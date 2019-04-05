Двух медсестер уволили, главврача оштрафовали в больнице Шымкента, где ребенку сделали клизму горячей водой

Шымкент. 4 апреля. Kazakhstan Today - Две медсестры уволены, главврач оштрафован после проверки Шымкентской городской инфекционной больницы, где ребенку сделали клизму горячей водой, передает Kazakhstan Today.

После медицинской процедуры, в результате которой малыш получил ожоги, Комитет охраны общественного здоровья Минздрава с участием независимых экспертов провел внеплановую проверку больницы. По ее итогам было установлено, что к проведению процедуры была допущена медсестра, не имеющая достаточного практического опыта работы, которая нарушила алгоритм проведения процедуры. При этом со стороны ответственных сотрудников больницы отсутствовал контроль за правильностью проведения процедуры, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Также проверка выявила, что врач-инфекционист больницы осуществляет клиническую деятельность без соответствующего допуска.

По итогам проверки по данному факту две медсестры уволены, старшая медсестра снята с должности, по отношению к заместителю главного врача и лечащему врачу приняты меры дисциплинарного взыскания в виде строгого выговора. Помимо этого, на главного врача Шымкентской городской инфекционной больницы наложено административное взыскание в виде штрафа в размере 45 МРП", - проинформировали в Минздраве.

Также материалы по результатам проверки будут направлены в правоохранительные органы для принятия процессуального решения.

В пресс-службе также сообщили, что в настоящее время ребенок, 2018 года рождения, по линии санавиации доставлен в Научный центр педиатрии и детской хирургии Алматы.

В настоящий момент состояние ребёнка не тяжелое, стабильное. При осмотре отмечается ожог правой ягодицы и прямой кишки. Ребёнку проведена ректоскопия, при которой отмечается ожог слизистой прямой кишки без признаков некроза и кровотечения. Остальные отделы толстой кишки не изменены. Ребёнок получает консервативное лечение. Прогноз заболевания благоприятный. Лечение ребенка находится на контроле министерства", - заключили в пресс-службе.

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