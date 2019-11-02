95,7% жителей Алматы застрахованы в системе ОСМС

Алматы. 1 ноября. Kazakhstan Today - Вопросы обязательного социального медицинского страхования обсудили на заседании регионального штаба под председательством акима Алматы Бакытжана Сагинтаева с участием министра здравоохранения РК Елжана Биртанова, передает Kazakhstan Today.

По официальным данным, 95,7% жителей города на сегодня условно застрахованы в системе ОСМС. Все остальные жители Алматы смогут получить медицинскую помощь в системе медстрахования, самостоятельно уплатив взнос , в том числе посредством платежных терминалов, установка которых планируется во всех медицинских организациях-участницах системы", - сообщили по итогам совещания в пресс-службе акима города.

В акимате отметили высокую техническую готовность города к внедрению ОСМС. На сегодняшний день все рабочие места в медицинских организациях Алматы оснащены компьютерной техникой, во всех государственных медицинских организациях внедрены необходимые информационные системы. Оснащенность информационными системами среди частных поставщиков медицинских услуг составляет пока 66%, и работа в этом направлении должна быть завершена в течение двух месяцев.

Как было подчеркнуто в ходе обсуждения, в оставшиеся два месяца до начала работы ОСМС необходимо решить вопросы полного охвата жителей города, интеграции информационных систем всех медучреждений, определения статуса алматинцев.

"Важно, чтобы каждый житель города был проинформирован об ОСМС. Также нужно активизировать работу по вовлечению самозанятых и охвату безработных. В оставшееся время нужно усилить работу с медперсоналом и поликлиниками", - подчеркнул Бакытжан Сагинтаев.

"При этом объем восстановительного лечения и паллиативной помощи вырастет в 7,5 раза, консультативно-диагностической - в 6,7 раза, стационарозамещающей помощи - в 2,3 раза", - отметил министр.

По информации пресс-службы, на сегодняшний день в базе данных субъектов здравоохранения, претендующих на оказание медицинских услуг в Алматы, насчитывается 257 медучреждений, в том числе 78 государственных и 179 частных. Заключены договоры на оказание гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) с 178 медицинскими организациями. Во всех внедрена медицинская информационная система. До декабря должна завершиться интеграция с Единой платежной системой.

В целом, по словам министра здравоохранения, до конца текущего года все медицинские информационные системы должны быть готовы к раздельному учету услуг и получению информации по статусу застрахованности от Фонда социального медицинского страхования. Вопрос готовности информационных систем является критически важным для внедрения системы ОСМС.

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