано 37 подтвержденных случаев заболевания сибирской язвой. Из них 19 случаев в Жамбылской области, 15 - в Акмолинской области, 3 - в Карагандинской области.
На сегодняшний день в стационаре получают лечение 3 пациента. В Жамбылской области - 1 пациент, в Карагандинской - 2 пациента", - сообщила на пресс-конференции в СЦК вице-министр здравоохранения РК Айжан Есмагамбетова.
По словам представителя Минздрава, во всех случаях причиной заражения послужило участие в вынужденном забое и разделке больных животных, транспортировке, хранении и утилизации зараженного мяса и шкур. Источником заражения явились забитые без ветеринарного освидетельствования больные животные.
Напомним, 27 октября один из заболевших сибирской язвой в Карагандинской области умер в больнице.
Как сообщалось ранее, сибирскую язву выявили у трех жителей поселка Топар Карагандинской области. Все они живут в одном доме и участвовали в забое больного животного. В поселке ввели карантин. Также выявлено 30 контактных лиц, с которыми проведена разъяснительная беседа о мерах профилактики и установлено медицинское наблюдение.
31.10.2023, 17:49 46066
Казахстан закупил свыше 2 млн доз вакцины против гриппа у России
Фото: pixabay.com
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Астана. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан закупил 2,4 млн доз вакцины "ГРИППОЛ +" российского производства на сумму 2,2 млрд тенге, сообщила в ходе брифинга службы центральных коммуникаций вице-министр здравоохранения РК Айжан Есмагамбетова.
Безопасные и эффективные вакцины доступны и используются уже более 60 лет. В текущем году на бюджетные средства закуплено 2 млн 414 тысяч доз вакцины "ГРИППОЛ +" производства России на сумму 2,2 млрд тенге. Вакцина содержит штаммы против предстоящего сезона. Это позволит охватить 12% от общего населения республики при рекомендуемом ВОЗ - не менее 10%", - проинформировала Айжан Есмагамбетова.
По ее данным, на сегодня привиты 1,5 млн человек. За счет средств государственного бюджета вакцинируются наиболее уязвимые группы населения.
Он также сообщила, что с 23 по 29 октября текущего года в республике зарегистрировано 119 792 случая ОРВИ, в сравнении с предыдущей неделей заболеваемость снизилась на 25,8%.
Министерством проводится мониторинг циркуляции гриппа и других негриппозных вирусов. С начала сезона на грипп исследовано 2543 образца, вирус гриппа не выявлен. Основную долю положительных результатов составляют риновирусы, бокавирусы, РС-вирусы, аденовирусы, парагрипп", - добавила вице-министр.
Напомним, в начале года в Казахстане отмечался рост заболеваемости КВИ и гриппом.
24.10.2023, 13:39 83026
В Казахстане впервые проходит сессия Европейского комитета ВОЗ
В мероприятии участвует глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус, министры здравоохранения, вице-министры и эксперты в области медицины из 54 стран мира.
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Астана. 24 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан первым среди стран Центральной Азии проводит сессию Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения на своей территории.
В мероприятии принимают участие генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус, глава ВОЗ Ханс Клюге, министры здравоохранения, вице-министры и эксперты в области медицины из 54 стран мира, сообщает сайт главы правительства.
На открытии 73-й сессии ЕРК выступил премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов.
В своем выступлении он отметил, что здоровье граждан является одним из главных приоритетов для Казахстана.
Мы ведем целенаправленную работу по профилактике заболеваний и продвижению здорового образа жизни в обществе", - подчеркнул премьер-министр.
Он добавил, что в республике создана разветвленная инфраструктура первичной медико-санитарной помощи. В каждом регионе функционируют центры лучших практик с семейным принципом обслуживания. В целом финансирование ПМСП сегодня составляет 56% от общего объема.
В прошлом году правительство РК утвердило национальный проект "Модернизация сельского здравоохранения". В рамках него будут введены 655 новых объектов первичной помощи и модернизированы 32 районные больницы для оказания медуслуг жителям сельских и отдаленных населенных пунктов.
Смаилов также добавил, что в республике созданы централизованная служба скорой помощи и условия для развития медицинской авиации.
Помимо инвестиций в инфраструктуру, мы должны помнить, что оказание медицинской помощи требует от медработников высокой квалификации и самоотдачи. Поэтому мы стремимся создать им достойные условия для работы. В этой связи ежегодно увеличивается заработная плата врачей на 30%, а средних медицинских работников - на 20%", - отметил глава кабмина.
По его словам, правительство уделяет большое внимание цифровизации отрасли, интеграции и стандартизации всех информационных систем. Например, планируется внедрение электронных паспортов здоровья, чтобы каждый гражданин имел полный доступ к соответствующей информации.
Кроме того, Алихан Смаилов отметил, что в следующем году будет открыт новый Национальный научный онкологический центр с протонной терапией.
Наши цели на будущее амбициозны. Мы намерены и дальше укреплять нашу систему здравоохранения", - подчеркнул он.
В заключение Смаилов обозначил открытость Казахстана к дискуссиям и рекомендациям в части развития медицинской сферы.
Мы готовы делиться своим опытом и выдвигать идеи, которые будут определять развитие систем здравоохранения в нашем регионе", - подытожил Алихан Смаилов.
Ранее Касым-Жомарт Токаев на встрече с главой ВОЗ Тедросом Гебрейесусом подтвердил готовность Казахстана поддерживать инициативы организации. Также в ходе пленарного заседания Глобальной конференции по первичной медико-санитарной помощи глава Казахстана предложил создать коалицию стран по ПМСП при поддержке ВОЗ.
19.10.2023, 21:16 105536
В Казахстане в ходе скринингов выявили 541 398 случаев заболеваний
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Астана. 19 октября. KAZAKHSTAN TODAY - За 2022 год в ходе скрининговых обследований было выявлено 541 398 случаев заболеваний. На диспансерный учет взято 354 284 человека, сообщает пресс-служба Национального центра общественного здравоохранения МЗ РК.
Как рассказала руководитель отдела мониторинга и скрининговых программ департамента профилактики неинфекционных заболеваний НЦОЗ МЗ РК Гульжан Конуршина, среди взрослого населения охват скрининговым обследованием целевой группы населения составил 98,9%. В 2021 году обследовано 93,7%. В 2022 году обследовано на 5,2% больше, чем в 2021 году.
В рамках скрининга на раннее выявление заболеваний системы кровообращения, сахарного диабета, глаукомы, рака молочной железы, рака шейки матки, колоректального рака выявляемость составила 1,4% случаев заболеваний, в том же периоде 2021 года показатель составил 1,2%.
Из числа выявленных больных на диспансерный учет взято 83,9% из числа целевых групп взрослого населения, что ниже 2021 года (84,5%).
Обследованием детей в 2022 году был охвачен 5 102 671 (90,7%) пациент. В 2021 году обследовано 4 561 508 (81,4%) детей. За 2022 год обследовано на 9,3% больше детей, чем за 2021 год.
Среди детей в возрасте от 0 до 18 лет выявлено 437 728 больных, что составляет 8,6%. За 2021 год выявлено 335 961 заболевание (7,4%). На диспансерный учет взято 145 976 (33,4%) детей, в 2021 году показатель составил 39,3%.
В общей структуре ранней выявляемости из всех 541 398 выявленных заболеваний:
- доля болезней системы кровообращения (артериальная гипертония и ишемическая болезнь сердца) составила 18,6%, при этом артериальная гипертония - 16,7% и ишемическая болезнь сердца 1,2%;
- доля выявления сахарного диабета в общей структуре составила 4,3%;
- доля выявления глаукомы составила 1,2%
- доля выявленных доброкачественных новообразований молочных желез в ходе маммографии составила 49,8 %, при этом 0,4% - это доля выявленного рака молочной железы;
- доля выявленных доброкачественных новообразований шейки матки в составила 9,0 %, при этом 0,1% - это доля выявленного рака;
- доля выявленных доброкачественных новообразований толстого кишечника составила 1,3 %, 0,1% - доля выявленного рака.
Ранее сообщалось, что в Казахстане планируют ввести скрининг школьников на употребление наркотиков.
18.10.2023, 20:25 109871
В Актобе растет число больных корью
Такого числа больных корью в области давно не было
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Актобе. 18 октября. KAZAKHSTAN TODAY - C февраля в Актюбинской области корью заболели 828 человек. В инфекционной больнице лечатся семьями - мамы заражаются от детей, сообщает портал "Мой город".
По словам главного инфекциониста региона Мейрамбека Курмангазина, такого числа больных корью в области не было давно.
В инфекционной больнице находится 81 пациент: 68 детей и 13 взрослых. Мест 75. Поэтому с 18 октября больных корью начнем госпитализировать в санаторий "Чайка" за городом. Там подготовили 80 мест", - рассказал руководитель управления здравоохранения Рустем Исаев.
Пациенты с легкой формой кори лечатся амбулаторно. В стационар госпитализируют с температурой и осложнениями в виде пневмонии, бронхита, отита. 15 пациентов находятся в стационарах в Байганинском, Мугалжарском и Иргизском районах. В каждом по 4-5 заболевших. Большая часть из них не была привита.
Напомним, в Алматы из-за вспышки кори учеников школы № 172 перевели на дистанционное обучение.
Количество случаев заболеваемости корью растет во всем мире, в том числе в Казахстане. Наибольшее количество подтвержденных случаев кори отмечается в Алматы - 33% всех заболевших в стране. За Алматы следуют Жамбылская область, далее Шымкент и Алматинская область. По данным ВОЗ, в первом полугодии 2023 года в мире было зафиксировано несколько стран с высоким уровнем заболеваемости корью.
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Казахстан столкнулся с систематическим дефицитом электроэнергии. При этом уже сейчас наблюдается сокращение имеющихся резервов мощности. Кроме того, в стране сложилась недопустимо высокая степень износа энергооборудования. Аварии оставляют без электричества целые города. По мнению экспертов, спасением от энергодефицита на долгие годы может стать строительство АЭС. Как Вы относитесь к данной инициативе?