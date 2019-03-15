Директор высшего медколледжа Алматы уволена за срыв госзаказа

Алматы. 14 марта. Kazakhstan Today - Директор высшего медицинского колледжа Алматы уволена за срыв госзаказа, передает Kazakhstan Today.

С деятельностью медколледжа аким Алматы Бауыржан Байбек ознакомился в ходе очередного рабочего объезда. Как доложил руководитель управления общественного здоровья Канат Тосекбаев, по итогам государственного аудита в деятельности колледжа установлены факты неэффективного использования бюджетных средств, а также расхождения между бухгалтерскими данными и налоговой отчетностью, сообщила пресс-служба акима города.

По информации пресс-службы, директор колледжа в установленные сроки не обеспечила подачу заявки для участия в конкурсе на 2019-2020 учебный год для получения государственного заказа, финансируемого за счет местного бюджета, что является одной из первостепенных и основных задач для руководителя учебного заведения. Таким образом, невыполнение государственного заказа колледжем, охватывающим 60% от общего числа учащихся, может привести к дефициту кадров среднего звена в медицинских организациях города, а также вызвать потенциальную социальную напряженность среди абитуриентов, особенно из социально незащищенных слоев населения.

"В сферу здравоохранения вкладываются достаточные средства, но количество жалоб от населения на качество медицинских услуг продолжает увеличиваться из года в год. Это и неэффективное лекарственное обеспечение, и грубость персонала. Как мне сейчас докладывают, к некоторым руководителям медицинских организаций в принципе невозможно попасть, ведут себя как царьки. Кто-то вообще не приходит на рабочее место, занимаются личным обогащением, соответственно коллектив страдает. В борьбе с коррупцией и обеспечением прозрачности системы здравоохранения города мы будем опираться на население. Ни одно заявление, ни одна жалоба не должны остаться нерассмотренными", - заявил Бауыржан Байбек.

По информации пресс-службы, глава мегаполиса поручил оснастить кабинеты руководителей всех медицинских организаций города видеокамерами с выводом картинки в управление общественного здоровья. В свою очередь, установленная видеокамера в кабинете руководителя управления будет выведена к курирующему заместителю акима города.

Кроме того, руководителю управления поручено продолжить работу по созданию независимых Наблюдательных советов, открыть отдельную горячую линию для обращения горожан. Разработанные индикаторы KPI включить в трудовые договора руководителей медорганизаций и активнее внедрять цифровые решения для обеспечения полной прозрачности всего лечебно-диагностического процесса.

В рамках проекта "Алматы - адалдык аланы" совместно с Агентством по делам госслужбы и противодействия коррупции будет реализован проект по организации открытого пространства с размещением заведующих приемных покоев, руководителей служб поддержки пациентов возле регистратур и приемных покоев.

"Даже на примере данного колледжа мы видим проблемы в управленческом составе, который не исполняет своих прямых обязанностей. Нам нужны профессионалы своего дела, честные и порядочные руководители, которые болеют за свое дело. Такой руководитель не будет организовывать звонки с целью протекционизма. Если это профессионал, если он на своем месте и уверен в своей правоте и честности, зачем ему это? Еще раз повторяю, если будут такие факты - надо увольнять. В целом нужно активно работать с участием правоохранительных органов по всем таким случаям и обращениям. Мы не можем быть хорошими для всех, необходимо принимать непопулярные, но необходимые меры и мы будем это делать", - сказал аким города.

Докладывая о реализации ранее данных поручений, руководитель управления общественного здоровья сообщил, что для обеспечения транспарентности закупа и обеспечения пациентов лекарствами, с апреля текущего года весь закуп лекарственных средств будет переведен на электронную платформу. По итогам проверки было выявлено, что 304 пациента, получавшие дорогостоящие препараты для лечения редких заболеваний, не являлись жителями города либо уже скончались. В связи с этим ведется работа по персонифицированной выдаче препаратов посредством "Аптечного робота".

Параллельно проводится экономическая экспертиза стоимости всей закупаемой медицинской техники. На сегодня расформировано 46 аффилированных Наблюдательных советов при медицинских организациях. С целью формирования качественного руководящего состава системы здравоохранения для каждого руководителя медицинских организации разработаны 70 индикаторов KPI. Кроме того, в текущем году планируется реорганизовать 28 медицинских учреждений, на сегодня восемь из них уже реорганизовано.

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