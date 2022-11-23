Более двухсот сел в Казахстане не имеют медицинских объектов

Астана. 22 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В результате инвентаризации сел, проведенной по поручению президента страны, выяснилось, более 200 населенных пунктов не имеют медицинских объектов, порядка 400 медицинских объектов находятся в арендованных, аварийных, приспособленных зданиях, рассказала на заседании правительства министр здравоохранения Казахстана Ажар Гиният.
По ее словам, медицинская инфраструктура ПМСП села имеет износ более 50%.
Предвыборной программой главы государства предусмотрено открытие в сельской местности 700 новых медицинских объектов, укомплектованных профессиональными кадрами и современным оборудованием. При этом национальным проектом запланировано строительство 655 объектов ПМСП и организация 32 многопрофильных центральных районных больниц", - проинформировала Гиният.
Проект включает три задачи:
Первое - обеспечить все сельские населенные пункты медицинской инфраструктурой путем строительства недостающих организаций первичной медико-санитарной помощи: медпунктов, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий.
Второе - организация сети современных многопрофильных центральных межрайонных больниц, оснащенных современным медицинским оборудованием.
Третье - обеспечение объектов сельского здравоохранения медицинскими кадрами.
Проект потребует финансирование в объеме 217,7 млрд тенге за счет средств республиканского бюджета, в том числе на строительство объектов ПМСП (МП, ФАП, ВА); организацию 32 многопрофильных центральных районных больниц",- проинформировала министр.
Ажар Гиният также рассказала, каким болезням наиболее подвержено население сельской местности. Так, анализ здоровья сельского населения показывает, что на первом месте у сельчан - болезни органов дыхания, на которые приходится 42,7%, пищеварения - 9%.