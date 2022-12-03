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Депутат: 57,7% населения Казахстана удовлетворены качеством медуслуг

02.12.2022, 12:39 4706
Депутат: 57,7% населения Казахстана удовлетворены качеством медуслуг
Ни в одном регионе не обеспечено 100-процентное обеспечение медицинскими работниками организаций здравоохранения до уровня минимальных нормативов.
Астана. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат сената Ольга Перепечина в ходе правительственного часа в палате парламента назвала проблемы системы здравоохранения в Казахстане.

К сожалению, ожидаемая продолжительность жизни снизилась, младенческая и материнская смертность выросли, уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью медицинских услуг оставляет желать лучшего и составил 57,7%", - проинформировала спикер.


По словам депутата, сегодня, несмотря на второй год реализации национального проекта "Качественное и доступное здравоохранение для каждого гражданина "Здоровая нация", принимаемые меры и выделяемые средства, проблемы в системе здравоохранения, к сожалению, остаются актуальными.

Это и очереди в поликлиниках, нехватка узких специалистов, текущее тарифообразование не позволяет покрывать реальные расходы, в связи с чем нарастает дефицит бюджета и кредиторская задолженность в медицинских организациях, особенно в сельской местности, не решаются сложности работы в неинтегрированных информационных системах, что отражается на качестве оказываемых услуг, прозрачности и эффективности расходов", - сказала Перепечина.


Она отметила, что ни в одном регионе не обеспечено 100-процентное обеспечение медицинскими работниками организаций здравоохранения до уровня минимальных нормативов.

Согласно заключению Агентства по стратегическому планированию и реформам РК, несмотря на достижение показателей результатов нацпроекта на 100% и реализации мероприятий на 89%, запланированный на 2021 год социально-экономический эффект и стратегические показатели достигнуты лишь на 25% (достигнуты 2 из 8 показателей), а основные показатели здоровья населения имеют отрицательную динамику.

Депутат подчеркнула, что проблемы качества и доступности в оказании медицинской помощи населению подтверждает увеличивающийся рост жалоб. Только за период 2020-2021 годы количество жалоб увеличилось более чем в 2 раза, с 7800 до 17,5 тысячи.

Напомним, более двухсот сел в Казахстане не имеют медицинских объектов.
 

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Сенаторы призвали правительство РК комплексно модернизировать сферу здравоохранения

02.12.2022, 15:38 3491
В Казахстане имеются нерешенные проблемы, в частности с доступностью медицинских услуг незастрахованному населению
Астана. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В сенате состоялся правительственный час на тему "Доступная и эффективная система здравоохранения", в ходе которого депутаты призвали правительство комплексно модернизировать сферу здравоохранения, сообщает пресс-служба сената.

Вице-спикер палаты Ольга Перепечина отметила, что создание условий, позволяющих каждому гражданину реализовывать свое право на охрану здоровья, является главным приоритетом государственной политики.

Она подчеркнула, что проблемы в отрасли остаются актуальными и в этом сенаторы убеждались не раз в ходе своих поездок в регионы.

Сегодня, несмотря на второй год реализации национального проекта "Качественное и доступное здравоохранение для каждого гражданина "Здоровая нация", принимаемые меры и выделяемые средства, проблемы в системе здравоохранения, к сожалению, остаются актуальными: это и очереди в поликлиниках, нехватка узких специалистов, текущее тарифообразование не позволяет покрывать реальные расходы, в связи с чем нарастает дефицит бюджета и кредиторская задолженность в медицинских организациях, особенно в сельской местности, не решаются сложности работы в неинтегрированных информационных системах, что отражается на качестве оказываемых услуг, прозрачности и эффективности расходов", - сказала Ольга Перепечина.


По словам сенатора Акмарал Альназаровой, Казахстан, как член Организации Объединенных Наций, имеет обязательства по достижению 17 глобальных целей устойчивого развития, принятых на Генеральной ассамблее ООН.

С момента принятия повестки дня в области устойчивого развития Казахстану удалось достичь видимого прогресса в их реализации, однако половина индикаторов целей в области здравоохранения не достигнуты - 7 из 14.

По словам депутата, в стране имеются нерешенные проблемы, в частности с доступностью медицинских услуг незастрахованному населению. В то же время те, кто застрахован, недополучают положенный объем медуслуг. Имеются проблемы низкого качества проводимых в стране скринингов на раннее выделение заболеваний, а также качество амбулаторного лекарственного обеспечения.

Сенат обеспокоен высокими показателями материнской и младенческой смертности. С момента внедрения системы медицинского страхования в стране незастрахованной женщине репродуктивного возраста недоступна плановая подготовка к беременности, амбулаторное или стационарное лечение. Только после 10-й недели беременности женщина получает статус застрахованной в льготной категории граждан, когда важное для наблюдения и лечения время упущено", - рассказала сенатор.


Она отметила, что с учетом критической ситуации по материнской смертности необходимо расширить спектр медицинских услуг как для беременных, так для женщин репродуктивного возраста и пересмотреть списки амбулаторного лекарственного обеспечения для беременных.

Не каждая женщина может наблюдаться и лечиться за свой счет", - подчеркнула депутат.


Также в ходе правительственного часа со своими докладами выступили министр здравоохранения Республики Ажар Гиният и председатель правления корпоративного фонда University Medical Center Юрий Пя, в обсуждении вопросов принимали участие представители государственных органов, заместители акимов областей и городов Астаны, Алматы, Шымкента, независимые специалисты в области здравоохранения и члены клуба молодых экспертов при сенате.

По итогам правительственного часа были сформированы рекомендации, которые будут направлены в адрес правительства.

Ранее сообщалось, что более двухсот сел в Казахстане не имеют медицинских объектов.
 

В Казахстане запустят производство противоопухолевых препаратов

02.12.2022, 09:12 5971
Займется этим швейцарская фармацевтическая компания
Астана. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Министерством здравоохранения Республики Казахстан и швейцарской фармацевтической компанией Roche Holding AG подписано соглашение о реализации проекта по локализации производства инновационных противоопухолевых препаратов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РК.

Мы приветствуем трансферт швейцарских технологий в Казахстан, в том числе реализацию компанией Roche проектов, направленных на внедрение современных методов диагностики и лечения социально значимых заболеваний, осуществляя активный вклад в развитие системы здравоохранения Казахстана", - отметила министр здравоохранения РК Ажар Гиният в ходе встречи с главой концерна доктором Кристофом Францем.


Министр подчеркнула, что данный совместный проект с ведущей фармкомпанией улучшит доступ пациентов к инновационным лекарственным средствам и методам лечения, особенно тем, которые предназначены для лечения определенных онкологических заболеваний, таких как рак молочной железы.

Глава фармкомпании Кристоф Франц в свою очередь поблагодарил казахстанскую сторону за активную сотрудничество и заверил, что партнерские отношения по целому ряду направлений, начиная с производства лекарств до трансфера технологий, будут только укрепляться.
 

В Алматы врачам удалось извлечь из желудка ребенка батарейку без операции

01.12.2022, 18:42 7971
В Алматы врачам удалось извлечь из желудка ребенка батарейку без операции
Фото: Центр детской неотложной медицинской помощи Алматы
С начала года в Центр детской неотложной медицинской помощи поступили 125 детей с инородным телом в ЖКТ
Алматы. 1 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Центр детской неотложной медицинской помощи Алматы обратились родители трехлетнего ребенка. По словам мамы малыша, он проглотил мизинчиковую батарейку.

ФГДС-исследование показало наличие инородного тела на дне желудка. Отметим, что воспалительный процесс после заглатывания батарейки начинается уже через несколько часов. Это становится причиной ожога слизистой оболочки желудка или пищевода и даже перфорации органов.

При попытке вытащить инородное тело оно все время выскальзывало из верхней трети пищевода, как раз в зоне верхнего физиологического сужения. После чего мы решили подвести батарейку к верхней трети и завести за нее катетер Фолея. Инородное тело было захвачено с помощью корзинки Дормия (инструмент предназначен для удаления камней и различных инородных тел из полостей при проведении эндоскопических процедур). Затем катетер Фолея был надут и вместе с тубусом эндоскопа и корзиной Дормия, захватившей инородное тело, был успешно извлечен из желудка и пищевода", - рассказал врач хирург-эндоскопист Центра детской неотложной медицинской помощи Алматы Мурат Дуйсебаев.


Благодаря оперативно оказанной медицинской помощи и находчивости врачей обошлось без хирургической операции.

С начала года в Центр детской неотложной медицинской помощи поступили 125 детей с инородным телом в желудочно-кишечном тракте и 32 ребенка с инородным телом в дыхательных путях. В основном дети проглатывают монеты, батарейки, мелкие игрушки. В легких врачи находят в основном арахис, семечки, грецкий орех, колпачки от ручек.
 

ВОЗ переименует оспу обезьян из-за давления США

23.11.2022, 10:01 23976
Администрация президента США оказывает давление на ВОЗ и в частном порядке попросила организацию поменять название болезни.
Астана. 23 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) намерена переименовать оспу обезьян в MPOX (Эм-пи-оу-экс).
 
Решение может быть объявлено сегодня, 23 ноября. Оно было принято в рамках борьбы со стигматизацией (формирование негативного отношения к отдельному человеку или группе людей на основании каких-то особенностей ), сообщает Lenta.ru.
 
Как информирует издание, администрация президента США Джо Байдена оказывает давление на ВОЗ и в частном порядке попросила организацию поменять название болезни.
 

США будут принимать меры в одностороннем порядке, если международная организация не будет действовать достаточно быстро", - говорится в статье.


Ранее в ВОЗ оспу обезьян назвали чрезвычайной ситуацией международного значения.

По последним данным ВОЗ, с начала года в 109 странах было зарегистрировано 77,2 тысячи случаев оспы обезьян, 36 человек умерли от инфекции. В июле организация объявила оспу обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения международного значения.
 

Более двухсот сел в Казахстане не имеют медицинских объектов

22.11.2022, 11:45 26526
Медицинская инфраструктура ПМСП села имеет износ более 50%.
Астана. 22 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В результате инвентаризации сел, проведенной по поручению президента страны, выяснилось, более 200 населенных пунктов не имеют медицинских объектов, порядка 400 медицинских объектов находятся в арендованных, аварийных, приспособленных зданиях, рассказала на заседании правительства министр здравоохранения Казахстана Ажар Гиният.
 
По ее словам, медицинская инфраструктура ПМСП села имеет износ более 50%.
 

Предвыборной программой главы государства предусмотрено открытие в сельской местности 700 новых медицинских объектов, укомплектованных профессиональными кадрами и современным оборудованием. При этом национальным проектом запланировано строительство 655 объектов ПМСП и организация 32 многопрофильных центральных районных больниц", - проинформировала Гиният.

 
Проект включает три задачи:
 
Первое - обеспечить все сельские населенные пункты медицинской инфраструктурой путем строительства недостающих организаций первичной медико-санитарной помощи: медпунктов, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий.
 
Второе - организация сети современных многопрофильных центральных межрайонных больниц, оснащенных современным медицинским оборудованием.
 
Третье - обеспечение объектов сельского здравоохранения медицинскими кадрами.

Проект потребует финансирование в объеме 217,7 млрд тенге за счет средств республиканского бюджета, в том числе на строительство объектов ПМСП (МП, ФАП, ВА); организацию 32 многопрофильных центральных районных больниц",- проинформировала министр.


Ажар Гиният также рассказала, каким болезням наиболее подвержено население сельской местности. Так, анализ здоровья сельского населения показывает, что на первом месте у сельчан -  болезни органов дыхания, на которые приходится 42,7%, пищеварения - 9%.

 

БЦЖ вместо Манту: вколовшая детям вакцину медсестра уволилась

11.11.2022, 08:35 42991
БЦЖ вместо Манту: вколовшая детям вакцину медсестра уволилась
Фото: Depositphotos
Актобе. 11 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Актобе медсестра, перепутавшая живую вакцину БЦЖ с туберкулиновой пробой, уволилась по собственному желанию.
 
Как сообщает телеканал КТК, после огласки и саму медсестру, и врача отстранили от работы. Позже выяснилось, что обе женщины уволились по собственному желанию, но следствие по делу продолжается.
 
Школу, где случился скандал, обслуживала частная клиника, выигравшая госзаказ.
 
Теперь учебное заведение обслуживает государственная поликлиника. Облздрав расторг договор с частным центром.
 

На сегодняшний день приказом областного управления здравоохранения был (…) строгий выговор главному врачу "Медикус-центра". На сегодня дети под контролем. Все школы, которые были прикреплены к "Медикус-центру", четыре школы, отданы приказом областного управления здравоохранения в каргалинскую больницу", - проинформировала заместитель руководителя управления здравоохранения Актюбинской области Бахытжан Тулкибаева.

 
Напомним, вопиющий случай произошел в сентябре. 42 первоклассникам в школе вместо пробы Манту ввели живую вакцину БЦЖ. Место укола разбухло и нагноилось. Когда родители стали разбираться, выяснилось, что произошла ошибка. Оказалось, медсестра с большим стажем почему-то перепутала ампулы.
 

В Шымкенте открылся Центр ядерной медицины

10.11.2022, 18:29 44811
В Шымкенте открылся Центр ядерной медицины
Фото: otyrar.kz
Шымкент. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте открылся Центр ядерной медицины для выявления онкологических заболеваний на ранней стадии.
 

Центр оснащен новейшей современной медицинской аппаратурой, установлены высокотехнологичные ПЭТ, КТ-оборудование. Здесь смогут выявлять онкологические заболевания на самой ранней стадии, предупреждая развитие патологии, и сократить смертность", - сообщает телеканал OTYRAR.

 
Ранее жителям Шымкента, столкнувшимся с подобными болезнями, приходилось ждать в очереди до 2-3 месяцев и выезжать на диагностику в Астану и Алматы. Теперь нет такой необходимости. Обследование можно будет пройти в Центре ядерной медицины.
 
Центр также планирует обслуживать население Туркестанской, Кызылординской, Жамбылской областей, а также горожан из ближнего зарубежья.
 

Мощность ПЭТ, КТ в день до 20-30 человек. Медоборудование высокотехнологичное позволит принимать даже граждан из соседних республик - Узбекистана, Таджикистана. Будет принимать и жителей из Туркестанской, Кызылординской, Жамбылской областей. Развивать медицинский туризм", - сказал на открытии руководитель управления здравоохранения Шымкента Нурлыбек Асылбеков.

 

Более 750 тысяч случаев гриппа зарегистрировано в Казахстане с начала октября

03.11.2022, 16:20 68776
Более 750 тысяч случаев гриппа зарегистрировано в Казахстане с начала октября
Астана. 3 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане обнаружена циркуляция двух штаммов вируса гриппа - A (H3N2) и B, которые включены в состав вакцины, сообщила на брифинге руководитель управления эпидемиологического надзора за инфекционными заболеваниями Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК Роза Кожапова.
 

С начала текущего эпидсезона зарегистрировано 764 247 случаев ОРВИ. При этом заболеваемость в республике остается на уровне аналогичного периода прошлого года", - уточнила Кожапова.

 
Наибольшее число случаев гриппа зарегистрировано в Кызылординской области - 128 случаев. В Жетысуской области - 84, в Актюбинской - 69, в Алматы - 60.
 
Также она отметила, что помимо гриппа в Казахстане циркулируют и негриппозные вирусы.
 

На другие негриппозные инфекции обследовано 1202 пробы, из них в 254 пробах (21,1%) установлен положительный результат, в том числе на риновирус - 93, РС вирус - 77, парагрипп - 31, коронавирус - 20, аденовирусная - 17, бокавирус - 10, метапневмовирус - 6", - сообщила начальник управления эпиднадзора.

 
Кожапова подчеркнула, что наиболее эффективным способом профилактики заболевания является вакцинация. В текущем году на бюджетные средства закуплено 2,3 млн доз вакцины "ГРИППОЛ +" производства России. Это позволит охватить 12% от общего населения республики при рекомендуемом ВОЗ не менее 10%.
 

За счет средств государственного бюджета вакцинируются наиболее уязвимые группы населения: медицинские работники; дети, состоящие на диспансерном учете в медицинских организациях; дети организаций образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, домов ребенка; по эпидемиологическим показаниям", - пояснила Роза Кожапова.

 
В Казахстане вакцинация населения против гриппа проводится с начала октября. Сегодня по республике привито против гриппа 1 806 710 человек, или 9,5 % от общего населения республики, в том числе 97,3 % - из средств местного бюджета, 1,6% - за счет работодателей и 1,1% на платной основе.
 

Из общего числа привитых вакцинировано: детей до 14 лет - 392 076 (21,2%), взрослых - 1 423 287 (78,8 %). Поствакцинальных осложнений не зарегистрировано", - подчеркнула Роза Кожапова.

 
Роза Кожапова напомнила, что грипп начинается внезапно и сопровождается резким скачком температуры. Появляется выраженная интоксикация организма, а также озноб, адинамия, мышечные и головные боли, ломота во всем теле, сухой кашель с болями за грудиной.
 
Для предупреждения заболевания рекомендуется соблюдать простые меры профилактики: ограничение посещения мест массового скопления людей, регулярное проветривание помещений, усиление дезинфекционного режима с использованием антисептических средств, ограничение контактов с больными людьми, обеспечение их изоляции.
 

Учитывая, что 80% заболевших - это дети, при появлении симптомов гриппа и ОРВИ оставлять детей дома и не отправлять в дошкольные организации и школы", - рекомендовала представитель Минздрава.

 

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