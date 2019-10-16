Электронный паспорт здоровья населения запустили в Казахстане

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Нур-Султан. 15 октября. Kazakhstan Today - Министерством здравоохранения РК запущен электронный паспорт здоровья (ЭПЗ) населения, передает Kazakhstan Today.

По информации вице-министра, за 2018-2019 годы в медицинских организациях были оптимизированы более 600 учетно-отчетных бумажных форм. В настоящий момент 121 учетно-отчетная форма полностью ведется в электронном формате.

Эти данные при обращении граждан в поликлиники или другие медорганизации будут сортироваться и раскладываться по электронным паспортам здоровья. На портале электронного правительства или в мобильном приложении электронного правительства вы можете увидеть адрес вашей поликлиники, узнать вашего лечащего врача, какие лекарства были выделены государством в рамках бесплатного лекарственного обеспечения, а также все те медицинские услуги, которые гарантируются государством для населения", - уточнил Абишев.

Информация пациента с локальных электронных паспортов здоровья, источниками которых выступают медицинские информационные системы, будет храниться в Едином центральном репозитории ЭПЗ, входящем в состав интеграционной Платформы и по согласию пациента будет доступна как медицинским работникам, так и самим пациентам.

Каждый гражданин может выбрать любую поликлинику, вне зависимости, частная она или государственная, где он хочет обслуживаться", - отметил вице-министр.

Все услуги доступны в мобильном приложении "eGov mobile". Получить их казахстанцы могут не только с помощью ЭЦП, но и без ЭЦП - применяя мобильные приложения.

Электронный паспорт работает на базе портала Egov в личном кабинете каждого пользователя. Это позволяет обеспечить максимальный уровень безопасности данных", - сказал Абишев.

Он подчеркнул, что на проект "Электронный паспорт здоровья" не было потрачено ни одного тенге, поскольку проект осуществляется на принципе совместной работы.

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