Дорожную карту по развитию ядерной медицины разработают в Казахстане

НУР-СУЛТАН. 31 ДЕКАБРЯ - В ходе совещания по вопросам развития ядерной медицины были подняты вопросы текущего состояния дел, проблем и перспектив данной медицинской отрасли в Казахстане, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По словам вице-министра здравоохранения Ажар Гиният, в стране растет количество онкологических пациентов, которым требуется проведение современного метода диагностики.

Сейчас в Казахстане действует 4 позитронно-эмиссионых томографа (ПЭТ-центр): в Нур-Султане - 2, в Алматы - 1 и в Семее - 1.

Заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов отметил, что, в рамках направления "Высокоэффективная ранняя диагностика" Комплексного плана по борьбе с онкологическими заболеваниями, в ближайшие 2 года, для инновационных методов исследования запланировано открытие еще четырех ПЭТ-центров в городах Нур-Султане, Шымкенте, Актобе и Караганде.

По итогам совещания Ералы Тугжанов поручил разработать Дорожную карту по развитию отечественной ядерной медицины путем расширения сети ПЭТ-центров. А также, создать межведомственную рабочую группу из ответственных государственных и заинтересованных в сотрудничестве в рамках ГЧП компаний.



