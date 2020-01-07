Нур-Султан. 6 января. Kazakhstan Today - До 1 апреля все казахстанцы считаются условно застрахованными в системе ОСМС, передает Kazakhstan Today.

С 1 января 2020 года в стране началось внедрение обязательного социального медицинского страхования . До 1 апреля текущего года все жители страны будут считаться условно застрахованными и могут беспрепятственно получать медицинские услуги, которые полагаются им в рамках пакета ГОБМП и пакета ОСМС. В этот период гражданам необходимо определиться со своим статусом застрахованности и стать участником ОСМС, сообщила сегодня Служба центральных коммуникаций по итогам брифинга с участием вице-министра здравоохранения Олжаса Абишева и председателя правления Фонда социального медстрахования Айбатыра Жумагулова.

По информации спикеров, с введением социального медицинского страхования бюджет системы здравоохранения в 2020 году составит 1,6 трлн тенге с увеличением объемов медицинской помощи в 1,5 раза.

В частности, объем финансирования амбулаторно-поликлинической помощи на 2020 год увеличится на 78%, до 740,9 млрд тенге с приоритетным финансированием первичной медико-санитарной помощи, что позволит в полном объем обеспечить охват населения профилактическими мероприятиями.

Объем финансирования консультативно-диагностических услуг увеличен в 5 раз, до 168,6 млрд тенге, в том числе школьной медицины в объеме 9,1 млрд тенге; восстановительного лечения и медицинской реабилитации - в 8 раз, до 55,7 млрд тенге; амбулаторного лекарственного обеспечения в рамках ГОБМП и в системе ОСМС возрастет в 2,3 раза и составит 197 млрд тенге.

Отмечается, что для консультации населения по вопросам ГОБМП и ОСМС, способах оплаты и наличии задолженности созданы каналы обратной связи: организован единый Сall-центр 1406, в региональных филиалах Фонда организованы кабинеты приема граждан. С целью оценки удовлетворенности населения медицинскими услугами разработано мобильное приложение, реализованы функции СМС - обратной связи.

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