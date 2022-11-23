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Более двухсот сел в Казахстане не имеют медицинских объектов

22.11.2022, 11:45 2286
Астана. 22 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В результате инвентаризации сел, проведенной по поручению президента страны, выяснилось, более 200 населенных пунктов не имеют медицинских объектов, порядка 400 медицинских объектов находятся в арендованных, аварийных, приспособленных зданиях, рассказала на заседании правительства министр здравоохранения Казахстана Ажар Гиният.
 
По ее словам, медицинская инфраструктура ПМСП села имеет износ более 50%.
 

Предвыборной программой главы государства предусмотрено открытие в сельской местности 700 новых медицинских объектов, укомплектованных профессиональными кадрами и современным оборудованием. При этом национальным проектом запланировано строительство 655 объектов ПМСП и организация 32 многопрофильных центральных районных больниц", - проинформировала Гиният.

 
Проект включает три задачи:
 
Первое - обеспечить все сельские населенные пункты медицинской инфраструктурой путем строительства недостающих организаций первичной медико-санитарной помощи: медпунктов, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий.
 
Второе - организация сети современных многопрофильных центральных межрайонных больниц, оснащенных современным медицинским оборудованием.
 
Третье - обеспечение объектов сельского здравоохранения медицинскими кадрами.

Проект потребует финансирование в объеме 217,7 млрд тенге за счет средств республиканского бюджета, в том числе на строительство объектов ПМСП (МП, ФАП, ВА); организацию 32 многопрофильных центральных районных больниц",- проинформировала министр.


Ажар Гиният также рассказала, каким болезням наиболее подвержено население сельской местности. Так, анализ здоровья сельского населения показывает, что на первом месте у сельчан -  болезни органов дыхания, на которые приходится 42,7%, пищеварения - 9%.

 

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БЦЖ вместо Манту: вколовшая детям вакцину медсестра уволилась

11.11.2022, 08:35 18751
БЦЖ вместо Манту: вколовшая детям вакцину медсестра уволилась
Фото: Depositphotos
Актобе. 11 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Актобе медсестра, перепутавшая живую вакцину БЦЖ с туберкулиновой пробой, уволилась по собственному желанию.
 
Как сообщает телеканал КТК, после огласки и саму медсестру, и врача отстранили от работы. Позже выяснилось, что обе женщины уволились по собственному желанию, но следствие по делу продолжается.
 
Школу, где случился скандал, обслуживала частная клиника, выигравшая госзаказ.
 
Теперь учебное заведение обслуживает государственная поликлиника. Облздрав расторг договор с частным центром.
 

На сегодняшний день приказом областного управления здравоохранения был (…) строгий выговор главному врачу "Медикус-центра". На сегодня дети под контролем. Все школы, которые были прикреплены к "Медикус-центру", четыре школы, отданы приказом областного управления здравоохранения в каргалинскую больницу", - проинформировала заместитель руководителя управления здравоохранения Актюбинской области Бахытжан Тулкибаева.

 
Напомним, вопиющий случай произошел в сентябре. 42 первоклассникам в школе вместо пробы Манту ввели живую вакцину БЦЖ. Место укола разбухло и нагноилось. Когда родители стали разбираться, выяснилось, что произошла ошибка. Оказалось, медсестра с большим стажем почему-то перепутала ампулы.
 

В Шымкенте открылся Центр ядерной медицины

10.11.2022, 18:29 20571
В Шымкенте открылся Центр ядерной медицины
Фото: otyrar.kz
Шымкент. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте открылся Центр ядерной медицины для выявления онкологических заболеваний на ранней стадии.
 

Центр оснащен новейшей современной медицинской аппаратурой, установлены высокотехнологичные ПЭТ, КТ-оборудование. Здесь смогут выявлять онкологические заболевания на самой ранней стадии, предупреждая развитие патологии, и сократить смертность", - сообщает телеканал OTYRAR.

 
Ранее жителям Шымкента, столкнувшимся с подобными болезнями, приходилось ждать в очереди до 2-3 месяцев и выезжать на диагностику в Астану и Алматы. Теперь нет такой необходимости. Обследование можно будет пройти в Центре ядерной медицины.
 
Центр также планирует обслуживать население Туркестанской, Кызылординской, Жамбылской областей, а также горожан из ближнего зарубежья.
 

Мощность ПЭТ, КТ в день до 20-30 человек. Медоборудование высокотехнологичное позволит принимать даже граждан из соседних республик - Узбекистана, Таджикистана. Будет принимать и жителей из Туркестанской, Кызылординской, Жамбылской областей. Развивать медицинский туризм", - сказал на открытии руководитель управления здравоохранения Шымкента Нурлыбек Асылбеков.

 

Более 750 тысяч случаев гриппа зарегистрировано в Казахстане с начала октября

03.11.2022, 16:20 44946
Более 750 тысяч случаев гриппа зарегистрировано в Казахстане с начала октября
Астана. 3 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане обнаружена циркуляция двух штаммов вируса гриппа - A (H3N2) и B, которые включены в состав вакцины, сообщила на брифинге руководитель управления эпидемиологического надзора за инфекционными заболеваниями Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК Роза Кожапова.
 

С начала текущего эпидсезона зарегистрировано 764 247 случаев ОРВИ. При этом заболеваемость в республике остается на уровне аналогичного периода прошлого года", - уточнила Кожапова.

 
Наибольшее число случаев гриппа зарегистрировано в Кызылординской области - 128 случаев. В Жетысуской области - 84, в Актюбинской - 69, в Алматы - 60.
 
Также она отметила, что помимо гриппа в Казахстане циркулируют и негриппозные вирусы.
 

На другие негриппозные инфекции обследовано 1202 пробы, из них в 254 пробах (21,1%) установлен положительный результат, в том числе на риновирус - 93, РС вирус - 77, парагрипп - 31, коронавирус - 20, аденовирусная - 17, бокавирус - 10, метапневмовирус - 6", - сообщила начальник управления эпиднадзора.

 
Кожапова подчеркнула, что наиболее эффективным способом профилактики заболевания является вакцинация. В текущем году на бюджетные средства закуплено 2,3 млн доз вакцины "ГРИППОЛ +" производства России. Это позволит охватить 12% от общего населения республики при рекомендуемом ВОЗ не менее 10%.
 

За счет средств государственного бюджета вакцинируются наиболее уязвимые группы населения: медицинские работники; дети, состоящие на диспансерном учете в медицинских организациях; дети организаций образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, домов ребенка; по эпидемиологическим показаниям", - пояснила Роза Кожапова.

 
В Казахстане вакцинация населения против гриппа проводится с начала октября. Сегодня по республике привито против гриппа 1 806 710 человек, или 9,5 % от общего населения республики, в том числе 97,3 % - из средств местного бюджета, 1,6% - за счет работодателей и 1,1% на платной основе.
 

Из общего числа привитых вакцинировано: детей до 14 лет - 392 076 (21,2%), взрослых - 1 423 287 (78,8 %). Поствакцинальных осложнений не зарегистрировано", - подчеркнула Роза Кожапова.

 
Роза Кожапова напомнила, что грипп начинается внезапно и сопровождается резким скачком температуры. Появляется выраженная интоксикация организма, а также озноб, адинамия, мышечные и головные боли, ломота во всем теле, сухой кашель с болями за грудиной.
 
Для предупреждения заболевания рекомендуется соблюдать простые меры профилактики: ограничение посещения мест массового скопления людей, регулярное проветривание помещений, усиление дезинфекционного режима с использованием антисептических средств, ограничение контактов с больными людьми, обеспечение их изоляции.
 

Учитывая, что 80% заболевших - это дети, при появлении симптомов гриппа и ОРВИ оставлять детей дома и не отправлять в дошкольные организации и школы", - рекомендовала представитель Минздрава.

 

В "СК-Фармация" объяснили, почему не могут закупать дорогие лекарства для благотворительных организаций

02.11.2022, 15:08 47896
В "СК-Фармация" объяснили, почему не могут закупать дорогие лекарства для благотворительных организаций
Астана. 2 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В ТОО "СК-Фармация" ответили на претензии фонда "Қазақстан халқына" и объяснили, почему не могут покупать редкие и дорогостоящие лекарства для детей с орфанными заболеваниями.
 
В информации, опубликованной на официальном сайте компании, поясняется, что 11 октября 2022 года приказом № 273/НҚ Агентства по защите и развитию конкуренции РК "СК-Фармация" включена в реестр субъектов специального права. Согласно приказу, ей запрещается заниматься иными видами деятельности, не предусмотренными законодательством РК. В частности, "СК-Фармация" не имеет права хранить и транспортировать лекарства для благотворительных организаций.
 
Уведомление о расторжении меморандума было направлено в ОФ "Қазақстан халқына".
 
Тем не менее "СК-Фармация" является единым дистрибьютором по закупу, хранению и транспортировке лекарств и медизделий в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) и в системе обязательного социального медицинского страхования (ОСМС).
 

Осознавая и проявляя социальную ответственность, СК-Фармация стала участником меморандума в рамках оказания услуги по лекарственным средствам, закупаемым за счет ОФ "Қазақстан халқына". При этом в рамках Меморандума СК-Фармация осуществляет хранение и транспортировку лекарственных средств во все регионы страны на безвозмездной основе, за счет собственных средств", - подчеркивается в информации.

 
На сегодняшний день в рамках меморандума заключены 4 договора, которые исполнены со стороны "СК-Фармация" в полном объеме.
 
Еще 3 проекта договоров находятся в процессе согласования с ОФ "Қазақстан халқына".
 

Учитывая, что договоры, заключаемые в рамках Меморандума, являются социально значимыми и что от них зависят жизни пациентов, СК-Фармация прорабатывает с Агентством по защите и развитию конкуренции РК вопрос по завершению всех совместных проектов с ОФ "Қазақстан халқына" до конца текущего года. Таким образом, оставшиеся 3 проекта по лекарственному обеспечению будут исполнены в полном объеме. СК-Фармация осуществит хранение и транспортировку закупленных в рамках Меморандума лекарственных средств до всех регионов страны", - отмечается на сайте.

 
Ранее член попечительского совета ОФ "Қазақстан халқына" Эльмира Алиева на своей странице в Facebook опубликовала документ о расторжении меморандума между фондом и ТОО "СК-Фармация".
 
По ее словам, из-за расторжения договора компания больше не сможет поставлять фонду некоторые лекарства для больных орфанными заболеваниями.
 

Чиновников не волнует, что дети на грани жизни и смерти. Уважаемые родители детей с редкими заболеваниями: муковисцидоз, ахондроплазия, СМА, требуйте с Агентства по защите и развитию конкуренции, ТОО "СК-Фармация", Министерства здравоохранения РК решить этот вопрос в самые кратчайшие сроки", - написала Алиева.

 

В ВОЗ считают оспу обезьян чрезвычайной ситуацией международного значения

01.11.2022, 21:17 49996
Цюрих. 1 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайной ситуации, связанной с оспой обезьян, по итогам заседания пришел к выводу, что вспышка этого заболевания остается чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения международного значения.
 
Комитет пришел к консенсусному мнению, что это событие продолжает соответствовать критериям Международных медико-санитарных правил для чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, имеющим международное значение, сообщает РИА Новости.
 
Вспышка оспы обезьян представляет риск на международном уровне и требует скоординированных действий от стран для снижения ее воздействия.
 
Сообщается, что генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус согласился с рекомендациями комитета.
 
По последним данным ВОЗ, с начала года в 109 странах было зарегистрировано 77,2 тысячи случаев оспы обезьян, 36 человек умерли от инфекции. В июле организация объявила оспу обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения международного значения.
 

Ввести обязательный пренатальный тест ДНК планируют в Казахстане

27.10.2022, 18:13 57851
Ввести обязательный пренатальный тест ДНК планируют в Казахстане
Фото: Pixabay.com
Астана. 27 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство здравоохранения Казахстана намерено принять ряд стратегических решений по дальнейшему совершенствованию службы пренатальной (дородовой) медицины, направленной на повышение эффективности ранней диагностики и профилактики аномалий развития плода, снижения младенческой смертности, инвалидизации детей, сообщили в пресс-службе ведомства.
 
В частности, создана экспертная группа из ведущих специалистов страны по пренатальной ультразвуковой диагностике.
 
Впервые в стране разработаны нормативные документы, регламентирующие работу службы пренатальной медицины в РК, - "Стандарт организации проведения пренатального ультразвукового скрининга в Республике Казахстан" и "Дорожная карта по дальнейшему совершенствованию пренатальной ультразвуковой диагностики в Республике Казахстан на 2022-2025 годы".
 
В рамках программ проведено обучение по повышению профессиональной подготовки врачей ультразвуковой диагностики и медицинских генетиков страны.
 
Сертифицированы 150 врачей пренатальной ультразвуковой диагностики согласно международным стандартам.
 
Минздрав также рассматривает вопрос внедрения в клиническую практику метода неинвазивного пренатального теста ДНК с 9 недель беременности.
 

Данное исследование является одним из уникальных современных методов, позволяющим с высокой чувствительностью определить хромосомные аномалии плода на ранних сроках беременности, и безопасно как для женщины, так и для плода", - пояснили в Минздраве.

 
На сегодняшний день в регионах организованы центры охраны плода в целях оказания медицинских услуг экспертного уровня для улучшения перинатальных исходов.
 

Своевременное проведение скрининговых исследований при беременности, внедрение современных и эффективных медицинских технологий, основанных на последних достижениях пренатальной медицины, дает возможность выделить группу риска по врожденной патологии и диагностировать большой спектр аномалий развития плода", - подчеркнули в министерстве.

 

Сразу две международные выставки по здравоохранению откроются в Астане

25.10.2022, 15:34 62986
Сразу две международные выставки по здравоохранению откроются в Астане
Фото: Depositphotos
Астана. 25 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане с 26 октября по 28 октября на территории МВЦ "EXPO" состоятся сразу две отраслевые выставки: 18-я Казахстанская международная выставка по здравоохранению Astana Zdorovie 2022 и 1-я Казахстанская международная выставка "Оборудование, сырье и технологии для фармацевтической промышленности" - PharmaTECH Kazakhstan 2022.
 

Объединенная экспозиция выступит площадкой для демонстрации новейшей медицинской техники и оборудования, расходных материалов, товаров медицинского назначения и медицинских услуг, лабораторной техники, фармацевтики и лекарственных препаратов", - сообщили в Минздраве.

 
В 2022 году экспонентами выступают более 60 компаний из Беларуси, Венгрии, Казахстана, России и Турции. Коллективным стендом будет представлена Омская область России. Среди экспонентов 2022 года заявлены производители и поставщики медицинского, лабораторного, диагностического оборудования и техники, расходных материалов, хирургических инструментов, иммунобиологических, биофармацевтических и лекарственных препаратов, биологически активных добавок, гигиенических средств, комплексных систем подготовки воды и очистки стоков для фармацевтической промышленности, эксперты в вопросах фармаконадзора и регистрации цен и другие.
 
50% от общего числа участников составляют крупные казахстанские компании.
 

В этом году в рамках выставки для участников и посетителей выставки организована насыщенная деловая программа, включающая форумы, семинары и конференции по самым актуальным вопросам здравоохранения. 26 октября пройдет II Международный фармацевтический форум Global Pharm", - сообщается в пресс-релизе.

 
Во второй день работы выставки, 27 октября, состоится II Международный форум по медицинской технике MedTech, в программе которого заявлены выступления отечественных и зарубежных докладчиков. Форумы организованы Министерством здравоохранения РК и ТОО "СК-Фармация".
 
В дни работы выставок также пройдут семинары и мастер-классы участников. Компания 103.kz выступит с темой: "Digital-инструменты для продвижения лекарственных препаратов и БАД", а спикеры MedStandard привлекут внимание аудитории к изменениям в сфере регулирования медицинских изделий в РК в 2022 году. Специалисты компании LONGEST REHAB SCHOOL проведут семинар по современному подходу к диагностике и лечению пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, а также мастер-класс по ударно-волновой терапии и лазеротерапии в лечении и реабилитации заболеваний опорно-двигательного аппарата.
 

О порядке оформления посмертного донорства органов рассказали в Минздраве

19.10.2022, 16:37 71341
О порядке оформления посмертного донорства органов рассказали в Минздраве
Фото: Depositphotos
Астана. 19 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве здравоохранения Казахстана рассказали, как можно при жизни зарегистрировать свое волеизъявление о согласии или отказе на изъятие у гражданина РК после смерти органов в целях трансплантации.
 

Это можно сделать через регистр граждан, выразивших право на посмертное донорство органов, при непосредственном обращении в поликлинику по месту прикрепления или на веб-портале электронного правительства", - сообщили в ведомстве.

 
Чтобы оформить согласие или отказ от посмертного донорства на портале egov.kz, гражданину необходимо:
 
  • авторизоваться через электронную цифровую подпись (ЭЦП) или одноразовый пароль;
  • выбрать услугу "Регистрация согласия или отзыва согласия (то есть отказ) на прижизненное добровольное пожертвование органов после смерти в целях трансплантации" в разделе "Здравоохранение";
  • выбрать тип заявления: "Регистрация отзыва на согласие (отказ)" либо "Регистрация согласия".

 

Чтобы зарегистрировать свое волеизъявление на посмертное донорство в организации ПМСП, вам следует обратиться в поликлинику по месту прикрепления, где ответственное лицо проверит ваши документы, удостоверяющие личность и статус прикрепления, после чего предоставит соответствующую форму (отказ или согласие). Заполненная форма заносится в регистр, а вам выдадут справку о регистрации волеизъявления, подписанную первым руководителем и скрепленную печатью организации ПМСП", - рассказали в Минздраве.

 
В ведомстве также подчеркнули, что трансплантация органов гражданам Республики Казахстан осуществляется бесплатно.
 
Ранее сообщалось, что Минздрав опубликовал поправки в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения. В их числе - развитие донорства в республике.
 
В Минздраве подчеркнули, что на 10 сентября 2022 года в листе ожидания находилось 3562 пациента, нуждающихся в трансплантации органов, в том числе 77 детей. Из них 3208 пациентов нуждаются в пересадке почки, 179 - в пересадке печени, 153 - сердца, 16 - легких и 6 - легочно-сердечного комплекса.
 
Предлагаемая поправка, по мнению Минздрава, будет способствовать увеличению донорского пула и получению доступа граждан РК к трансплантации органов и (или) тканей, а также сведет к минимуму риск купли-продажи органов.
 

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