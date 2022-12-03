Депутат: 57,7% населения Казахстана удовлетворены качеством медуслуг

Ни в одном регионе не обеспечено 100-процентное обеспечение медицинскими работниками организаций здравоохранения до уровня минимальных нормативов.

Астана. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат сената Ольга Перепечина в ходе правительственного часа в палате парламента назвала проблемы системы здравоохранения в Казахстане.





К сожалению, ожидаемая продолжительность жизни снизилась, младенческая и материнская смертность выросли, уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью медицинских услуг оставляет желать лучшего и составил 57,7%", - проинформировала спикер.





По словам депутата, сегодня, несмотря на второй год реализации национального проекта "Качественное и доступное здравоохранение для каждого гражданина "Здоровая нация", принимаемые меры и выделяемые средства, проблемы в системе здравоохранения, к сожалению, остаются актуальными.





Это и очереди в поликлиниках, нехватка узких специалистов, текущее тарифообразование не позволяет покрывать реальные расходы, в связи с чем нарастает дефицит бюджета и кредиторская задолженность в медицинских организациях, особенно в сельской местности, не решаются сложности работы в неинтегрированных информационных системах, что отражается на качестве оказываемых услуг, прозрачности и эффективности расходов", - сказала Перепечина.





Она отметила, что ни в одном регионе не обеспечено 100-процентное обеспечение медицинскими работниками организаций здравоохранения до уровня минимальных нормативов.





Согласно заключению Агентства по стратегическому планированию и реформам РК, несмотря на достижение показателей результатов нацпроекта на 100% и реализации мероприятий на 89%, запланированный на 2021 год социально-экономический эффект и стратегические показатели достигнуты лишь на 25% (достигнуты 2 из 8 показателей), а основные показатели здоровья населения имеют отрицательную динамику.





Депутат подчеркнула, что проблемы качества и доступности в оказании медицинской помощи населению подтверждает увеличивающийся рост жалоб. Только за период 2020-2021 годы количество жалоб увеличилось более чем в 2 раза, с 7800 до 17,5 тысячи.



