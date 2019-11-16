Фонд соцмедстрахования разработает механизм включения незастрахованных казахстанцев в медсистему

Нур-Султан. 15 ноября. Kazakhstan Today - В I квартале 2020 года гарантированный объем медпомощи и услуги в рамках медстрахования будут доступны всем, передает Kazakhstan Today.

I квартал 2020 года будет являться льготным периодом, когда все граждане будут считаться застрахованными и смогут получать медицинскую помощь бесплатно, сообщил председатель правления НАО "Фонд социального медицинского страхования" Айбатыр Жумагулов в эксклюзивном интервью Primeminister.kz

C 1 января 2020 года медицинские организации, работающие на договорной основе с Фондом социального медицинского страхования, начнут предоставлять медицинскую помощь гражданам страны в рамках обязательного социального медицинского страхования (ОСМС). Одним из принципов ОСМС является обязательность уплаты отчислений и (или) взносов. Застрахованными гражданами считаются лица, которые ведут регулярную уплату взносов и отчислений. Важно быть застрахованным.

Если говорить о количестве условно застрахованных , то по нашей оценке, это примерно 95% от общей численности. В принципе это очень хороший показатель для системы страхования. В мире тоже считается, что 95% - это очень хороший показатель в части доступности медицинских услуг", - сказал Жумагулов.

По его словам, до 1 декабря текущего года будет разработан механизм включения незастрахованных граждан в систему. Речь идет о том, чтобы если вдруг какой-то гражданин окажется незастрахованным или вне системы, то он в этой же медорганизации может оплатить задолженность по медстрахованию.

Это - в районе 2000 тенге за один месяц. Оплатив эти средства, он может войти в систему. Мы для себя ставим время - в течение получаса с момента оплаты до момента присвоения статуса. Таким образом, риск того, что если даже гражданин является ввиду определенных причин незастрахованным, всегда у него есть шанс войти в систему", - объяснил спикер.

Он добавил, что система стартует с 1 января, но предусмотрен льготный период - I квартал, когда все граждане будут считаться застрахованными. То есть в I квартале все услуги в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и объемов помощи в рамках ОСМС будут доступны всем.

Внедрение ОСМС не отменяет гарантированный объем бесплатной медицинской помощи (ГОБМП). Государство по-прежнему будет финансировать ГОБМП - это скорая помощь, первичная медицинская помощь, экстренная медпомощь, медпомощь при основных хронических заболеваниях и социально-значимых заболеваниях.

С 1 января 2020 года медицинская помощь будет оказываться в рамках двух пакетов: гарантированный для всех и застрахованным в условиях пакета социального медстрахования. ОСМС гарантирует равный доступ к медицинскому обслуживанию для всех застрахованных граждан, вне зависимости от размера отчислений и взносов. Ставка взносов в зависимости от категории лиц разны, т.е. взносы могут отличаться, а пакет услуг - нет, он един для всех. Достаточно того, чтобы эти отчисления производились регулярно.

В пакет ОСМС входят:

- консультативно диагностические услуги, а именно: прием узких специалистов, профосмотры взрослых и детей. Основным преимуществом считается то, что дорогостоящие диагностические услуги - такие, как онкомаркеры, ПЦР, гормоны, будут бесплатными, для этого необходимо направление участкового терапевта, анализы можно будет сдать в частных лабораторных клиниках работающих по договору с Фондом и его филиалами. Кроме того, дорогостоящие диагностические услуги, такие, как КТ и МРТ, также будут бесплатными для застрахованных, для это потребуется направление узких специалистов;

- амбулаторно-лекарственное обеспечение сверх ГОБМП;

- плановая стационарная помощь;

- стационарозамещающая помощь;

- восстановительное лечение и медицинская реабилитация.

С учетом внедрения ОСМС в совокупности бюджет здравоохранения в 2020 году по стране составит порядка 1,6 трлн тенге, в том числе 573 млрд тенге - поступления в ОСМС. В целом общий объем финансирования увеличится на 52% от уровня 2019 года.

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